Nem várt bejelentést tett az IKEA Magyarországon: többmilliárdos árcsökkentés jön, új részletek derültek ki a húsgolyóról is
„Az árak jelentős csökkenésével tudtuk biztosítani, hogy a szebb otthonok elérhetővé váljanak a vásárlóknak” – fogalmazott Erika Intiso, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai régió regionális ügyvezetője a soroksári áruházban tartott sajtótájékoztatón.
„Egy olyan időszakban, amikor sok magyar háztartás gazdasági nyomás alatt áll, a teljesítményünk nem csupán a számokról szólt, hanem a felelősségvállalásról és arról, hogy termékeink megfizethetőek legyenek” – tette hozzá.
A sajtótájékoztatón közölte, hogy a magyarországi egységük rekorderedményeket ért el tavaly: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forintot volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest.
Több mint 8,2 millió látogató volt az IKEA három magyarországi áruházban,
a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások teszik ki.
Erika Intiso közlése szerint a cég jelentős összegeket fordított arra, hogy árai elérhetőek maradjanak:
- az elmúlt két évben 6,5 milliárd forintot fektettek árcsökkentésbe,
- több mint 2200 termék ára csökkent átlagosan 17,5 százalékkal,
- illetve idén is további 150 termék árát mérsékelik átlagosan 23 százalékkal.
Peter Tichy, a soroksári IKEA áruház vezetője elmondta, hogy az idei évben a cég figyelme a konyha témakörre összpontosul: mintegy 450 új, főzéshez és étkezéshez kapcsolódó terméket fognak értékesíteni.
Kérdésünkre elhangzott, hogy Magyarországon a legfelkapottabb termékek közé tartozott a HEMNES kanapéágykeret, amely 129 900 forintos árával a magyar otthonok alapdarabja maradt.
A kiegészítők terén abszolút rekorder a kék FRAKTA bevásárlótáska, amely 295 forintért nemcsak a bevásárlásnál, de a mindennapi tárolásban is nélkülözhetetlen darab lett a hazai vásárlóknak.
Elhangzott, hogy a bútorok és az otthoni kiegészítők mellett a svéd húsgolyók továbbra a hazai vásárlók kedvenc terméke: összesen 1,2 millió adagot adtak el tavaly belőle.
A vásárlási szokások átalakulását jelzi, hogy
több mint 500 ezer új vásárlóval bővült a három magyarországi áruház közönsége.
A vásárlások 40 százaléka mellé igényeltek valamilyen extra szolgáltatást, például házhoz szállítást vagy összeszerelést.
Az IKEA elkötelezett a magyar piac mellett
A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy a svéd vállalat elkötelezettségét jelzi a magyar piac iránt a hatalmas volumenű fejlesztés: több mint 19 milliárd forintos beruházás valósult meg a soroksári egységben. Ez a tőkeinjekció tette lehetővé azt a technológiai megújulást és automatizációt, amely a vásárlói élményt és a logisztikai hatékonyságot globális szintre emeli.
Erika Intiso elmondta: a beruházás által a legmodernebb robotikával háromszorosára növelték a logisztikai területet, így az online rendeléskapacitás évi egymillióra duplázódott.
A befektetéssel elsőként nyitották egybe a soroksári egységük bemutatótermét, illetve a piaci osztályt. „Ez globális léptékkel is jelentős beruházásnak számít” – tette hozzá.
A soroksári áruház megújulása során a fulfilment, azaz a rendelések teljesítése és kiszolgálása áll a középpontban. A vásárlások könnyítése mellett – az áruház számos pontján van online pénztárgép, ahol menet közben kifizethetjük a választott terméket, ami lent vár minket, addig is tudunk tovább vásárolni, és nem kell cipekednünk sem – javították az e-kereskedelmi fulfilmentet.