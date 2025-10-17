Megnyitotta első budapesti egységét a legendás amerikai gyorsétteremlánc – megdöbbentő módon érkezett az első szendvics

Új gyorsétteremlánc érkezett Budapest gasztronómiai palettájára. A New Orleansból származó világhírű csirkemárka, a Popeyes csütörtökön megnyitotta első éttermét Magyarországon, a helyszín a Westend bevásárlóközpont ételudvara.

A Westendben kapott helyet a Popeyes első magyarországi étterme / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Az étteremmegnyitó látványos performansszal indult, ugyanis a márka cajun fűszerezésű The Chicken Sandwich névre hallgató burgere helikopterrel érkezett meg a Westend tetőteraszára, ahol jazz-zenészek élőzenés műsora köszöntötte.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy ezt az ikonikus márkát Magyarországra hozhattuk, és első éttermünket a Westendben nyithattuk meg. A nyitónap hihetetlen energiája és lelkesedése bizonyította, hogy a magyar vendégek is készen állnak arra, hogy ugyanúgy imádják majd a Popeyes csirkét, mint rajongóink szerte a világon. Ez még csak a kezdet, alig várjuk, hogy tovább terjeszkedjünk Magyarországon” – mondta el a megnyitón Sümegi László, a márkát hazánkba hozó Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.

A magyarországi nyitás része a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének, ugyanis a közelmúltban Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Magyarországon kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100 százalékos tulajdonában áll.

Helikopterrel érkeztek az első burgerek / Fotó: Popeyes

Ezt tervezi a Popeyes a magyar piacon

Sümegi László is elismerte, hogy az első étterem előkészületei és megnyitása is rohamtempóban történt. Ugyanis alig másfél hónappal ezelőtt, szeptember elsején jelentették be, hogy a márka Magyarországra érkezik, és október 16-án már meg is nyitott az első egységük. Az ügyvezető igazgató hozzátette, hogy terveik szerint hamarosan újabb éttermeket is nyitnak, és nemcsak Budapestben gondolkodnak.

Az új márka árazásáról elmondható, hogy hasonlóan pozicionálja magát, mint a magyar piacon már évek óta jelen lévő gyorsétteremláncok (McDonald’s, Burger King, KFC). A Popeyes ropogós cajun csirkés szendvicsei tartalomtól függően 2290 forintba, 2590 forintba, illetve 2790 forintba kerülnek, menüben kérve 700 forinttal drágábbak, de hasábburgonya és üdítő is jár melléjük. Az étlapra nem csak szendvicsek kerültek, wrapot, crunchert, csirkefalatkákat és csirkeszárnyakat is választhatunk. Ezenkívül hasábburgonya, saláták, szószok és desszertek is vannak a kínálatban.