Oroszország egy 12 billió dolláros gazdasági együttműködési csomagot ajánlott fel az Egyesült Államoknak – közölte Volodimir Zelenszkij elnök szombaton, írja a Kyiv Post.

Óriási pofont kapott Zelenszkij: a tudta nélkül, teljes titokban készítő elő egy gigantikus megálapodást Putyin és Trump

Az ukrán államfő egy zártkörű sajtóeseményen újságíróknak számolt be a megállapodás részleteiről ukrán hírszerzési információkra hivatkozva. Az ajánlatot az orosz tárgyalódelegáció vezetője és az orosz szuverén vagyonalap irányítója után Dmitrjev-csomagnak neveztek el

A hírszerzés megmutatta nekem az úgynevezett Dmitrjev-csomagot, amelyet az Egyesült Államokban mutatott be – ez mintegy 12 billió dollárt tesz ki

– mondta az ukrán elnök.

A fejlemények arra utalnak, hogy Moszkva megújult erővel próbálja megnyerni magának Donald Trump amerikai elnököt, miközben Ukrajna és Oroszország továbbra is verseng Washington támogatásáért, az Egyesült Államok pedig diplomáciai rendezést sürget. Zelenszkij szerint Dmitrjev amerikai földön, amerikai tisztviselőkkel folytatott találkozói során mutatta be a javaslatot, bár azt nem pontosította, hogy mikor. A 12 billió dollár több mint négyszerese Oroszország teljes 2025-ös bruttó hazai termékének (GDP).

A szankciók feladására készülhet Trump

Nem lenne azonban nagy meglepetés, ha valóban gazdasági megállapodást kötne Putyin és Trump. A tavaly kiszivárgott 28 pontos béketerv, amelyet Dmitrjev és Trump megbízottja, Steve Witkoff fogalmazott meg, felvázolta az Oroszország elleni szankciók fokozatos visszavonásának lépéseit és a hosszú távú gazdasági partnerségi kezdeményezések elindítását, annak ellenére, hogy Kijev határozottan ellenzi a Kremlre nehezedő gazdasági nyomás enyhítését.

Ugyancsak novemberben a The Wall Street Journal arról írt, hogy amerikai üzleti szereplők titkos találkozókat folytattak a Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz köthető orosz oligarchákkal lehetséges bányászati és energetikai üzletekről.

A megbeszélések érintették a ritkaföldfémeket, a gázkitermelést, sőt még az Északi Áramlat gázvezeték újjáélesztését is

– a WSJ forrásai és európai hírszerzési tisztviselők szerint. Bár az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú gazdasági megállapodások részét képezik a szélesebb körű tárgyalásoknak, Zelenszkij figyelmeztetett: minden ilyen egyezségnek tiszteletben kell tartania Ukrajna alkotmányát.