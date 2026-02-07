Kiderült a mágikus szám: ennyivel nőhet a fizetésed 2026-ban – meglepő adatok jöttek

Magyarországi munkáltatók jelentős része béremeléssel számol 2026 első félévében, ugyanakkor a tervezett lépések többsége mérsékelt sávban marad, a kiegészítő juttatásoknál pedig inkább a stabilitás dominál – derül ki a Manpower Magyarország Fizetési és foglalkoztatási trendek című, 2026 első félévére vonatkozó felméréséből.

Nincs több titok: kiderült, mekkora a fizetésemelést adnak a magyar cégek 2026-ban

A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR- és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és számos ágazat – a feldolgozóipartól a kereskedelmen és logisztikán át az IT-, pénzügyi és üzleti szolgáltatásokig – munkaerőpiaci várakozásait tükrözi.

A kutatás szerint a munkáltatók több mint 84 százaléka tervez béremelést az év első felében, ugyanakkor az emelések többsége 5 százalék alatti vagy 6-10 százalék közötti sávban koncentrálódik.

A cégek kisebb része számol jelentősebb emeléssel, míg bértömegcsökkentést csupán elenyésző arány jelez, emellett közel 14 százalék egyáltalán nem tervez bérmódosítást.

A felmérésben részt vevő cégek 43,7 százaléka mondta azt, hogy akár 5 százalékos emelést is adna, míg 34,8 százaléka 6 és 10 százalék közötti emelésben gondolkodik. 11 és 20 százalék közötti emelést mindössze 2,68 százaléka tervezi.

Az adatok alapján a kereskedelemben és az egészségügyi/gyógyszertári területen erősebb az emelési szándék, míg a pénzügyi szektorban vegyesebb kép és nagyobb bizonytalanság látható.

A béremelést tervező vállalatok többségénél az intézkedés széles kört érint:

több mint felük az összes munkavállalóra kiterjeszti a változtatást,

míg további jelentős részük (26,98 százalék) az állomány 50-80 százalékánál emel.

A döntések hátterében elsősorban az inflációs környezet, a megtartási kényszer, valamint a piaci bérekhez való igazodás áll.

A vállalatok számára ma már nem az a kérdés, hogy szükség van-e béremelésre, hanem az, hogy azt milyen mértékben és milyen körben tudják fenntarthatóan végrehajtani

– mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, a célzott, ugyanakkor széles körű emelések jól mutatják, hogy a munkaerő-megtartás elsődleges szemponttá vált.