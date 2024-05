Agyban a csip: problémák léptek fel a Neuralink első emberkísérleténél

Problémákba ütközött a Neuralink első, emberi agyba ültetett implantátuma, miután váratlanul elkezdett leválni a páciens agyáról – közölte szerdán a vállalat.

A Neuralink sokat ígér, de képes lesz-e mindezt megvalósítani? / Fotó: Rafael Henrique

Noland Arbaugh műtétére januárban került sor, ám alig egy hónapon belül elkezdett romlani az eszköz működése, miután a készüléket az aggyal összekötő szálak elkezdtek leválni. A Neuralink azt ne árulta el, hogy mi okozta a problémát, de állítja, hogy sikerült visszaállítani a működését.

A beteg nem volt veszélyben

A csip romló képességei ugyanakkor nem veszélyeztették Arbaugh-t, aki továbbra is képes videójátékokat játszani pusztán a gondolataival, és felmerült a csip eltávolításának lehetősége is, amikor fény derült a problémákra – írja a The Guardian.

Az implantátum részleges leválása az eszköz teljesítményének csökkenését okozta február végétől, ám Arbaugh még egy márciusi bemutatón is dicsérte az eszközt, mondván, az már így is megváltoztatta az életét. Az egy autóbaleset miatt teljesen lebénult férfi a csipnek köszönhetően képes számítógépet irányítani, mintha egérrel vagy billentyűzettel tenné.

Az Elon Musk birtokolta startupot 5 milliárd dollárra értékelték, és az első emberen elvégzett beültetés előtt számos állatkísérletet is végeztek, melyek kapcsán több vizsgálat is indult.