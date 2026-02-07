Spanyolország jó ideje fuldoklik a turistáktól, de még mindig van hova rekordot dönteni – ezek a legnépszerűbb úticélok

Spanyolország egyre nehezebben találja meg az egyensúlyt a turizmus és a helyi lakosság mindennapi élete között. A lakók lakáshiányra és emelkedő megélhetési költségekre panaszkodnak, és mindezért a külföldi turistákat, valamint az őket kiszolgáló alágazatokat okolják – derül ki az Euronews cikkéből.

Soha nem látott számú külföldi turista érkezett Spanyolországba 2025-ben / Fotó: V_E

Spanyolországban megint rekordot döntött a külföldi turisták száma

Spanyolország 2025-ben új turisztikai rekordot állított fel, az ország statisztikai intézete szerint 96,8 millió külföldi látogatót fogadott. Ez 3,2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, amikor is 94 millió turista érkezett a 48-49 millió fős országba.

Ezzel Spanyolország harmadjára is rekordot döntött 2019 óta.

A mediterrán ország régóta a világ egyik legnépszerűbb úti célja, ahol a turizmus a bruttó hazai termék 12,6 százalékát adja. Az ENSZ Turisztikai Világbarométere szerint az ország a világ harmadik legnagyobb turisztikai bevételt elérő állama az Egyesült Királyság és Franciaország után.

Sok lakos úgy érzi, a tömegturizmus kiszorítja őket a lakás- és bérleti piacról. Mégis, a turizmus a gazdaság fontos lábát képezi, így a kormánynak nagyon nehéz dolga van, hogy mindenkinek megfeleljen.

A külföldi turistákból származó bevételek tavaly 6,8 százalékkal, 134,7 milliárd euróra emelkedtek a 2024-es 126 milliárd euróról – közölte a spanyol turisztikai minisztérium.

A turizmus teljes gazdasági hatása megközelítette a 260 milliárd eurót, ami 4,7 százalékos növekedést jelentett egy év alatt a World Travel & Tourism Council (WTTC) szerint.

A minisztérium közleménye szerint a turisták számának és költésének növekedése összhangban áll azzal a céllal, hogy „a turizmus modellje fenntarthatóbbá váljon, és a mennyiség helyett a minőség élvezzen elsőbbséget”.

Az országon belül Katalónia vonzotta a legtöbb turistát, mintegy 20,1 millió látogatót, ami 0,6 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. Ezt követték a Földközi-tenger szigetei és a Kanári-szigetek, amelyek a spanyol nap- és tengerparti turizmus fő célpontjai.