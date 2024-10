A Google leállíthatja a hírek közlését ebben az országban

A Google-nak uniós ultimátummal is szembe kell néznie

A Google az Európai Unió felügyeleti szerveinek is a célkeresztjébe került, úgyhogy innen is felkészülhet egy újabb támadásra, amely megnyithatja az utat egy tetemes bírság és üzleti modellje megváltoztatásának kikényszerítése előtt, hacsak az amerikai óriás nem tesz gyors lépéseket annak érdekében, hogy riválisai is nagyobb térhez jussanak kiterjedt keresőbirodalmában.