Luxuscikk lett az új autó: már nemcsak Magyarországon, hanem Egyesült Államokban is

Az autóvásárlás fontos prioritás az amerikaiak számára, egy friss felmérés eredménye szerint tíz emberből négyen tervezik ezt az idén. Alaposan a pénztárcájukba kell azonban nyúlniuk, mert lassan eltűnnek az olcsó modellek a világ második legnagyobb autópiacáról. A vásárlók tavaly még három típust is vehettek 20 ezer dollárnál alacsonyabb áron az Egyesült Államokban – idén egy új autó sem maradt ebben az árkategóriában.

Luxuscikk lett az új autó: már nemcsak Magyarországon, hanem Egyesült Államokban ist / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

A kaliforniai székhelyű Kelley Blue Book (KBB) járműértékelő és autóipari kutató cég január közepén közzétett jelentése szerint az új autók átlagára már decemberben elérte az 50 326 dollárt, ami rekord magasnak számít. Az Edmunds autóvásárlási weboldal szintén rekordmagasságú (bár kissé alacsonyabb) átlagárat, 49 466 dollárt jelentett.

Mindkét adat azt jelenti azonban, hogy sokan jóval többet fizetnek az új autójukért 50 000 dollárnál, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ám ennek nem csupán az az oka, hogy az autógyártók emelik a listaárakat vagy a vásárlók a nagyobb, drágább modelleket keresik, hanem az is, hogy

egyre kevesebb az olcsó lehetőség.

Megfordult a trend, egyre több a drága autó

A CNN amerikai hírtelevízió összeállítása szerint az egyik legutóbbi „áldozat” a Nissan Versa, amelyet majdnem húsz éve dobtak piacra 12550 dolláros alapáron, de még októberben is csak 18 ezer dollárba került. A cég azonban decemberben befejezte a modell gyártását az amerikai piacra.

A Versa ugyanarra a sorsra jutott, mint egy sor legalacsonyabb kategóriás autó:

a Chevy Spark,

a Hyundai Accent,

a Kia Rio

és a Mitsubishi Mirage.

A KBB oldala szerint a gyártók teljesen megfordították a trendet: 2017-ben még 36 modellt kínáltak 25 ezer dollár alatti áron – ma négyet, a Chevrolet Traxot és Trailblazert, a Nissan Kickst és a Hyundai Venue-t. Utóbbi a legolcsóbb, az alapára 20550 dollár.

Egyre több az amerikai piacon a drága modell / Fotó: Sven Hoppe

Ezzel szemben a 2017-es 61 helyett 2025 végén már 114 modellt árulnak legalább hatvanezer dolláros áron.

A koronavírus-járvány alakította át az árazás dinamikáját

Az alacsony árkategória eltűnése sok amerikai számára elérhetetlenné teheti az autóvásárlást, ami a hírtelevízió szerint egy újabb példája az embereket sújtó megfizethetőségi válságnak, amelyet a magas infláció okoz.