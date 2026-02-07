Félreérthetetlenül üzent Orbán Zelenszkijnek: Ukrajna az ellenségünk, sérti az érdekeinket, amíg ezt teszi
Fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, sérti az érdekeinket – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes DPK-gyűlés szombathelyi állomásán.
Megüzente Orbán: Ukrajna az ellenségünk, sérti az érdekeinket, amíg ezt teszi
A kormányfő megismételte azt az álláspontját, hogy Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba.
Se egy katonai, se egy gazdasági szövetségbe ne akarjunk velük tartozni, mert abból baj lesz
- fogalmazott. Mindezt azzal indokolta, hogy Ukrajna tagja lesz EU-nak akkor, semmi sem garantálja, hogy néhány éven belül nem újul ki egy konfliktusa Oroszországgal, ami egyet jelentene azzal, hogy az unió is belép a háborúba.
A kérdés szerinte, hogy szabad-e lerúgni magunkról Ukrajnát, amire ő úgy válaszol, hogy nem lenne szabad, valamilyen együttműködés kell, ezt hívja stratégiai partnerségnek. "Az ukránokkal kell együttműködni, de tagságról szó se lehet" – szögezte le.
Üzent Kapitány Istvánnak is
Arra is felhívta a figyelmet, ha egy átlagos rezsiszámla idehaza évi 250 ezer, a cseheknél, lengyeleknél 1 millió. Aki azt mondja, hogy le lehet választani az országot az orosz energiáról, és nem lesz drágább az energia, az buta és hazudik, „nehogy elhiggyék, amit mondanak”.
Szerinte Kapitány Istvánt, a Shell korábbi alelnökét is azért küldték Magyarországra, hogy a rezsicsökkentést megszüntesse. Nem véletlen, hogy a Tisza megtámadta a rezsistopot is. Végül azt mondta:
birkának néznek minket, de az a bárány, aki a farkasra bízza a gyomrát, ne csodálkozzon, ha a farkasban végzi.