Orbán Viktor
DPK
Ukrajna

Félreérthetetlenül üzent Orbán Zelenszkijnek: Ukrajna az ellenségünk, sérti az érdekeinket, amíg ezt teszi

Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes DPK-gyűlésen hosszan beszélt Ukrajnáról. Szerinte amit a háború sújtotta ország tesz, az sérti a magyar nemzetgazdasági érdekeket.
Járdi Roland
2026.02.07, 17:54

Fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, sérti az érdekeinket – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes DPK-gyűlés szombathelyi állomásán.

Orbán Viktor
Félreérthetetlenül üzent Orbán Zelenszkijnek: Ukrajna az ellenségünk, sérti az érdekeinket, amíg ezt teszi Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Megüzente Orbán: Ukrajna az ellenségünk, sérti az érdekeinket, amíg ezt teszi

A kormányfő megismételte azt az álláspontját, hogy Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba.

Se egy katonai, se egy gazdasági szövetségbe ne akarjunk velük tartozni, mert abból baj lesz

- fogalmazott. Mindezt azzal indokolta, hogy Ukrajna tagja lesz EU-nak akkor, semmi sem garantálja, hogy néhány éven belül nem újul ki egy konfliktusa Oroszországgal, ami egyet jelentene azzal, hogy az unió is belép a háborúba.

A kérdés szerinte, hogy szabad-e lerúgni magunkról Ukrajnát, amire ő úgy válaszol, hogy nem lenne szabad, valamilyen együttműködés kell, ezt hívja stratégiai partnerségnek. "Az ukránokkal kell együttműködni, de tagságról szó se lehet" – szögezte le. 

Üzent Kapitány Istvánnak is 

Arra is felhívta a figyelmet, ha egy átlagos rezsiszámla idehaza évi 250 ezer, a cseheknél, lengyeleknél 1 millió. Aki azt mondja, hogy le lehet választani az országot az orosz energiáról, és nem lesz drágább az energia, az  buta és hazudik, „nehogy elhiggyék, amit mondanak”.

Szerinte Kapitány Istvánt, a Shell korábbi alelnökét is azért küldték Magyarországra, hogy a rezsicsökkentést megszüntesse. Nem véletlen, hogy a Tisza megtámadta a rezsistopot is. Végül azt mondta:

birkának néznek minket, de az a bárány, aki a farkasra bízza a gyomrát, ne csodálkozzon, ha a farkasban végzi.

