Több száz kézfogás Moszkvában – Szijjártó Péter elárulta, volt olyan magyar résztvevő is, akire biztos nem gondolnánk

Moszkvában kedden összesen 240 magyar–orosz vállalati tárgyalás zajlik, és a kormány szerint ezek döntő szerepet játszanak abban, hogy Magyarország a lehető legjobb pozícióból vághasson neki a háború utáni világgazdasági újrakezdésnek. Szijjártó Péter szerint a béke új korszakot hoz majd, amelynek Magyarország „igazi nyertese” lehet – mert az együttműködést a nehéz időkben sem adtuk fel.

Szijjártó Péter szerint 240 vállalati tárgyalással indult kedden a magyar–orosz üzleti fórum Moszkvában, amelyet a háború utáni világgazdasági újrakezdés egyik kulcsmozzanata lesz / Fotó: Bodnár Boglárka

A külgazdasági és külügyminiszter a magyar–orosz üzleti fórum moszkvai megnyitóján azt mondta:

a vállalatok óriási számban jelentek meg, ami önmagában üzenet a szankciós környezetben.

Szijjártó Péter szerint mindenki abban bízik, hogy a béke-erőfeszítések „hamarosan sikerre vezetnek”, és ezzel véget érnek a szankciók, amelyek szerinte béke esetén „minden józan ésszel szembemennének”.

A miniszter kijelentette: Magyarország teljes gőzzel készül az új világgazdasági korszakra, amelyet a háború utáni fellélegzés hoz majd el. Ez szerinte hatalmas lehetőségeket teremt majd a kereskedelemben, és ebből az ország a lehető legtöbbet akarja kihozni. „Az együttműködést a rossz időkben sem adtuk fel” – mondta –, erre bizonyíték a 34 magyar vállalat jelenléte, valamint az, hogy a magyarországi beruházások összege Oroszországban már meghaladta az egymilliárd eurót.

Szijjártó Péter: történelmi siker a keleti nyitás

A miniszter sorra vette a magyar cégek oroszországi pozícióit is.

OTP: kilenc év alatt az 51. helyről a 19. legnagyobb orosz bankká nőtte ki magát.

Mol: török partnerével jelentős kutatási és kitermelési projektet visz a BaiTex olajmezőn, és további terjeszkedésben gondolkodik.

Richter: már 3 százalék fölötti részesedéssel bír az orosz gyógyszerpiacon, és megállapodás született arról is, hogy magyar szakemberek segítenek az orosz gyárak európai engedélyeinek meghosszabbításában.

Agrofeed: második takarmánygyárát építi a Tulai területen.

A delegáció összetétele a miniszter szerint jól mutatja, mennyire széles a magyar–orosz együttműködés spektruma:

a logisztikától a vegyiparon át a fémiparig, de még az országos tisztifőorvos és a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is ott van Moszkvában.

Szijjártó hangsúlyozta: az elmúlt években a magyar kormány „elemi erejű nyomással” szemben védte meg az Oroszországgal való kapcsolatok fenntartását. Szerinte sikerült megakadályozni minden olyan szankciót, amely a magyar érdekekkel szembement volna, és ha kell, ez a jövőben is így lesz. A miniszter azt is kiemelte: a két ország kereskedelmi forgalma hosszú visszaesés után idén ismét növekedni kezdett.