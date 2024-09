Visszatér a legenda: újra a boltokban a Punica

Hamarosan visszatérhet a polcokra a 90-es évek ikonikus német üdítőitala, a Punica. Az 1977-ben alapított, népszerűségét az 1990-es években szerző szénsavas gyümölcslevek gyártását 2022-ben állították le, de a termék kedvelőinek örömére ez nem volt végleges, ugyanis a gyártó Columbus Drinks bejelentette, hogy a gyártás újraindult, a Punica hamarosan visszakerül a boltok polcaira. A gyümölcslevek új kiadása a németországi Edeka és Rewe kiskereskedelmi áruházakban vásárolható meg – adta hírül az Augsburger Allgemeine.

Újra visszatér a boltokba a Punica üdítőital / Fotó: Columbus Drinks

Bár a bejelentésnek sokan örülnek, azonban vannak változások is a megszokott termékhez képest. A nosztalgiázóknak például nélkülözniük kell a Punica popot, mivel már nem készítenek olyan palackokat, melyek kinyitásakor hangos pukkanás hallható. Az üdítőt ugyanis már kizárólag PET-palackokban forgalmazzák, a korábbi üvegpalackok nem térnek vissza. Első körben háromféle ízesítésben lesz kapható újra a Punica: klasszikus multivitamin, pirosgyümölcsös-válogatás és trópusi dinnye.

Az üdítőital az 1990-es években a feltűnően fiatalos megjelenésével lopta be magát a vásárlók szívébe: előszeretettel használtak rajzfilmfigurákat, és létrehozták az úgynevezett Punica Oázis nevű tévéreklámjukat is. Mára ez is megváltozott, mesehősök helyett immár influenszerekkel próbálják megszólítani potenciális vevőiket. A fő célközönségüket sem a gyerekek alkotják már, hanem a fiatal felnőttek. Vagyis lényegében az a korosztály, amely a 90-es években gyerekként itta a Punicát.

A nosztalgiavonatra is felülhet a Punica

A márka két arca most az egykori Monrose lánycsapat énekesnője, Bahar Kizil, valamint Jimi Blue Ochsenknecht énekes-színész. Mindketten rejtélyes Punica-dobozt rakosgattak ki Instagram-oldalukra, hogy megágyazzanak a népszerű üdítőital nagy visszatérésének. A bejegyzések alatti kommentekből úgy tűnik, hogy a fogyasztók körében egyértelműen pozitív a fogadtatása a kampánynak.

Bár nagy várakozás előzi meg a Punica visszatérését, valójában nem kellett túl hosszú ideig nélkülöznie a német közönségnek az italt. A gyümölcslémárkát ugyanis csak 2022-ben vonták ki teljesen a piacról. Ezt a Frankfurt melletti Neu-Isenburgban jelentette be az amerikai Pepsico italgyártó konszern. A Pepsi anyacége ugyanis 2022-ben eladta gyümölcsléüzletágának jelentős részét a Pai Partners pénzügyi befektetőcsoportnak, és csak 39 százalékos tulajdonrészt tartott meg magának. Az új közös vállalat, a Tropical Brands Group pedig úgy döntött, hogy elhagyja a piacot a Punica márkával. A kivonulás nem volt túl hosszú életű, egy év után felülvizsgálták korábbi döntésüket, és a visszatérés mellett döntöttek.