Brutális forgalmat bonyolíthatott le pár nap alatt a budapesti Primark – kiderült, miért álltak sorban a magyarok

Atrocitások és lopások nélkül tudta abszolválni a több hete tartó óriás érdeklődést a Pimark első budapesti üzlete, naponta átlagosan körülbelül 9 ezer ember fordulhatott meg a népszerű fast fashion cég boltjában – tudta meg a Világgazdaság.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mindenkinek sorban kell állnia a Primarkban?

Korábban beszámoltunk a ruhabolt megnyitójáról, és arról is írtunk, hogy másnap is kígyózó sorokban álltak a Primark előtt, sőt hosszú napokig csak sorban állva lehetett bejutni az üzletbe. Megtudtuk, hogy a legforgalmasabb napokon átlagosan 40-50 percig is sorba kellett állni, de

a Primark ügyelt arra, hogy a kismamáknak, vagy a mozgássérülteknek ne kelljen kiállniuk a hosszú sorokat: a biztonságiak külön beengedték őket. Továbbá az üzlet állatbarát, de csak ölbe vihetik be a házi kedvenceket.

Információink szerint akkora volt az érdeklődés, hogy a legforgalmasabb napokon egyszerre 13 biztonsági őrrel kellett a helyszínt biztosítani, az elmúlt napokban kialakult óriási tömeg miatt az egész első emeleten kellett kordonokat kihelyezni, és csak kisebb csoportokban tudták beengedni a vásárlókat. A tömegjelentek ellenére

a 3100 négyzetméteres boltban eddig nem volt lopás, és egy olyan eset sem történt, amikor a biztonságiaknak kellett volna beavatkozniuk.

A Keleti pályaudvar közelsége miatt nagyon sokan csak azért utaznak a fővárosba, hogy körül nézhessenek az Aréna Mallban megnyitott Primarkban. Beszámolók szerint főleg a délutáni órákban, általában az iskola végeztével érkeznek a legtöbben, a hétvégén pedig a nyitási napokat idéző sorok alakulnak ki.

Mennyiért, és hányan vásárolhattak eddig a Primarkban?

Információink szerint a május 28-ai nyitást követően, az első magyarországi Primark-üzletben átlagosan napi 9 ezer vásárló fordult meg, a helyszíni beszámolók szerint pedig a bevásárlóközpontban található hasonló, vagy drágább árkategóriájú ruhaboltokban szemmel láthatóan kevesebben vannak az elmúlt napokban.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ír fast fashion cég kínálatában a legolcsóbb farmernadrágot 3800 forintért már lehet kapni, a legdrágább farmert 9500 forintért árulják, a legolcsóbb cipő 1500 forintba, a legdrágább 9 ezer forintba kerül.

Ha a napi szinten átlagosan 9 ezer vásárlóval számolunk, és ha csupán ezerorintos vásárlást veszünk személyenként, akkor

a budapesti Primark naponta minimum 100 milliós forgalmat bonyolíthatott le, és hetente több mint hatvanezer vásárlót szolgálhatott ki.

Mit kapkodtak el magyarok, és mi az a termék, ami után sokan csak sóvárognak?

Korábban a Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője úgy fogalmazott a sajtó előtt, hogy a ruhaüzlet kínálatában általánosságban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak az alsóneműk, kiemelt tekintettel a zokni kínálat. A Világgazdaság megkeresésére nemrég úgy fogalmazott, hogy egy héttel azután, hogy megnyitották első üzletüket Magyarországon, már be tudnak arról számolni, hogy a magyar vásárlók miket kapkodtak el az elmúlt napokban.

A legkelendőbb kategóriák közé tartoznak a női ruhák, a hálóruhák és a szépségápolás. Kategóriánként a pizsamák, strand ingek, női és férfi rövidnadrágok, valamint egyes kozmetikumok voltak a legnépszerűbbek

– sorolta a Primark vezetője. Hozzátette, hogy így, hogy süt a nap, a nyári cikkek, például fürdőruhák, pólók és szandálok is népszerűnek bizonyultak. Korábban arról is írtunk, hogy főleg a Disney-, illetve a Bridgerton-franchise-t keresik a magyarok – az utóbbit azonban hamar elkapkodták, és az online kínálatban pedig egyáltalán nem elérhető.

Pedig a népszerű Netflix-sorozat alapján készült kollekció a legfelkapottabb termék a kommentelők körében, sokan csak akkor állnák ki a sort, ha biztosan érkezett a sorozat ihlette ruhadarabokból vagy étkészletből. A Primark nem hivatalos Facebook-csoportjában napok óta a kommentelők csakis ezt a kollekciót keresik, de a kommentelő vásárlók körében csak nagyon kevesen tudtak arról beszámolni, hogy egy-egy darabot láttak a kollekcióból.