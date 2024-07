Megkezdődtek az elbocsátások a Disney Entertainment Television-nél (DET), körülbelül 140 dolgozót érintve, ami a DET teljes munkaerejének mintegy 2 százalékát jelenti. A legnagyobb csapást a National Geographic szenvedi el, ahol mintegy 60 elbocsátásra kerül sor, ami az ottani munkaerő 13 százalékát teszi ki.

Elbocsájtó szép üzenet: a Disney újabb dolgozóktól szabadul meg / Fotó: AFP

További jelentősen érintett részlegek közé tartozik az ABC Owned Television Stations, a Freeform, a Disney lineáris szórakoztató hálózatainak operatív oldala, az Unscripted, valamint a Marketing és Publicity. Egyik csapat sem kerül teljes felszámolásra. Nem meglepő módon, a Disney lineáris hálózatai viselik a leépítések legnagyobb terhét, különösen azok, amelyek nem nyújtanak a vállalat streaming platformjainak rendkívül népszerű eredeti tartalmakat, mint például az FX Sógunja vagy az ABC A Grace klinikája, amelyek nézőszámot és előfizetéseket növelnek – írja a Deadline.

Az elbocsátások hónapok óta tervezés alatt álltak a DET karcsúsítási stratégiájának részeként,

a részlegek vezetői célkitűzéseket kaptak egy átfogó felülvizsgálat után. Az elbocsátott pozíciók közel fele Burbankban, a Disney Studios székhelyén és a nagyobb Los Angeles-i területen található; a többi elsősorban New Yorkban és Washingtonban, ahol a Nat Geo központja található.

A mai DET leépítések a Disney számos más költségcsökkentési intézkedését követik, mivel a vállalat legalább 7,5 milliárd dolláros költségcsökkentési cél elérésére törekszik a tavalyi év eleje óta. Májusban a Pixar Animation Studios mintegy 175 embert, azaz a munkaerő 14 százalékát bocsátotta el, miközben az animációs cég visszafogta a Disney+ sorozatok nagyobb bővítésére vonatkozó terveit, a Disney új, fegyelmezettebb streaming kiadási megközelítése alatt, amióta Bob Iger visszatért vezérigazgatóként 2022 novemberében.

A Disneynek nem áll mostanában jól a szénája: nem csak elbocsájtásokra, de lassan megoldásokra is van szüksége, ugyanis jelenleg is nagy sztrájk zajlik Kaliforniában. Több Disneyland-alkalmazott számolt be arról, milyen döbbenetes körülmények között élnek az alacsony fizetésük és a magas albérletárak miatt. Állításuk szerint a Disney eddig nem tett lépéseket a körülmények javítása érdekében, most viszont szorul a hurok az óriáscég nyaka körül, egyre többen vonulhatnak utcára jobb feltételeket követelve.