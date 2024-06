Amazon: továbbképzésre küldik az elbutult Alexát

A szolgáltatási terület szélesítése is alapvető a bevételtermeléshez, mert most a Alexát jellemzően a várható időjárásról faggatják, vagy

a zenelejátszó,

az okos tévé,

a világítás

és a fűtés vezérlésére használják.

Az e-kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére – amiből extra bevételt szerezhet a szolgáltató – azonban nem ideális az Alexa, mivel az elsősorban vizuális műfaj. A pandémia idején az online termékértékesítés még viszonylag jól ment, de az újranyitással ennek vége lett, ennek eredményeként 2023 végén ezrével építették le az Alexa-üzletágban dolgozókat.

Emberibb tónusra váltottak

Tavaly szeptemberben az Alexa új MI-funkcióit felvillantották a szakmai közönség előtt, robothangját barátságosabb emberközeli tónusúra váltották, az eszköz kifogástalan választ adott például arra hogy mikor kezdődik valamelyik focimeccs és hol nézhető meg.

De a hétvégére tervezett kiránduláshoz illő fejfedőre is tett ajánlásokat a várható időjárással összehangolva. A fizetős változat egyszerűbb e-mailek megírására és elküldésére is képes lesz, tud ételt rendelni mondjuk az Uber Eatsen. Az akkor bemutatott funkciók azonban máig nem elérhetőek az Alexán, miközben a riválisok sorra mutatják be újdonságaikat.

Alexa-választék az egyik elektronikai nagyáruházban / Fotó: Matthew Corley

Az Amazon a mai ingyenes Alexába is integrálja az MI-t, és a fizetős változatot a jelenleg 139 dolláros éves Prime tagság nélkül is hozzáférhetővé teszi.

Hogy mekkora siker lesz, azt nem tudni, maguk a fejlesztők is tamáskodtak, mondván nem értik, hogy a jelenleg a mobilon pár mozdulattal és ingyenesen megrendelhető vacsora házhoz szállításához miért vegyék igénybe Alexa közreműködését – pénzért. Abban is van rizikó, hogy az MI-szoftver félreértelmezi a gazdája igényeit és nem a vágyott ételt hozza ki a futár.