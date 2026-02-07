Hatalmas újításokat hoz a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia: valósággal együtt versenyezhetünk majd a sportolókkal – így használják majd a mesterséges intelligenciát
A 2026-os milánói–cortinai téli olimpia egyik legfontosabb újdonsága a mesterséges intelligencia (MI) és a dróntechnológia széles körű alkalmazása. Az atléták mellett versenyző drónoktól egészen a visszajátszásokig a 2026-os téli olimpia és paralimpia számos technológiai újítást vonultat fel – írja az Euronews.
A mesterséges intelligencia a fotel mellé hozza a versenyeket
Bár drónokat már a 2014-es szocsi olimpián is alkalmaztak, a technológia azóta hatalmasat fejlődött. Idén Olaszországban a nézők drónfelvételekkel már végig utazhatnak egy bob- vagy szánkópályán, és valós időben érzékelhetik a sebességet.
Az ilyen, úgynevezett első személyű kamerával felszerelt drónokat sokat fogják használni az idei téli olimpián Yiannis Exarchos, az Olimpiai Műsorszolgáltató Szolgálat (OBS) vezérigazgatója szerint.
A cél az, hogy a nézők úgy érezzék, mintha maguk is a pályán lennének az atlétákkal. Olyan képeket láthatnak majd, amilyeneket ezeknél a sportágaknál még soha
– ígérte Exarchos.
Az OBS mesterséges intelligenciát épít be a meccsek visszajátszásába is. Az MI-alapú technológia több kameranézet egyesítésével másodpercek alatt képes 260 fokos videókat létrehozni az atlétákról. Síugrásnál például a képernyőn megjelenő grafika olyan adatokat mutat, mint az ugrás magassága, a levegőben töltött idő, vagy a földet érés sebessége. Ezek a továbbfejlesztett visszajátszások virtuális valóságos (VR) videók formájában is megjelennek majd közösségi platformokon, például a YouTube-on a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia tájékoztatója szerint.
Interaktív online olimpiai közvetítések
Először fordul elő, hogy az olimpia hivatalos honlapja beépített MI-asszisztenst kap. A chatbot képes lesz megválaszolni a játékokkal kapcsolatos kérdéseket, valamint valós idejű eredményeket szolgáltatni.
A weboldalon MI-alapú összefoglalók is megjelennek, amelyek gyors áttekintést adnak majd a legfontosabb olimpiai történésekről.
Minden olimpiai helyszínen közösségimédia-tartalomgyártók dolgoznak majd, hogy kifejezetten digitális platformokra szánt anyagokat gyártsanak.
Ezek így megjelennek a Meta platformjain (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads), valamint ázsiai csatornákon is, például a WeChat, a LINE, a Kuaishou és a Douyin felületein.
A párizsi 2024-es olimpián bemutatott MI-alapú megfigyelőrendszer visszatér Milánóban is, hogy kiszűrje és eltávolításra jelölje a sportolókat célzó bántalmazó üzeneteket.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerint Párizsban a rendszer több mint 2,4 millió bejegyzést jelölt meg, 20 ezer fiókból, több mint 35 nyelven.
Különlegesek a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia láng fáklyái
Érdekesség, hogy az idei olimpia és paralimpiai olimpia kapcsán is átlátszó fáklyákat használnak. Ez bemutatja, miként marad égve a láng. Az Essential névre keresztelt fáklyák oldalán található hosszú ablakon keresztül a nézők és a sportolók először láthatják a belső technológiát működés közben.
A fáklya újrahasznosított anyagokból, például alumíniumból és sárgarézből készül és a lángot élelmiszer-hulladékból és maradékokból készült bioüzemanyag táplálja az olasz gyártó, a Versalis szerint.
Az olimpiai láng váltófutása 2025. december 6-án indult Rómában, és február 5-én érkezett meg Milánóba.
A 2026-os téli olimpiát február 6. és 22. között, a paralimpiát március 6. és 15. között rendezi Milánó és Cortina d'Ampezzo közösen.
Mégis mennyit ér egy olimpiai érem, ha el akarjuk adni?
Bár az olimpiai érme értéke érzelmi szempontból felbecsülhetetlen, mert hosszú évek kemény munkájának eredménye, a nemesfémek árának drasztikus emelkedése miatt anyagilag sem voltak soha drágábbak, mint a most kezdődött a téli játékok idején, amikor több mint hétszázat osztanak majd ki az első három helyezett között – írta az érmékről szóló elemzésében a Világgazdaság.
Ebből kiderül, hogy a 2024-es párizsi olimpia óta a FactSet adatai szerint az arany ára 107, az ezüst ára pedig 200 százalékkal emelkedett.
A nemesfémek drágulása azt jelenti, hogy az első két helyezettnek járó olimpiai érme anyagi értéke is megugrott:
- az aranyéremé 2300 dollár,
- az ezüsté majdnem 1400 dollár
– előbbi több mint duplája, utóbbi a háromszorosa a párizsiénak (egy dollár 321,7 forint).