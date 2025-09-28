Őszi turizmus itthon és külföldön: ide utaznak a pihenni vágyó magyarok

A turisták egyre nagyobb arányban keresik az autentikus kulturális élményeket, mint például a helyi hagyományokat, művészeteket és történelmi helyszíneket – állapítják meg az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezete (UNWTO) korábbi kutatásai. Ez pedig fellendíti az őszi turizmust.

Őszi turizmus: egyre több népszerű úti célt keresnek fel a családok ősszel / Fotó: Kiss Gábor / MTI

Ez a trend világszerte megfigyelhető, és nagyban hozzájárul a turisztikai bevételek növekedéséhez.

Őszi turizmus: milyen kikapcsolódásra vágynak a családok?

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Balaton körül több ezer vállalkozás, szolgáltatás működik, döntő többségük azonban még mindig csak a nyárra van berendezkedve.

A vállalkozások típusát tekintve többek között

szálláshely-szolgáltatások,

vendéglátóhelyek,

turisztikai látványosságok,

attrakciókat üzemeltetők,

valamint turisztikai infrastruktúrához kötődő szolgáltatások egyaránt vannak.

A VisitBalaton365 lapunkkal közölte, hogy egyre többen tartanak nyitva nemcsak a nyári szezonban, hanem tavasszal, ősszel és akár télen is.

A Balaton őszi kínálatában is egyre több olyan rendezvény található, amely kulturális eseményeket kereső vendégek igényeit szolgálja ki.

„A kulturális céllal utazó turisták átlagosan magasabb iszkolai végzettséggel rendelkeznek, és a nemzetközi kutatások azt is bizonyítják, hogy ők azok, akik gyakran többet is költenek egy-egy kirándulás során” – mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Hozzátette, hogy Magyarországon nincs olyan átfogó kimutatás, amely azt vizsgálná, hogy mennyivel költenek többet az ilyen céllal utazó turisták, de a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy 20-40 százalékkal is többet költhetnek egy-egy desztinációban.

A shoulder tourism fogalma a turizmus azon időszakaira utal, amikor

a szezonális csúcsidőszakon kívül, például ősszel és tavasszal, mérsékeltebb a forgalom, ugyanakkor még mindig kellemes az időjárás és aktív a turisztikai kínálat.

Ilyenkor, más desztinációkhoz hasonlóan, a Balatonra is elsősorban a nyugalmat, kulturális programokat és természetközeli élményeket kereső vendégek érkeznek, akik értékelik a kevésbé zsúfolt környezetet, valamint a gazdag őszi kulturális és gasztronómiai eseményeket.