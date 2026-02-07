Spanyolország jó ideje fuldoklik a turistáktól, de még mindig van hova rekordot dönteni – ezek a legnépszerűbb úticélok
Spanyolország egyre nehezebben találja meg az egyensúlyt a turizmus és a helyi lakosság mindennapi élete között. A lakók lakáshiányra és emelkedő megélhetési költségekre panaszkodnak, és mindezért a külföldi turistákat, valamint az őket kiszolgáló alágazatokat okolják – derül ki az Euronews cikkéből.
Spanyolországban megint rekordot döntött a külföldi turisták száma
Spanyolország 2025-ben új turisztikai rekordot állított fel, az ország statisztikai intézete szerint 96,8 millió külföldi látogatót fogadott. Ez 3,2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, amikor is 94 millió turista érkezett a 48-49 millió fős országba.
Ezzel Spanyolország harmadjára is rekordot döntött 2019 óta.
A mediterrán ország régóta a világ egyik legnépszerűbb úti célja, ahol a turizmus a bruttó hazai termék 12,6 százalékát adja. Az ENSZ Turisztikai Világbarométere szerint az ország a világ harmadik legnagyobb turisztikai bevételt elérő állama az Egyesült Királyság és Franciaország után.
Sok lakos úgy érzi, a tömegturizmus kiszorítja őket a lakás- és bérleti piacról. Mégis, a turizmus a gazdaság fontos lábát képezi, így a kormánynak nagyon nehéz dolga van, hogy mindenkinek megfeleljen.
A külföldi turistákból származó bevételek tavaly 6,8 százalékkal, 134,7 milliárd euróra emelkedtek a 2024-es 126 milliárd euróról – közölte a spanyol turisztikai minisztérium.
A turizmus teljes gazdasági hatása megközelítette a 260 milliárd eurót, ami 4,7 százalékos növekedést jelentett egy év alatt a World Travel & Tourism Council (WTTC) szerint.
A minisztérium közleménye szerint a turisták számának és költésének növekedése összhangban áll azzal a céllal, hogy „a turizmus modellje fenntarthatóbbá váljon, és a mennyiség helyett a minőség élvezzen elsőbbséget”.
Az országon belül Katalónia vonzotta a legtöbb turistát, mintegy 20,1 millió látogatót, ami 0,6 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. Ezt követték a Földközi-tenger szigetei és a Kanári-szigetek, amelyek a spanyol nap- és tengerparti turizmus fő célpontjai.
A legtöbb turista az Egyesült Királyságból érkezett (19 millió fő), majd Franciaországból (12,7 millió) és Németországból (12 millió).
A globális turizmus is rekordot döntött 2025-ben
2025 világszerte is rekordév volt a turizmus számára. 2025-ben világszerte több 1,52 milliárd ember utazott külföldre, 80 millióval több, mint 2024-ben. Naponta átlagosan 219 ezer nemzetközi érkezést regisztráltak, ami a szektor globális szintű teljes helyreállását jelzi koronavírus-járvány után.
Az ágazat összesen 10 000 milliárd euróval járult hozzá a globális gazdasághoz, ami a világgazdaság 10,3 százalékát jelenti, és 6,7 százalékos növekedést az előző évhez képest.
A WTTC adatai szerint a turizmus világszerte minden harmadik munkavállalónak ad munkát.
Európában a turizmus hozzájárulása elérte a 2 500 milliárd eurót, ami a régió GDP-jének 10 százalékát teszi ki. A növekedés éves alapon 5,1 százalékos volt, és 11,6 százalékkal haladta meg a 2019-es, járvány előtti szintet.
Leszoktatnák a spanyolok a magyarokat arról, hogy a napsütés jusson eszükbe országukról
Spanyolország a mediterrán térség egyik kedvelt célországa a magyar turisták körében a nyári, de mindinkább a téli hónapokban is. A spanyol turizmusfejlesztési törekvések között ugyanakkor megjelent az, hogy szeretnék elérni, az országról ne csak a tenger és a napsütés jusson a magyarok eszébe.