Az export mentheti meg a magyar webáruházakat a kínai dömpingtől

Az idei első negyedévben is folytatódott a magyar e-kereskedelem lendületvesztése a Covid -évek hipernövekedése után: forgalmi alapon már csak 6,1 százalékos bővülést produkált a szektor. Az adatok szerint ezt a visszafogott növekedést nem a magyar webáruházak generálták – forgalmuk inkább csökkent –, hanem inkább az olcsó kínálattal és reklám-szőnyegbombázással operáló kínai kereskedők. Mivel továbbra is kevés a külföldre értékesítő hazai kereskedő, az kiaknázatlan lehetőséget és megoldást is jelenthet a magyar cégeknek – közölte a Packeta.

Fotó: Lukas Wagneter

A közlemény szerint

a belföldi webáruházak 2023-ban 7,9 százalékkal kevesebb terméket adtak el, mint egy évvel korábban. Az okok között az elmúlt két év folyamatos vásárlóerő-csökkenése és a kínai e-kereskedők térhódítása áll.

Ebben a piaci környezetben az online vásárlókért folyó versenyben egyre nehezebb dolga van a hazai vállalkozásoknak – mutatott rá a GKID kutatócég című átfogó piaci jelentése.

Gyengélkedik az e-kereskedelem, közben pedig a Temu tarol Továbbra sem látszik a fellendülés a belföldi e-kereskedelmi piacon. Ráadásul a jelenség nem magyar sajátosság, szinte minden régiós és EU-s piacot érint.

A nagyobb kínai kereskedők az EU 2021-es vámszabályzás-változása után újragondolták a logisztikát és gyorsabb, vámmentes útvonalakat építettek fel az európai vásárlóknak. Ezzel a vásárlóerő csökkenése miatt a magyar – és általában európai – vásárlók nyitottabbá váltak az olcsóbb kínálatra. Az ázsiai kereskedők helyi nyelvekre fordították felületeiket, és rendkívül intenzív online reklámkampányt kezdtek. A legnagyobb globálisan hódító, elsősorban kínai kereskedők több mint 1 millió magyar vásárlóval büszkélkedhetnek 2024 első negyedévében. A GKID szerint ez már nemcsak az online, hanem a hagyományos számára is kihívást jelent.