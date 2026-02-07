Hatalmas újításokat hoz a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia: valósággal együtt versenyezhetünk majd a sportolókkal – így használják majd a mesterséges intelligenciát

A 2026-os milánói–cortinai téli olimpia egyik legfontosabb újdonsága a mesterséges intelligencia (MI) és a dróntechnológia széles körű alkalmazása. Az atléták mellett versenyző drónoktól egészen a visszajátszásokig a 2026-os téli olimpia és paralimpia számos technológiai újítást vonultat fel – írja az Euronews.

A 2026-os milánói–cortinai téli olimpia nemcsak a sportolók teljesítményéről, hanem a technológiai újításokról is szól majd / Fotó: AFP

A mesterséges intelligencia a fotel mellé hozza a versenyeket

Bár drónokat már a 2014-es szocsi olimpián is alkalmaztak, a technológia azóta hatalmasat fejlődött. Idén Olaszországban a nézők drónfelvételekkel már végig utazhatnak egy bob- vagy szánkópályán, és valós időben érzékelhetik a sebességet.

Az ilyen, úgynevezett első személyű kamerával felszerelt drónokat sokat fogják használni az idei téli olimpián Yiannis Exarchos, az Olimpiai Műsorszolgáltató Szolgálat (OBS) vezérigazgatója szerint.

A cél az, hogy a nézők úgy érezzék, mintha maguk is a pályán lennének az atlétákkal. Olyan képeket láthatnak majd, amilyeneket ezeknél a sportágaknál még soha

– ígérte Exarchos.

Az OBS mesterséges intelligenciát épít be a meccsek visszajátszásába is. Az MI-alapú technológia több kameranézet egyesítésével másodpercek alatt képes 260 fokos videókat létrehozni az atlétákról. Síugrásnál például a képernyőn megjelenő grafika olyan adatokat mutat, mint az ugrás magassága, a levegőben töltött idő, vagy a földet érés sebessége. Ezek a továbbfejlesztett visszajátszások virtuális valóságos (VR) videók formájában is megjelennek majd közösségi platformokon, például a YouTube-on a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia tájékoztatója szerint.

Interaktív online olimpiai közvetítések

Először fordul elő, hogy az olimpia hivatalos honlapja beépített MI-asszisztenst kap. A chatbot képes lesz megválaszolni a játékokkal kapcsolatos kérdéseket, valamint valós idejű eredményeket szolgáltatni.

A weboldalon MI-alapú összefoglalók is megjelennek, amelyek gyors áttekintést adnak majd a legfontosabb olimpiai történésekről.

Minden olimpiai helyszínen közösségimédia-tartalomgyártók dolgoznak majd, hogy kifejezetten digitális platformokra szánt anyagokat gyártsanak.

Ezek így megjelennek a Meta platformjain (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads), valamint ázsiai csatornákon is, például a WeChat, a LINE, a Kuaishou és a Douyin felületein.