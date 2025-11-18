Ebből botrány lesz: nem bírja tovább, kivonulhat Európából az óriásbank, Amerikába költözhet – Trump mégis elbánhat a világ egyik leggazdagabb országával

A UBS vezetése komolyan mérlegeli, hogy az Egyesült Államokba helyezze át a bank központját, ha a svájci kormány nem hátrál meg a drasztikus tőkekövetelmények elől. A háttértárgyalások hónapok óta zajlanak, és Washington nyitott lenne egy ilyen lépésre. A tét óriási: a svájci bankrendszer jövője és az ország pénzügyi presztízse.

Svájcban annyira fojtogatóvá vállnak a banki szabályozások, hogy a UBS az alpesi legelők helyett inkább a vadnyugatra költözne, a Trump-kormány nagy örömére / Fotó: Stefan Wermuth

A UBS elnöke, Colm Kelleher az elmúlt hónapokban többször is egyeztetett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel arról, milyen feltételekkel költözhetne a bank az Egyesült Államokba. A beszélgetésekről három, az ügyet jól ismerő forrás számolt be. A Trump-adminisztráció állítólag kifejezetten örömmel látná, ha az egyik legértékesebb svájci pénzintézet átköltözne.

A háttértárgyalások célja egyértelmű: nyomást helyezni a svájci kormányra, amely a Credit Suisse 2023-as összeomlása után szigorúbb tőkekövetelményeket akar bevezetni.

Bern tervei szerint a UBS-nek plusz 26 milliárd dollárnyi tőkét kellene félretennie – a bank szerint ez „extrém”, aránytalan, és versenyhátrányba taszítaná a globális piacon.

A befektetők bizonytalansága már most látszik: a UBS részvényárfolyamát hetek óta lefelé húzza a szabályozói vita, a bank vezetése pedig intenzív – ám eddig kevéssé eredményes – lobbikampányt folytat a döntéshozóknál.

A svájci kormány álláspontja viszont határozott: a Credit Suisse példája megmutatta, hogy az ország pénzügyi rendszerének sokkal erősebb védőhálóra van szüksége. A UBS ugyanakkor hangsúlyozza, hogy szeretne Svájcban maradni, ha a feltételek ésszerűbbek lesznek.

A Financial Times szerint a UBS elsősorban továbbra is azt szeretné, ha a parlament visszavenné a tervezett szigorításból.

De a menedzsment úgy látja, kötelességük minden opciót előkészíteni – így azt is, hogy elhagyják Svájcot.

A nagyobb nyomást az is fokozza, hogy a jelentős UBS-részvényesnek számító Cevian Capital szeptemberben kijelentette: a svájci tőkekövetelmények miatt „nem lenne életképes” egy nagy nemzetközi bank működtetése az országban. Ha Bern nem változtat, szerintük a UBS-nek „nem marad más reális választása”, mint a távozás.