Svájci autópályák: úgy végzik az útfelújításokat, ahogy arról a magyarok csak álmodhatnak – videó

Túlzás nélkül zseniális technológiát vetett be a svájci közútkezelő, az Astra. A megoldás a világ számos országából, így Magyarországról is szabályosan űrtechnikának tűnik, de hátha idővel a hazai autópályákon is megjelenik.

Svájci autópályák: úgy végzik az útfelújításokat, ahogy arról a magyarok csak álmodhatnak / Fotó: Astra

Ha valaki élőben is szerette volna megtekinteni a nem mindennapi autópálya-felújítást, az a közelmúltban megtehette a svájci az A1-es ztrádán Zürich felé, egészen pontosan Recherswil és a Luterbach csomópont között.

Ezen a szakaszon naponta átlagosan 73 ezer, csúcsnapokon 82 ezer jármű közlekedik, ezzel pedig Svájc legforgalmasabb autópályája. Állandók a dugók és a fennakadások, így aztán bármilyen további forgalmi változás tovább rontana a helyzeten. Csakhogy a masszív használat miatt az A1-es útburkolata is felújítására szorul, ami meg is kezdődött április elején. A közlekedők azonban ebből alig érzékeltek bármit is, ami a forradalmi technológiának, az úgy nevezett Astra-hídnak köszönhető.

Hogyan újítják fel az autópályákat Svájcban?

Ez egy mobil építési híd, amelyet kifejezetten autópályák karbantartási munkáihoz terveztek. A 257 méteres acélszerkezeten gond nélkül haladhat át forgalom, miközben a híd alatt különösebb korlátozó intézkedések nélkül lehet végezni az építési folyamatot. Vagyis a híd lehetővé teszi a nappali munkavégzést lezárások és terelések nélkül, mindez pedig felgyorsítja az adott munka befejezését. Ráadásul a szembejövő sávban sincs szükség a sávszélesség csökkentésére vagy a sebesség mérséklésére, nem beszélve a pályamunkások biztonságáról.

Az Astra-híd bevetésével 1,3 kilométernyi útburkolatot újítottak fel, a munkások esőben is tudtak dolgozni. Naponta legalább száz méternyi burkolat teljes felújítását tudják abszolválni. "Néhány egyedi eseménytől eltekintve állandó volt a forgalom áthaladása a felújítás által érintett szakaszon – jelentette az Astra.

A hidat a Cometto ipari szállítócéggel közösen fejlesztették ki és először 2022-ben állt szolgálatba. Csakhogy akkor a tesztek rossz eredményeket mutattak. Ezeket a méréseket felhasználva a hidat optimalizálták:

meghosszabbították a rámpákat meghosszabbították,

a fel- és kijárati lejtése 6,1 százalékról 1,25 százalékra csökkent,

a járművek akár 60 km/h sebességgel is felhajthatnak.

Az viszont igaz, hogy az Astra-híd össze- és szétszereléshez komolyabb infrastruktúra szükséges, vagyis ez a művelet már okozhat rövidebb lezárásokat az adott autópályán.