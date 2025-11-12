Grandiózus akciótervet jelentett be Orbán Viktor – duplázzák a díjakat, „a kormány kötelessége így eljárni"
A nevelőszülők hosszú évek óta várt támogatást kaptak: Orbán Viktor bejelentése szerint az alapdíj duplájára emelkedik, és minden nevelt gyermek után jár majd a juttatás. Külön figyelmet kaptak a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők, akiknek többletdíja szintén a duplájára nő.
Orbán Viktor miniszterelnök a mai kormányülés után tette közzé az új intézkedéseket, amelyek a nevelőszülőket érintik. A miniszterelnök közleménye szerint:
- a nevelőszülők alapdíját megduplázzák, hogy minden szülő jelentősebb anyagi támogatást kapjon;
- az alapdíj minden nevelt gyermek után jár, így a több gyermeket nevelők többletjuttatást kapnak;
- a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többletdíját is a duplájára emelik, elismerve a különleges odafigyelést igénylő feladatokat.
Orbán Viktor: a nevelőszülők megérdemlik az elismerést
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a döntések azonnal életbe lépnek. Ez világos üzenet: a kormány értékeli a nevelőszülők munkáját, akik nélkülözhetetlenek a gyermekvédelmi rendszerben. A bejelentés nemcsak anyagi elismerést jelent, hanem jelzi: a gyermekek biztonságos, szeretetteljes nevelése kiemelt kormányzati cél.
A döntés ugyanakkor nem önálló intézkedés, hanem a magyar kormány széles körű családtámogatási programjának része.
A kormány jövőre közel ötezermilliárd forintot fordít családtámogatásra, ami történelmi rekord lesz.
Az idei intézkedések között szerepel a családi adókedvezmény megduplázása is:
- egy gyermek után havi 15 ezer forint,
- két gyermek után 30 ezer forint,
- három vagy több gyermek után gyermekenként 49 500 forint kedvezmény jár.
2026-tól ezek az összegek tovább nőnek: a nagycsaládosok esetében gyermekenként már 66 ezer forint lesz a havi adókedvezmény.
Eldőlt: eddig nem látott összeg megy családtámogatásokra – 5000 milliárdos nagyságrendről beszélnek
A kormány 2010 óta folytatott családbarát politikáját a bölcsődeépítések, az adókedvezmények és az otthonteremtési programok viszik tovább. Koncz Zsófia szerint minden eddiginél nagyobb összeget, 4802 milliárd forintot szán a kormány jövőre a családtámogatásra , ami a GDP öt százalékának felel meg.