Egy plakát buktatta le a cirkusz helyén épülő új plázát, kiderült, hogy mikor lesz a nyitás a Pesti úton

A komplexum hónapok óta formálódik a város déli bejáratánál, mostanra pedig minden jel szerint készen áll a nyitásra. Egy Rossmann-plakát lőtte le a poént: november 24-én, hétfőn nyithat meg Miskolc új bevásárlóközpontja a Pesti úton.
VG
2025.11.11, 22:24

Egy akciós hirdetés árulta el, amit eddig titokban tartottak: néhány héten belül megnyitja kapuit Miskolc új bevásárlóközpontja. A Pesti úti fejlesztés helyén egykor cirkusz és poros placc volt – most modern üzletsor várja a vásárlókat – írta a boon.hu.

új bevásárlóközpont Miskolcon
November 24-én, hétfőn nyithat meg Miskolc új bevásárlóközpontja a Pesti úton / Fotó: Varga János / Boon.hu

Miskolc déli bejárata az elmúlt egy évben teljesen megváltozott. A Pesti úton, az EcoFamily (korábbi TTL) mellett felépült az új bevásárlóközpont, amely hónapok óta vonzza a figyelmet. 

A poros, üres terület helyén most modern, üveghomlokzatos épület áll, parkolóval, új járdákkal és már szinte teljesen elkészült belső terekkel.

A beruházás 2024 őszén kapott zöld utat a miskolci közgyűléstől, amikor a Mi-Shop névre keresztelt projektet kiemelt fejlesztési övezetté minősítették.

A munkálatok régészeti feltárásokkal indultak – a Herman Ottó Múzeum szakemberei akkor tréfásan úgy fogalmaztak: „Felfestették az új játékterünket, a cirkusznak vége.”

Nyílt titok: mindjárt nyit az új bevásárlóközpont

Az egyik kirakatban – a Rossmann drogériában – megjelent egy plakát, amely november 24-i, hétfőtől induló 15 százalékos akciót hirdet. Mivel a drogérialánc új üzletei szinte mindig ezzel a kampánnyal nyitnak, ez gyakorlatilag megerősíti a nyitás időpontját.

Az új bevásárlóközpontban több ismert márka kap helyet: a Rossmann mellett lesz Sinsay, Háda, gyógyszertár, nemzeti dohánybolt, lottózó, valamint a Top Dog állateledelbolt is.

A helyszíni állapotok és a plakát tanúsága szerint tehát minden készen áll – a Pesti úti bevásárlóközpont november 24-én várhatóan megnyitja kapuit a vásárlók előtt.

