Világszenzáció Szegeden, úszó erőművet adtak át – jégkásával hasznosítják a megtermelt energiát, mindent megváltoztathat az új technológia

Szegeden új szintre lépett a zöldenergia: az ELI ALPS kutatóközpontban elkészült az ország egyik első úszó naperőműve. A beruházás révén az intézet energiaigényének már 35 százalékát megújuló forrásból fedezik – ez rövidesen akár az 50 százalékot is elérheti – írta a Magyar Építők.

Az ország egyik első úszó naperőművét adták át Szegeden, az ELI ALPS lézeres kutatóközpont területén / Fotó: Shutterstock

Úszó naperőmű: a zöldátállás meglepő kulcsa

A szegedi ELI ALPS lézeres kutatóközpont területén átadták az ország egyik legmodernebb naperőműparkját, amelyben a hagyományos napelemek mellett úszó rendszert is kialakítottak. A kétmilliárd forintos fejlesztés során 13 460 darab, nagy hatásfokú, kétoldalas napelemet telepítettek – ezek a parkoló fölött, fix tartószerkezeten és a központ melletti záportározón is helyet kaptak.

A komplexum összteljesítménye meghaladja az 5 megavolt-ampert, ebből 0,19 megavolt-amper az úszó egységé. Az ELI ALPS ezzel a világ egyik legzöldebb tudományos nagyberendezésévé vált – hangsúlyozta az átadón Szabó Gábor akadémikus, az intézet ügyvezetője.

Jelenleg az energiaigény 35 százalékát fedezik megújuló forrásból, de a cél az 50 százalék elérése. Ennek kulcsa az energiatárolás: a kutatóintézet jégkásás hőtároló rendszert tesztel, amely a napközben megtermelt energia egy részét „jég formájában” őrzi meg az éjszakai hűtéshez.

Ha a kísérlet beválik, száz köbméternyi tároló biztosíthatja majd az éjszakai energiaigényt akár hajnalig.

A fejlesztés fontosságát az energiaügyi miniszter is kiemelte. Lantos Csaba elmondta: a kormány eddig 25 milliárd forinttal támogatta az ELI ALPS és a szegedi Science Park infrastruktúráját, és bízik a folytatásban. Mint fogalmazott, Magyarország energiapolitikájának két pillére a nukleáris energia és a megújulók – a nap, a szél, a geotermia és a biomassza.

A miniszter emlékeztetett: ma már 8200 megawattnyi naperőművi kapacitás működik az országban, és nyáron több napon át áramtöbbletet termelünk. Idén 15 napon Magyarország nettó áramexportőr volt, ugyanakkor 340 órán át nulla vagy negatív volt az áram ára – ez is mutatja, mekkora szükség van energiatárolási fejlesztésekre.