A világ leggyorsabban fejlődő légi közlekedési piacán, azaz az ázsiai-csendes-óceáni térségben tör előre a Comac kínai repülőgépgyártó. Az ottani légitársaságok folyamatosan a Boeing és az Airbus szállítási késedelmeivel, valamint az ellátási lánc szűk keresztmetszeteivel küzdenek, úgyhogy kapva-kapnak minden diverzifikációs lehetőségen a repülőgyártásban.

Vége a Boeing és az Airbus egyeduralmának? Kína a felhők felett is átvenné az irányítást / Fotó: AFP

Nagyon kell egy új beszállító Ázsiában

A játék pedig nem babra megy, hiszen a BBC szerint az ázsiai légitársaságok 2026-ban kétszámjegyű százalékos növekedési ütemet érhetnének el, ha új repülőgépek állnának a rendelkezésükre. A gépek megrendelése és a szállítás közötti várakozási idő azonban jelenleg körülbelül hét év, ami a régebbi, kevésbé hatékony repülőgépek kényszerű üzemben tartása miatt növeli a légitársaságok működési költségét.

Itt jön képbe a kínai Comac amely komoly versenytársként szeretne a Boeinggel és az Airbusszal szemben fellépni, amit a jelenleg is zajló szingapúri légibemutatón való fajsúlyos jelenlétével is igazol.

A vállalat már el is ért kezdeti sikereket az Airbus A320neo és a Boeing 737 MAX versenytársának szánt a C919-es modelljével, amellyel két évvel ezelőtt repültek először Kínán kívülre, nevezetesen éppen Szingapúrba.

Azóta a kínai gyártó már több mint 200 darab C909 és C919 típusú repülőgépet szállított le, melyek mintegy negyedét külföldi, nevezetesen

laoszi,

indonéz

és vietnami légitársaságok üzemeltetik,

de Brunei

és Kambodzsa is jelentős megrendeléseket adott már le.

A BBC szerint ugyanakkor a Comac által közölt megrendelési adatokkal kapcsolatban kétségek merülhetnek fel, mivel a cég állami tulajdonban van, és nincs bevezetve egyik tőzsdére sem, ami megnehezíti az adatok független ellenőrzését.

Subhas Menon, az Ázsia-Csendes-óceáni Légitársaságok Szövetségének igazgatója mindenesetre üdvözölte az új lehetőséget:

Több beszállítóra van szükségünk az ellátási láncban

- mondja.

Rengeteg kihívás nehezíti a kínai repülőgyártás fellendülését

Az előrelépések ellenére a Comac komoly kihívásokkal néz szembe. A C919 európai tanúsítása 2028-ig vagy akár 2031-ig is eltarthat. Enélkül pedig az európai piacra való belépés továbbra sem lehetséges.