Hivatalos bejelentés: hozzányúlnak a kínaiak a debreceni akkumulátorgyárhoz, mást is fog gyártani – ez a CATL új terve

Az Amperex Technology átalakítja a 7,3 milliárd eurós magyarországi gyárát, hogy többféle akkumulátort tudjon gyártani, így akar reagálni a kínai gyártó az európai autógyártók ingadozó keresletére.

Kiderült, ez a CATL új terve / Fotó: CFOTO / AFP

„A vállalat átalakította a debreceni telephelyét – amely várhatóan az év végén vagy 2026 elején kezdi meg a teljes körű termelést –, hogy ne csak háromkomponensű lítium-ion akkumulátorokat gyártson” – mondta Matt Shen, a CATL európai vezérigazgatója. A régió ügyfelei egyre inkább érdeklődnek az olcsóbb lítium-vas-foszfát és nátrium-ion cellák iránt is.

„A lítium-ion anyagok árának hatalmas ingadozása az elmúlt években valójában az egész iparágat veszélyeztette, és néhány ügyfelünket is megriasztotta” – fogalmazott Matt Shen a müncheni autókiállításon adott interjúban.

A Bloomberg cikke szerint a CATL – amely olyan autógyártók beszállítója, mint a Tesla és a BMW – a régióban tapasztalható egyenetlen elektromos járműkereslet ellenére is folytatja európai terjeszkedését.

A vállalat nemrég két lítium-vas-foszfát, azaz LFP akkumulátort mutatott be, amelyeket kifejezetten az európai piacra terveztek, és tárgyalásokat folytat az autógyártókkal szállítási megállapodásokról.

A kínai cég hozzátette, hogy ezeket az akkumulátorokat Kínában is fel lehetne használni, ha a kereslet megváltozik.

Miközben olyan cégek, mint

a BMW,

a Volkswagen

és a Mercedes-Benz Group

számos új és továbbfejlesztett elektromos járművet mutatott be a müncheni autókiállításon ezen a héten.

A cikk szerint a nagy cégek lobbiznak az új belső égésű motorral hajtott autók értékesítésének betiltása ellen is, és visszavonták ambiciózusabb villamosítási céljaik egy részét.

„Az európai rövid távú piaci ingadozások kezelésére a CATL és autóipari partnerei kölcsönös garanciamechanizmusokat hoztak létre a kockázatok megosztására” – mondta a CATL európai vezérigazgatója.

A debreceni gyárról elmondta, hogy a CATL a három bővítési fázis közül az elsőben akár évi 40 gigawattóra kapacitást is célba vesz. A második fázis is a tervek szerint halad, a modulgyártósor már a tavalyi év vége óta üzemel.