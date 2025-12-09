Deviza
EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.82 -0.16% GBP/HUF438.98 -0.31% CHF/HUF409 -0.12% PLN/HUF90.69 -0.09% RON/HUF75.37 -0.24% CZK/HUF15.8 -0.24% EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.82 -0.16% GBP/HUF438.98 -0.31% CHF/HUF409 -0.12% PLN/HUF90.69 -0.09% RON/HUF75.37 -0.24% CZK/HUF15.8 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,545.1 +0.61% MTELEKOM1,732 -1.27% MOL2,944 +1.02% OTP33,770 +0.3% RICHTER9,640 +1.45% OPUS545 +0.92% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,340 +0.75% BUMIX10,228.41 +0.5% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,370.33 +0.97% BUX108,545.1 +0.61% MTELEKOM1,732 -1.27% MOL2,944 +1.02% OTP33,770 +0.3% RICHTER9,640 +1.45% OPUS545 +0.92% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,340 +0.75% BUMIX10,228.41 +0.5% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,370.33 +0.97%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
MOL
üzleti fórum
magyar-orosz gazdasági kapcsolatok
Agrofeed Kft
OTP
Szijjártó Péter
Moszkva
Richter

Több száz kézfogás Moszkvában – Szijjártó Péter elárulta, volt olyan magyar résztvevő is, akire biztos nem gondolnánk

Rekordméretű magyar delegáció érkezett Moszkvába, ahol egy nap alatt 240 üzleti tárgyalást tartanak orosz cégekkel. Szijjártó Péter szerint ez döntő lehet ahhoz, hogy az ország a szankciók utáni világban a lehető legjobb helyről induljon.
VG/MTI
2025.12.09., 15:04
Fotó: shutterstock

Moszkvában kedden összesen 240 magyar–orosz vállalati tárgyalás zajlik, és a kormány szerint ezek döntő szerepet játszanak abban, hogy Magyarország a lehető legjobb pozícióból vághasson neki a háború utáni világgazdasági újrakezdésnek. Szijjártó Péter szerint a béke új korszakot hoz majd, amelynek Magyarország „igazi nyertese” lehet – mert az együttműködést a nehéz időkben sem adtuk fel.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter szerint 240 vállalati tárgyalással indult kedden a magyar–orosz üzleti fórum Moszkvában, amelyet a háború utáni világgazdasági újrakezdés egyik kulcsmozzanata lesz / Fotó: Bodnár Boglárka

A külgazdasági és külügyminiszter a magyar–orosz üzleti fórum moszkvai megnyitóján azt mondta: 

a vállalatok óriási számban jelentek meg, ami önmagában üzenet a szankciós környezetben. 

Szijjártó Péter szerint mindenki abban bízik, hogy a béke-erőfeszítések „hamarosan sikerre vezetnek”, és ezzel véget érnek a szankciók, amelyek szerinte béke esetén „minden józan ésszel szembemennének”.

A miniszter kijelentette: Magyarország teljes gőzzel készül az új világgazdasági korszakra, amelyet a háború utáni fellélegzés hoz majd el. Ez szerinte hatalmas lehetőségeket teremt majd a kereskedelemben, és ebből az ország a lehető legtöbbet akarja kihozni. „Az együttműködést a rossz időkben sem adtuk fel” – mondta –, erre bizonyíték a 34 magyar vállalat jelenléte, valamint az, hogy a magyarországi beruházások összege Oroszországban már meghaladta az egymilliárd eurót.

Szijjártó Péter: történelmi siker a keleti nyitás

A miniszter sorra vette a magyar cégek oroszországi pozícióit is.

  • OTP: kilenc év alatt az 51. helyről a 19. legnagyobb orosz bankká nőtte ki magát.
  • Mol: török partnerével jelentős kutatási és kitermelési projektet visz a BaiTex olajmezőn, és további terjeszkedésben gondolkodik.
  • Richter: már 3 százalék fölötti részesedéssel bír az orosz gyógyszerpiacon, és megállapodás született arról is, hogy magyar szakemberek segítenek az orosz gyárak európai engedélyeinek meghosszabbításában.
  • Agrofeed: második takarmánygyárát építi a Tulai területen.

A delegáció összetétele a miniszter szerint jól mutatja, mennyire széles a magyar–orosz együttműködés spektruma: 

a logisztikától a vegyiparon át a fémiparig, de még az országos tisztifőorvos és a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is ott van Moszkvában.

Szijjártó hangsúlyozta: az elmúlt években a magyar kormány „elemi erejű nyomással” szemben védte meg az Oroszországgal való kapcsolatok fenntartását. Szerinte sikerült megakadályozni minden olyan szankciót, amely a magyar érdekekkel szembement volna, és ha kell, ez a jövőben is így lesz. A miniszter azt is kiemelte: a két ország kereskedelmi forgalma hosszú visszaesés után idén ismét növekedni kezdett.

A mai nap folyamán a magyar cégek összesen 240 tárgyalást bonyolítanak le orosz partnereikkel – ez Szijjártó szerint kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy Magyarország a háború utáni világban „a lehető legjobb startpozíciót” szerezze meg.

Rendkívüli: megindult a nagy magyar üzleti küldöttség Moszkvába, Szijjártó Péter vezeti – megkötik az első bizniszeket a háború utánra

Új, hatalmas lehetőségek nyílnak meg. Magyar üzleti küldöttség indult Oroszországba. Orbán Viktor a hétvégén ezt előre jelezte, de az meglepetés, hogy erre máris sor került.

 

Világrend

Világrend
734 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
üzleti fórum

Több száz kézfogás Moszkvában – Szijjártó Péter elárulta, volt olyan magyar résztvevő is, akire biztos nem gondolnánk

Rekordméretű magyar delegáció érkezett Moszkvába, ahol egy nap alatt 240 üzleti tárgyalást tartanak orosz cégekkel.
4 perc
Audi

Így vált átokká a magyar gazdaság számára a válságállónak hitt Mercedes és az Audi – és így lehet áldás a BYD és a BMW

Hiába voltak sokáig a magyar modell alapjai az idetelepült német prémiummárkák, a nehézségekkel küzdő Mercedes és Audi egyre inkább tehertételt jelentenek a hazai növekedésre.
2 perc
országgyűlés

Adóemelés, fizetéscsökkentés? A kormány nemet mondott: ígéretet tettek a Tisza-terv megakadályozására

Bánki Erik világossá tette: a kormány elutasítja a több ezermilliárdos elvonásokat, és továbbra is a magyar családokat és vállalkozásokat védi.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu