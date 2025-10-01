Végéhez közelít a Pirelli függetlenségi háborúja, elkulloghatnak a kínai tulajdonosok

Tisztázta a gyanú alól és gyakorlatilag szabad elvonulást ígért a római kormány a Pirelli kínai résztulajdonosának, a Sinochemnek, amely 37 százalékkal jelenleg is főrészvényes a patinás olasz gumiabroncsgyártó vállalatban.
Az olasz kormány az idők során csaknem 700 olasz vállalatba tulajdonosként "beépülő" kínai befektetők visszaszorítása érdekében pár évvel ezelőtt bevezette az aranyrészvény intézményét, amellyel lehetővé tette, hogy a stratégiai fontosságú vállalatoknál az irányítási pozíciókra az olasz tulajdonos tehessen javaslatot, az ő emberei vezessék a céget, függetlenül a kínai tulajdonrész nagyságától.
Ez természetesen éles feszültséget szült nem egy olasz vállalatnál, de a legismertebb eset a nemzeti ikonként kezelt Pirellié volt, ahol a céget a tulajdonosi struktúrában lévő erős kínai jelenlét gyakorlatilag kiszorította az Egyesült Államok piacáról, legalábbis kérdésessé tette ottani jelenlétét a Washington által a kínaiak ellen elrendelt szankciók miatt.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megpróbált ügyesen lavírozni Washington és Peking között, mert tudja, hogy országának szüksége van mind a kínai működő tőkére, mind a gigantikus amerikai felvevőpiacra.
Ennek jegyében próbálta a békebíró szerepét eljátszani a Pirellinél zajló vitában, ami a Sinochem és a legnagyobb, 27,4 százalékkal rendelkező olasz tulajdonos, a Marco Tronchetti Provera üzletember érdekeltségébe tartozó Camfin befektetési társaság között zajlott.
Tronchetti Provera egyébként 1992 óta van a cégnél, a 2015 óta vezérigazgató volt egészen 2023-ig, amikor is átadta a kormányrudat bizalmasának, Andrea Casalucinak, ő maga pedig ügyvezető alelnökként ma aktívan részt vett a cég irányításában. A kínaiak megpróbálták ugyan irányításuk alá vonni a Pirellit, de kísérletük Tronchetti Provera és Róma ellenállásán megbukott.
Most a kormány egy vizsgálat keretében gyakorlatilag tisztázta a Sinochemet, mondván nem sértette meg a gumiabroncsgyártó autonómiájának védelmét szolgáló aranyrészvény-törvényt,
s ezzel a békés elvonulásukhoz adtak menlevelet, annak a lehetőségét megteremtve.
A Reuters információ szerint a Pirellit hosszú távú befektetésükként kezelő kínaiak ennek a kimondására vártak, majd cég közeli források szerint finoman jelezték, hogy készen állnak a távozásra – amennyiben persze a részesedésükért megfelelő mértékű prémiumot kapnak az esetleges vevőtől.
Hogy ki lenne az, azt egyelőre homály fedi, a kivonulási szándék megpedzése mindenesetre megnyitja az utat a potenciális érdeklődők előtt. Szó lehet részleges részvényeladásról is, bár azzal maradna a kínai tulajdon, ami vörös posztó a sinofób Donald Trump szemében, s nem hagyná nyitva az amerikai piacot a Pirelli számára.
Washington ugyanis fokozatosan szigorítja a kínai technológiára vonatkozó korlátozásait, s ennek értelmében nem lehet majd árulni a Pirelli intelligens csipjeivel felszerelt abroncsait az Egyesült Államokban, mert azok információkat küldenek a járművek vezérlő egységéhez, s "elképzelhető", hogy
az összegyűjtött adatok végül a pekingi hírszerzésnél kötnek ki, azaz a gumik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.
A Biden-adminisztráció tavaly nyáron átvitte azt a törvényt, amellyel 2029-től kitilthatók a kínai irányítású vállalatok által szállított és valós idejű adatokat továbbító hardvereszközök az Egyesült Államok útjain futó járművekből. Az ilyen idegen szoftverek alkalmazásának betiltását már 2027-től rendelték el a törvényalkotók.
Az okos gumik nélkül viszont a Pirelli béna kacsa az amerikai piacon, ahol akár új gyárat is építenének a helyi igények kiszolgálására, elkerülendő a Trump-féle megemelt vámokat. Márpedig az olasz gumiabroncsgyártó bevételének mintegy 25 százalékát az észak-amerikai piacról szerzi, azaz rengeteg pénz forog kockán. Az Egyesült Államokat elsősorban
látja el gumiabroncsokkal, de egy kisebb, Georgia állambeli üzeme is besegít ebbe. Ez persze mellékes lenne, ha a konszernt eleve a kínaiak dirigálják.
