Orbán Viktornak sikerülhet eltörölnie az óraátállítást Európában? Megkapta a felkérést – "Ha elintézné, az egekbe magasztalnák"

A szombathelyi háborúellenes gyűlésen ezúttal is szabadon lehetett kérdezni Orbán Viktortól. Számos téma felmerült, az utolsók között pedig egy olyan is, amit régóta tömegek kifogásolnak Európában és Magyarországon is. Ez pedig az óraátállítás.

Óraátállítás eltörlése: Orbán Viktornak megkapta a feladatot / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ez úgy került szóba, hogy nem sokkal korábban a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy az EU-csúcsok napirendjét direkt úgy állítják össze, hogy a legfontosabb ügyek a hajnali órákban kerüljenek sorra, arra apellálva, hogy addigra már a fáradtság miatt csökken az ellenállás.

Orbán Viktornak van ennek a kezelésére egy módszere: a fontos napirendi pontoknál fel kell ébredni, ezt még Martonyi Jánostól tanulta és működik.

Óraátállítás: Orbán Viktornak kell eltörölnie Európában

Ezt követően kért szót egy szombathelyi férfi a hallgatóságból, aki pedig konkrétan az óraátállítás körüli, hosszú ideje tartót vitára kérdezett rá.

Egy évben kétszer van óraátállítás. Orbán Viktort egyre többen ismerik el Nyugat-Európában, de én tudnék mondani még egyet, amiért az egekbe magasztalnák és az országot is: hogyha elintézné nekünk, hogy ez az óraátállítás megszűnne – hangzott a kérés, amit kitörő, hosszú taps fogadott a publikum részéről.

Orbán Viktor egyértelmű választ adott. Úgy fogalmazott, hogy "egy malomban őröl" a kérdezővel. "Én se értem, hogyha van az életnek egy rendje, azt miért kell ide-oda tologatni, de most ezt tegyük zárójelbe.

Megértettem, kötött mandátumom van ebben az ügyben, megértettem most már

– jegyezte meg némiképp humorosan. Majd a kérdező közbevetésére, hogy sokan azt sem tudják az óraátállítások miatt, hogy hány óra van, Orbán Viktor azt mondta, "értette, segítenének nekik ezzel".

Tény, hogy a nyári és a téli óraátállításról kitartó vita van európai szinten is. Pláne, hogy az Európai Parlament még 2019 márciusában szavazott a nyári időszámítás 2021-es eltörléséről, de ezt még nem hajtották végre. Ennek egyik legnagyobb oka a megfelelő időzóna kérdésében való megállapodás.

A magyar parlamentben is gyakori a téma, legutóbb tavaly októberben követelte az eltörlését a független Balassa Péter.