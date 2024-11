Ráfázhat, aki a kínai autókat ócsárolja

Nem lehet következmények nélkül rágalmazni, de még magánvéleménynek álcázott fals információkkal sem illetni az új generációs autógyártókat és termékeiket Kínában. Ezt egyre többen kénytelenek a saját bőrükön megtanulni, főleg miután bírósági ítéletek sora születik ilyen témájú keresetekben, és a nevükre, presztízsükre kényesen ügyelő járműgyártók külön jogi csapatokat alakítanak a kínai közösségi felületeken megjelenő negatív tartalmak kiszűrésére.

A kínai ByteDance égisze alá tartozó közösségi oldalakon terjed a dezinformáció / Fotó: NurPhoto via AFP

Persze egy-egy kósza beszólásra még nem ugranak, de ha valaki azzal akar influenszerré válni, hogy folyamatosan gyalázza a céget hamis vagy félrevezető tartalmakkal, arra hamar lecsapnak. Ez történt a Nio esetében is. Az elektromos luxusautókat gyártó társaság újabb pert nyert meg, bár nem ilyen győzelmekre vágyik, hanem sokkal inkább a fogyasztók megbecsülésére, amit

a Nio,

a Firefly és

az Onvo

márkák birtokosaként érdemelne ki.

A Nio jogi osztálya közleményben tudatta, hogy első fokon megnyerte a Zsen Csien-hua blogger ellen indított perét. Zsen a Toutiao és a Dongchedi közösségi médiafelületen szállt bele a Nióba, fiókjain keresztül több ezer (!) sértő és rágalmazó tartalmat posztolt a Nio márkáról és felhasználóiról.

Bármelyik kínai influenszerré válhat

A Toutiao Kína egyik legnagyobb hír- és információs tartalmi platformja, míg a Dongchedi egy autóipari médiaplatform, de mindkettő a TikTokot üzemeltető ByteDance alá tartozik. Az ilyen algoritmusfüggő tartalomterjesztő platformok néhány év alatt nagy népszerűségre tettek szert Kínában, mert megkönnyítik, hogy felhasználóik kevés munkával magas látogatottságot és népszerűséget érjenek el.

A Nio Onvo L60-as is rosszindulatú bloggerek céltáblája lett / Fotó: Nio

A médiatérben bekövetkezett fejlődés a vállalkozásoknak is megkönnyítette a fogyasztóknak szóló üzeneteik terjesztését, ugyanakkor a pontatlan és negatív információk kezelése is nagyobb kihívást jelent számukra. Ezzel párhuzamosan a botcsinálta influenszerek befolyása is nőtt, s nekik az ezzel járó felelősséget is vállalniuk kell.

Ezt ma már Zsen is tudja, aki több mint egy éven keresztül ócsárolta a céget. A Niót és az Onvót támadó

rosszindulatú tartalmait a vállalat gondosan dokumentálta, és bizonyítékként felhasználta a jogi eljárásban.

Az ítélet szerint Zsennek valamennyi, a Nióra vonatkozó negatív tartalmát törölnie kell a közösségi felületeiről, melyeken hatvan napon át bocsánatkérő posztot kell szerepeltetnie. A további jogsértéstől is eltiltották, egyben a Niónak okozott károk megtérítésére is kötelezték. Ennek mértékét azonban az autógyártó nem közölte.