Deviza
EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44% EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24% BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Starlink
Elon Musk
SpaceX
telefonszolgáltatás
műholdas internet

Musk hegyek közt is adni fog térerőt, és hogy biztos legyen, erre rá is tett 17 milliárd dollárt

Az EchoStar frekvenciáinak megszerzésével új korszak nyílhat a mobilpiacon. Elon Musk nemcsak internetszolgáltatást, hanem teljes értékű mobilhálózatot ígér a Starlinkkel.
VG
2025.09.19., 17:53

Elon Musk 17 milliárd dollárt költött légihullám-licencekre, hogy a világ bármely pontján működjön a mobilkapcsolat. A SpaceX és a Starlink ezzel nemcsak a hegyi túrázók problémáját oldaná meg, hanem átrajzolná az amerikai mobilszolgáltatói piac jövőjét is.

Starlink - Photo Illustration elon musk
Elon Musk nemcsak internetszolgáltatást, hanem teljes értékű mobilhálózatot ígér a Starlinkkel / Fotó: NurPhoto via AFP

Aki valaha eltévedt a hegyek között, vagy kirándulás közben maradt hálózat nélkül, pontosan tudja, milyen kellemetlen a térerő hiánya. Elon Musk most 17 milliárd dolláros licencvásárlással próbálja megoldani ezt a problémát: a SpaceX megállapodott az EchoStarral, és megszerezte az AWS-4 frekvenciákat. 

A cél: a Starlink műholdrendszer segítségével közvetlen mobilkapcsolat biztosítása a világ minden táján, antenna és külön eszköz nélkül.

Az üzlettel Musk lett az első, aki egyszerre birtokolja a műholdakat, a kilövési infrastruktúrát és most már a földi összeköttetéshez szükséges spektrumot is. Ez alapjaiban változtatja meg a műholdas kommunikáció eddigi szerepét: az eddig inkább vészhelyzeti szolgáltatásból tömegpiaci ajánlat válhat.

A Starlink már ma is a legnagyobb hálózattal rendelkezik, közel nyolcezer műholddal. Az új licencek lehetővé teszik, hogy a 600 darab alacsony pályás műholdból álló közvetlen mobilkapcsolati flottát is bővítsék, és hanghívástól a nagyfelbontású videóig minden funkciót biztosítsanak.

Elon Musk megkerülné a régi telefonóriásokat

A T-Mobile-lal kötött 2022-es megállapodás révén Musk hálózata már idén nyáron megjelent az amerikai ügyfelek egy részénél: tízdolláros havi kiegészítő díjért elérhető a Starlink-szolgáltatás. Ez új dimenziót adott a versenynek az amerikai nagy hármas (T-Mobile, AT&T, Verizon) között, hiszen a lefedettség kiterjesztése kulcsfontosságú az előfizetők megtartásában.

A Bloomberg elemzői szerint a piacot alapjaiban mozdítja el, hogy a szolgáltatás iránt sokkal nagyobb a kereslet, mint amit korábban gondoltak. A jelek szerint a T-Mobile előnybe került, de Musk már nyíltan tárgyalna a többi nagy szolgáltatóval is. A most megszerzett sávszélesség lehetővé teszi, hogy a Starlink akár önállóan is működjön, ne csak kiegészítőként.

A következő két év kritikus lesz:

  • egyrészt a mobilteljesítményhez szükséges új műholdakat kell pályára állítani;
  • másrészt a csipgyártóknak is be kell építeniük a technológiát a készülékekbe. 

Ha ez sikerül, a felhasználók bárhol, bármikor zavartalan mobilélményt kaphatnak, akár hegymászás közben is.

Musk ugyan azt állítja, nem akarja kiejteni a hagyományos szolgáltatókat a piacról, de nem zárta ki, hogy egyszer megvenne egy nagy amerikai mobilszolgáltatót. Ez pedig egyértelmű jelzés: a műholdas mobilkommunikáció többé nem kiegészítő funkció, hanem a jövő egyik legnagyobb tétje lett.

Újabb kudarc, Muskot az ág is húzza – a földön maradt a Starship

Most a földi rendszerek hibája miatt halasztották el a Starship kilövését, a tizedik tesztrepülést tartanák, de sorozatosan elhalasztják a rakétaindítást.

 

Űrkutatás

Űrkutatás
95 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
orosz vadászgép

Újabb ijedelem, orosz harci gépek repültek a NATO-tagállam légterébe ahol a magyar Gripenek szolgálnak

A NATO azonnal reagált, Tallinn pedig diplomáciai tiltakozó jegyzéket adott át az orosz ügyvivőnek.
2 perc
Elon Musk

Musk hegyek közt is adni fog térerőt, és hogy biztos legyen, erre rá is tett 17 milliárd dollárt

Az EchoStar frekvenciáinak megszerzésével új korszak nyílhat a mobilpiacon.
8 perc
gaming

Dagad a botrány a Sony és a Tencent között: a Horizon-per felforgatja a videójátékok világát

Eldőlhet, hogy kisajátíthatók-e a videójátékos klisék, vagy csak a Sony irigykedik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu