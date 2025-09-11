Hivatalos bejelentés: hozzányúlnak a kínaiak a debreceni akkumulátorgyárhoz, mást is fog gyártani – ez a CATL új terve

Az Amperex Technology átalakítja a 7,3 milliárd eurós magyarországi gyárát, hogy többféle akkumulátort tudjon gyártani, így akar reagálni a kínai gyártó az európai autógyártók ingadozó keresletére.
„A vállalat átalakította a debreceni telephelyét – amely várhatóan az év végén vagy 2026 elején kezdi meg a teljes körű termelést –, hogy ne csak háromkomponensű lítium-ion akkumulátorokat gyártson” – mondta Matt Shen, a CATL európai vezérigazgatója. A régió ügyfelei egyre inkább érdeklődnek az olcsóbb lítium-vas-foszfát és nátrium-ion cellák iránt is.
„A lítium-ion anyagok árának hatalmas ingadozása az elmúlt években valójában az egész iparágat veszélyeztette, és néhány ügyfelünket is megriasztotta” – fogalmazott Matt Shen a müncheni autókiállításon adott interjúban.
A Bloomberg cikke szerint a CATL – amely olyan autógyártók beszállítója, mint a Tesla és a BMW – a régióban tapasztalható egyenetlen elektromos járműkereslet ellenére is folytatja európai terjeszkedését.
A vállalat nemrég két lítium-vas-foszfát, azaz LFP akkumulátort mutatott be, amelyeket kifejezetten az európai piacra terveztek, és tárgyalásokat folytat az autógyártókkal szállítási megállapodásokról.
A kínai cég hozzátette, hogy ezeket az akkumulátorokat Kínában is fel lehetne használni, ha a kereslet megváltozik.
Miközben olyan cégek, mint
számos új és továbbfejlesztett elektromos járművet mutatott be a müncheni autókiállításon ezen a héten.
A cikk szerint a nagy cégek lobbiznak az új belső égésű motorral hajtott autók értékesítésének betiltása ellen is, és visszavonták ambiciózusabb villamosítási céljaik egy részét.
„Az európai rövid távú piaci ingadozások kezelésére a CATL és autóipari partnerei kölcsönös garanciamechanizmusokat hoztak létre a kockázatok megosztására” – mondta a CATL európai vezérigazgatója.
A debreceni gyárról elmondta, hogy a CATL a három bővítési fázis közül az elsőben akár évi 40 gigawattóra kapacitást is célba vesz. A második fázis is a tervek szerint halad, a modulgyártósor már a tavalyi év vége óta üzemel.
A gyár, Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházása, végül 100 gigawattóra kapacitásra bővül, ami több mint egymillió autó energiaellátására elegendő lesz.
A telephely ennek ellenére ellenállásba ütközött a helyi csoportok részéről, akik aggódnak a potenciális mérgező kibocsátások és a vízfogyasztás miatt egy egyre szárazabb régióban. A CATL elkötelezett a helyi törvények betartása mellett, és több tízmillió eurót fektetett be az erőmű víz- és áramigényének csökkentése érdekében – mondta Matt Shen.
A gyártó körülbelül 800 munkást vett fel, akik közül több mint 500 helyi alkalmazott. A terv része, hogy végül 8000-9000 embert foglalkoztassanak a gyárban
– tette hozzá.
Azt is nyilatkozta: ahogy az üzem fejlődik, a helyi munkavállalók aránya is nő, ez a tendencia már megfigyelhető Németországban.
A teljes termelési költség Németországban továbbra is több mint 40 százalékkal magasabb, mint Kínában, Magyarország pedig várhatóan valahol a kettő között helyezkedik el.
