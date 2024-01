Hétfőn este jelentette be X-oldalán hogy cége, a Neuralink chipet ültetett be egy páciens agyába. A műtét sikeres volt és a páciens is jól van.

Fotó: GettyImages

A startup cég éveken át kísérletezett főemlősökön, mielőtt az FDA (Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága) jóváhagyta a vállalat első humán klinikai vizsgálatának megkezdését. Az agyi implantátum lehetővé teszi, hogy az emberek a gondolataikkal vezéreljék a számítógépes interfészeket, továbbá segítheti a látást, és a testi fogyatékkal élők mozgását, kommunikációját.-írta tavaly a The Wall Street Journal.

A Neuralink agyba ültethető implantátumához számos elektróda kapcsolódik, amelyek az agyban lévő neuronok elektromos jeleit érzékelik és továbbítják.

A Neuralink által "Telepátiának" nevezett termék célja, hogy lehetővé tegye egy okostelefon vagy számítógép irányítását gondolatokkal.

Az implantátummal elért első eredmények Elon Musk szerint ígéretesek, azonban nyitva maradt számos olyan kérdést, hogy a beültetett chipre, mint idegen testre az emberi szervezet később hogyan reagál.– írta a The Wall Street Journal.

A neurotechnológia iránt azonban úgy tűnik van érdeklődés, mert a Neuralink mellett más cégek is foglalkoznak az agy-számítógép interfésszel. Az ausztrál Synchron nevű vállalat, évekkel ezelőtt olyan eszközt fejlesztett ki, amelyet nem az agyszövetbe, hanem a nyaki vénába ültetnek. Az eszköz segítséget nyújt a mozgásukban korlátozott, vagy lebénult embereken, hogy pusztán a gondolataik útján vezérelhessenek digitális eszközöket. -számolt be a The Wall Street Journal.

A világon első hang- és leütés nélküli pusztán gondolatokkal megírt tweet -üzenete is bejárta a világsajtót néhány éve, amelyet egy izomsorvadással járó betegségben szenvedő ausztrál férfi „írt”. A beteg 2020-ban kapta meg a Synchron cég Sentrode nevű implantátumát.