Orbán Viktornak sikerülhet eltörölnie az óraátállítást Európában? Megkapta a felkérést – "Ha elintézné, az egekbe magasztalnák"
A szombathelyi háborúellenes gyűlésen ezúttal is szabadon lehetett kérdezni Orbán Viktortól. Számos téma felmerült, az utolsók között pedig egy olyan is, amit régóta tömegek kifogásolnak Európában és Magyarországon is. Ez pedig az óraátállítás.
Ez úgy került szóba, hogy nem sokkal korábban a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy az EU-csúcsok napirendjét direkt úgy állítják össze, hogy a legfontosabb ügyek a hajnali órákban kerüljenek sorra, arra apellálva, hogy addigra már a fáradtság miatt csökken az ellenállás.
Orbán Viktornak van ennek a kezelésére egy módszere: a fontos napirendi pontoknál fel kell ébredni, ezt még Martonyi Jánostól tanulta és működik.
Óraátállítás: Orbán Viktornak kell eltörölnie Európában
Ezt követően kért szót egy szombathelyi férfi a hallgatóságból, aki pedig konkrétan az óraátállítás körüli, hosszú ideje tartót vitára kérdezett rá.
Egy évben kétszer van óraátállítás. Orbán Viktort egyre többen ismerik el Nyugat-Európában, de én tudnék mondani még egyet, amiért az egekbe magasztalnák és az országot is: hogyha elintézné nekünk, hogy ez az óraátállítás megszűnne – hangzott a kérés, amit kitörő, hosszú taps fogadott a publikum részéről.
Orbán Viktor egyértelmű választ adott. Úgy fogalmazott, hogy "egy malomban őröl" a kérdezővel. "Én se értem, hogyha van az életnek egy rendje, azt miért kell ide-oda tologatni, de most ezt tegyük zárójelbe.
Megértettem, kötött mandátumom van ebben az ügyben, megértettem most már
– jegyezte meg némiképp humorosan. Majd a kérdező közbevetésére, hogy sokan azt sem tudják az óraátállítások miatt, hogy hány óra van, Orbán Viktor azt mondta, "értette, segítenének nekik ezzel".
Tény, hogy a nyári és a téli óraátállításról kitartó vita van európai szinten is. Pláne, hogy az Európai Parlament még 2019 márciusában szavazott a nyári időszámítás 2021-es eltörléséről, de ezt még nem hajtották végre. Ennek egyik legnagyobb oka a megfelelő időzóna kérdésében való megállapodás.
A magyar parlamentben is gyakori a téma, legutóbb tavaly októberben követelte az eltörlését a független Balassa Péter.
Miért van óraátállítás, nyári és téli időszámítás?
Az óraátállítás kivezetése mellett tucatnyi érv sorakozik. Egyelőre ez azonban várat magára: október 27-én megkezdődött a téli időszámítás, amikor az órákat hivatalosan hajnali háromról két órára tekerték vissza. A 2026-os tavaszi óraátállítás, vagyis a nyári időszámítás életbe lépése március 29-én esedékes, a téli pedig október 25-én.
Ugyanakkor folyamatos az ellenállás. Tavaly novemberben például társadalmi nyomásra az olasz parlament elé került az éves óraátállítás megszüntetésének és a nyári időszámítás állandósításának lehetősége. Becslések szerint az állandó nyári időszámítással
- évente körülbelül 720 millió kilowattóra villamos energiát
- és akár 180 millió eurót is megtakaríthatnának az olaszok.
- További pozitív hatások közé tartozik a kiskereskedelmi és vendéglátói fogyasztás növekedése,
- a turisztikai szezon meghosszabbodása,
- a közbiztonság javulása,
- valamint az állandó nyári időszámítás egészségügyi előnyökkel is járna.
Olaszország már 1966-ban bevezette az őszi és tavaszi óraátállítást. Az európai országok többsége – elsősorban az 1973-as olajválság miatt – követte a példáját az 1970-es években és az 1980-as évek elején.
A nyári időszámítás bevezetését akkoriban energiatakarékossággal indokolták,
az időeltolással plusz egyórányi nappali fényt akartak biztosítani a vállalkozások és a háztartások számára. Azóta viszont évtizedek teltek el és ma már az egész EU-ban március utolsó vasárnapján átállítják az órákat, majd október utolsó vasárnapján vissza.
Miért nehéz eltörölni az óraátállítást?
A Magyar Alvás Szövetség múlt májusban jelentette be, hogy kapcsolódik a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programjához. Az Európai Parlament képviselői 2025 tavaszán kiadott közleményükben sürgetik az Európai Bizottságot, hogy végre vessen véget az óraátállításnak és hagyják jóvá az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás 2026-ig történő megszüntetését.
Ezt számos kutatóközpont és szakértő támogatja a világ minden tájáról. A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy a természetes időzónák létrehozása a közegészségügy és a gazdaság javát szolgálná azáltal, hogy jobban összehangolná a cirkadián ritmusunkat a naprendszerrel.
Az EU-országok számára a jelenleg legfőbb kérdés, hogy ragaszkodnak-e a normál időszámításhoz (azaz a téli időszámításhoz) vagy a nyári időszámítást választják.
A Magyar Alvás Szövetség szerint megfontolandó lehet akár a jelenlegi időzóna, a GMT+ váltás lehetősége, vagy más kronobiológiai javaslatok figyelembevétele. A koordináció viszont elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a szomszédos országok ugyanazt a szabványos időt válasszák, ezzel elkerülve az időzónák összemosását, ami zavarja a piacokat és a tagállamok közötti kereskedelmet.
G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke szerint a tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat az éjszakai alvásidő rovására.