Deviza
EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.6 -0.15% RON/HUF76.99 -0.24% CZK/HUF16.1 +0% EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.6 -0.15% RON/HUF76.99 -0.24% CZK/HUF16.1 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1% BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Navracsics Tibor
szolgálati lakás
turizmus
elvándorlás
Balaton
szigliget

Most lehet odaköltözni a Balatonra nulla forintból: átadták az első szolgálati bérlakást az egyik legnépszerűbb településen – fotó

A Balaton térsége Békés vármegyével együtt a legrosszabb demográfiai helyzetben van. Navracsics Tibor szerint a fiatalok elvándorlását szolgálati bérlakásokkal lehet fékezni.
VG/MTI
2025.09.26., 20:17
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A Balaton jövője nem merülhet ki abban, hogy nyáron turisták ezreit vonzza, ősszel pedig kiürül. Navracsics Tibor szerint, ha a régió nem kínál élhető környezetet a fiataloknak és a közszolgáltatásokat nyújtó szakembereknek, akkor végleg elindulhat a magyar tenger „elszürkülése”. A most átadott szigligeti szolgálati lakás ennek a folyamatnak az első ellensúlya.

Balatonalmádi,,Hungary,-,17,August,,2018:,Sailboat,On,Lake,Balaton navracsics tibor
Navracsics Tibor szerint a nyaralóövezeti szerep már nem elég: a Balaton fennmaradása azon múlik, hogy tud-e otthont kínálni a fiataloknak /Fotó: Botond Horvath / shutterstock (Képünk illusztráció)

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken Szigligeten adta át a Balaton környéki szolgálatilakás-építési program első elkészült ingatlanját. Azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben szinte minden fejlesztés a turizmust szolgálta, miközben az itt élőknek a mindennapokban is szükségük van minőségi szolgáltatásokra. 

A fiatalok elvándorlása és a térség drámai elöregedése miatt azonban a Balaton ma már Békés vármegyével együtt az ország egyik legrosszabb demográfiai helyzetben lévő térsége

figyelmeztetett Navracsics Tibor.

A miniszter szerint a helyzetet az is súlyosbítja, hogy a Balaton főként idősebb betelepülőknek vonzó, az ingatlanárak pedig az egekbe szöktek, ami ellehetetleníti a fiatalok lakáshoz jutását. Ezért indították el a programot, amelyben száz szolgálati bérlakás készül el a következő években, kifejezetten olyan szakemberek számára, akik erősíthetik a helyi közszolgáltatásokat. „A térség csak akkor tud fennmaradni, ha nem válik magyar Floridává” – fogalmazott.

A Balaton Fejlesztési Tanács társelnöke, Czunyiné Bertalan Judit közölte: több mint 5 milliárd forintból épülnek és újulnak meg a lakások. A pályázat két ütemben zajlott, előbb 70, majd további 30 lakás kapott támogatást. A most átadott szigligeti ingatlan egy korábbi orvoslakás átalakításával készült el, amelyhez az önkormányzat saját forrásból is hozzátett – mondta el Balassa Dániel polgármester.

Navracsics Tibor: együtt fogjuk megmenteni a balatoni közösségeket

A politikus szeptember elején jelentette be, hogy a 2026-os országgyűlési választáson is a Fidesz-KDNP közös listáján indul majd. Úgy fogalmazott, hogy a térség fejlesztéseihez és érdekeinek képviseletéhez az országos politikai súly elengedhetetlen, ezért vállalja a folytatást.

A program tehát nemcsak építkezésről szól, hanem arról is, hogy a Balaton lakóhely maradhasson a következő generációk számára. A következő években az lesz a kérdés, hogy az elindított kezdeményezés képes-e megtörni az elvándorlás spirálját, vagy tovább erősödik a „nyaralóövezet” szerep.

Navracsics Tibor bejelentést tett: eldőlt a jövője

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a választókerületében élők bizalmát akarja megszerezni. Navracsics Tibor nem először hozza meg ezt a döntést.

 

Országszerte

Országszerte
974 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Németország

Van valami egészen különös ellentmondás a német gazdaságban – de lesz még itt más izgalom is

Szemben áll egymással a ZEW és az Ifo.
2 perc
Gázai övezet

Trump a semmiből bejelentette: megvan a megállapodás, béke lesz – véget érhet az izraeli háború

A megállapodás értelmében a Hamász kiadhatja az izraeli túszokat, ami új reményt ad a békére.
2 perc
szolgálati lakás

Most lehet odaköltözni a Balatonra nulla forintból: átadták az első szolgálati bérlakást az egyik legnépszerűbb településen – fotó

A Balaton térsége Békés vármegyével együtt a legrosszabb demográfiai helyzetben van.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu