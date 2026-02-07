Megnyitott Budapest legújabb gyorsétterme: különleges csirke street fooddal hódítaná meg a piacot a magyar cég

Új gyorsétteremmel bővült Budapest gasztronómiai kínálata. A Blaha Chicken Tenders február 7-én nyitott meg a nagyközönség előtt, egy nem mindennapi akcióval. Ezúttal nem egy nemzetközi márka érkezett a fővárosba, hanem egy magyar tulajdonú vendéglátóhelyről van szó. Mit kell tudni Budapest legújabb gyorsétterméről? Ennek jártunk utána.

Egyedi ízvilággal várják a vendégeket a Blaha Chicken Tenders csirkemellcsíkjai / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A Blaha Chicken Tenders elég árulkodó név. Nem kell sokat agyalni rajta, melyik étel lehet a fő profil, ugyanis benne van az étterem nevében. Hasonló okok miatt keresgélni sem nagyon kell, hiszen könnyen megfejthető, hogy a Blaha Lujza térnél érdemes körülnéznünk. Egészen pontosan a Rákóczi úton, az árkádok alatt, a Keleti pályaudvar felől érkező buszok megállójánál.

A tulajdonosok és üzemeltetők számára nem ismeretlen terep a budapesti piac, a Kazinczy utcában található Fat Mama révén már évek óta jelen vannak a fővárosban, a széles választékkal rendelkező á la carte étterem mellett azonban ezúttal a streetfood piacon is kipróbálják magukat.

Újfajta csirke street food a budapesti gasztropalettán

Márton Ádám ügyvezető a Világgazdaságnak elmondta, hogy szerettek volna egy Amerikában népszerű és felkapott, de Magyarországon még nem annyira ismert gyorskaját meghonosítani, emiatt esett a választásuk a csirke tenderre, vagyis lényegében rántott csirkemellcsíkokra. Nagyjából egy évvel ezelőtt vágtak bele az ötlet megvalósításába, ennyi idő alatt sikerül felépíteni az első egységüket, és kialakítani a menüt. Időkben a piacukon fokozódott a verseny, ugyanis többek között az első magyarországi éttermét tavaly megnyitó Popeyes is étlapra tűzte a csirke tendert.

Pirított kalács teszi még rendhagyóbbá a menüt / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A Blaha Chicken Tenders ízletes csirkemellcsíkjaihoz coleslaw salátát és többféle szószt is választhatunk. A menük ára 2490 forint és 5590 forint között mozog. Ráadásul a szendvicsrajongók sem maradnak éhesek, a csirke tender mellett ez is megtalálható az étlapon – természetesen csirkehúsos változatban. Az egyediséget az adja, hogy nem másolt recept alapján készítik húsokat, hanem saját séfük kísérletezte ki a elkészítési módot és a fűszerezést. Az étlap nem végleges, menet közben is várhatóak finomhangolások, vagy épp új termékek a kínálatban