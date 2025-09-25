Megszületett a döntés: ez vár Rákosrendezőre, a főpolgármester aranytartalékot emleget

Budapest történetének egyik legnagyobb városfejlesztési projektje startolhat el, miután a Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta a Rákosrendező területének megújítására kiírt nemzetközi építészeti tervpályázatot. A döntést Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be, aki szerint „Budapest aranytartalékát” most a világ legjobb tervezői álmodhatják újra – írta a Magyar Építők.

Hivatalosan is elindulhat Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési projektje: a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a Rákosrendező megújítására kiírt nemzetközi építészeti tervpályázatot / Fotó: Vémi Zoltán

A főpolgármester hangsúlyozta: a közgyűlés szerdai zárt ülésén hagyták jóvá a pályázat kiírását, mert jogos igény volt, hogy egy ekkora beruházásról a város legfőbb döntéshozó testülete mondja ki a végső szót.

Történelmi projekt lesz a Rákosrendező felújítása

A pályázat tétje óriási: a tervezési terület 244 hektár, de a felújítás hatásait ezen túl is érezni lehet majd. A projekt határai a Tatai úttól az M3-as bevezetőig, a Városligettől a külső körvasútig húzódnak – vagyis nemcsak a rozsdaövezet rehabilitációjáról, hanem egy teljes városszerkezeti egység újragondolásáról van szó.

Karácsony szerint a cél, hogy Budapest mondja meg, milyen funkciót kapjon a terület, de hogy ki és hogyan építheti meg a terveket, azt már a piac határozza meg, átlátható pályázati eljárás keretében. A nemzetközi verseny a főváros szándéka szerint biztosítja, hogy Rákosrendező nemzetközi mércével is kiemelkedő, fenntartható és jövőálló fejlesztésként valósuljon meg. Ez a terület hosszú ideje a főváros egyik legnagyobb kihasználatlan „tartaléka”, amely most először kaphat valódi városi szerepet.

Van pénz, vagy nincs?

A főváros pénzügyi helyzete évek óta a legrosszabb: az Állami Számvevőszék szerint intézkedések hiányában Budapest már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat. A jelentés szerint a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet, miközben a politikai vita arról szól, hogy a kormányzati elvonások vagy Karácsony Gergely rossz döntései okozták a válságot – írta korában a Magyar Nemzet.

A számvevőszék friss vizsgálata kimutatta:

a főváros 2019 végén még több mint 214 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett, ám ezt 2022 végére szinte teljesen felélte.

A 2019–2024 közötti időszakban 193 milliárd forintos hiány halmozódott fel, miközben a szolidaritási hozzájárulás összege hatszorosára nőtt, és összesen 230 milliárd forint terhet rótt a fővárosra.