Luxuscikk lett az új autó: már nemcsak Magyarországon, hanem Egyesült Államokban is
Az autóvásárlás fontos prioritás az amerikaiak számára, egy friss felmérés eredménye szerint tíz emberből négyen tervezik ezt az idén. Alaposan a pénztárcájukba kell azonban nyúlniuk, mert lassan eltűnnek az olcsó modellek a világ második legnagyobb autópiacáról. A vásárlók tavaly még három típust is vehettek 20 ezer dollárnál alacsonyabb áron az Egyesült Államokban – idén egy új autó sem maradt ebben az árkategóriában.
A kaliforniai székhelyű Kelley Blue Book (KBB) járműértékelő és autóipari kutató cég január közepén közzétett jelentése szerint az új autók átlagára már decemberben elérte az 50 326 dollárt, ami rekord magasnak számít. Az Edmunds autóvásárlási weboldal szintén rekordmagasságú (bár kissé alacsonyabb) átlagárat, 49 466 dollárt jelentett.
Mindkét adat azt jelenti azonban, hogy sokan jóval többet fizetnek az új autójukért 50 000 dollárnál, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ám ennek nem csupán az az oka, hogy az autógyártók emelik a listaárakat vagy a vásárlók a nagyobb, drágább modelleket keresik, hanem az is, hogy
egyre kevesebb az olcsó lehetőség.
Megfordult a trend, egyre több a drága autó
A CNN amerikai hírtelevízió összeállítása szerint az egyik legutóbbi „áldozat” a Nissan Versa, amelyet majdnem húsz éve dobtak piacra 12550 dolláros alapáron, de még októberben is csak 18 ezer dollárba került. A cég azonban decemberben befejezte a modell gyártását az amerikai piacra.
A Versa ugyanarra a sorsra jutott, mint egy sor legalacsonyabb kategóriás autó:
- a Chevy Spark,
- a Hyundai Accent,
- a Kia Rio
- és a Mitsubishi Mirage.
A KBB oldala szerint a gyártók teljesen megfordították a trendet: 2017-ben még 36 modellt kínáltak 25 ezer dollár alatti áron – ma négyet, a Chevrolet Traxot és Trailblazert, a Nissan Kickst és a Hyundai Venue-t. Utóbbi a legolcsóbb, az alapára 20550 dollár.
Ezzel szemben a 2017-es 61 helyett 2025 végén már 114 modellt árulnak legalább hatvanezer dolláros áron.
A koronavírus-járvány alakította át az árazás dinamikáját
Az alacsony árkategória eltűnése sok amerikai számára elérhetetlenné teheti az autóvásárlást, ami a hírtelevízió szerint egy újabb példája az embereket sújtó megfizethetőségi válságnak, amelyet a magas infláció okoz.
A virágzó luxusautó-eladásokkal szembeni kontraszt pedig még inkább kiemeli azt a K-alakú gazdaságot, amelyben a gazdagok szabadon költenek, míg az alacsonyabb jövedelműek küszködnek.
Mivel ezek legolcsóbb járművek nem elérhetők, gyakorlatilag minden új autó a piacon luxusvásárlásnak tekinthető
– értékelte a helyzetet Ivan Drury, az Edmunds.com elemzési igazgatója.
Az autók megfizethetőségével kapcsolatos aggodalmak a koronavírus-járvány óta uralják a piacot, amikor az ellátási lánc zavarai miatt emelkedtek az árak.
„A világjárvány alapvetően átalakította az árazás dinamikáját. Ma már a magasabb ár lett az alapszint” – hangsúlyozta Erin Keating, a Cox Automotive vezető elemzője egy decemberi autóipari webináriumon.
Kiszorulnak az új autó piacáról az alacsony jövedelműek
Az autókereskedők is aggódnak, hogy a legalacsonyabb jövedelműek kiszorulnak a vásárlók közül, a statisztikák pedig azt bizonyítják, hogy valóban egyre inkább ez a helyzet.
2019-ben még az évi 75 ezer dollárnál alacsonyabb jövedelműek tették ki az autóvásárlók 37 százalékát – az arányuk tavaly 26 százalékra esett vissza. Ezzel szemben az évi több mint 150 ezer dolláros jövedelemmel rendelkezők aránya ebben az időszakban 29 százalékról több mint negyven százalékra emelkedett.
A nehézségek ellenére az autóvásárlás változatlanul prioritás az amerikaiak számára
– legalábbis elméletileg. A TransUnion amerikai fogyasztói hitelinformációs ügynökség februári felmérésének eredménye szerint a megkérdezett 3076 felnőtt 39 százaléka a legfontosabb céljai között tartja számon, harminc százalékuk még az idén meg is tervezi tenni – kérdés, hogy sikerül-e valóra váltani az álmukat.
A felmérésből az is kiderült, hogy a leendő vásárlók fele hagyományos, belső égésű motorral működő autót akar venni – ami viszont érdekes, hogy ezt a fajtát preferálják a Z generáció tagjai is, míg a millennialok inkább a hibrideket preferálják.