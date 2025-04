MBH Befektetési Bank: dupláztak az értékpapírszámla-nyitások

Az értékpapírszámla-nyitás iránti kiemelkedő kereslet, a befektetési alapok bővülése és a nemzetközi termékek bővülése mind azt mutatják, hogy a piacon egyre többen választanak minket megtakarításaik, befektetéseik kezeléséhez. A következő években is arra törekszünk, hogy még több lehetőséget kínáljunk, és továbbra is innovatív megoldásokkal támogassuk a befektetési céljaikat. Ennek szellemében indítottuk el a Rugalmas Megtakarítási Programot is, amellyel kiszélesedett az értékajánlatunk, és megvethetjük lábunkat a kisebb összegű megtakarítások piacán is