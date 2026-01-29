A Black Friday miatt rommá kereste magát, de a svéd korona ereje visszahúzta a magyarok kedvenc divatláncát
Belehúzott 2025. november 30-ig tartó üzleti éve végén a svéd H&M divatlánc, mely a Black Fridayt is magában foglaló negyedik negyedévben annak ellenére tudta növelni 2 százalékkal helyi pénznemben számítva forgalmát, hogy 4 százalékkal kevesebb üzlettel rendelkezett – közölte a vállalat csütörtökön.
A svéd korona ereje húzta vissza a H&M eredményét, mely így is jobb lett az egy évvel korábbinál
Ugyanakkor az üzletlánc forgalma svéd koronában már visszaesést mutatott, miután a svéd deviza erősödése körülbelül 7 százalékpontos negatív hatást jelentett az árbevételen. Az eladások így 59 221 millió svéd koronát tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 62 193 millió svéd koronával. A bruttó árrés javulása miatt azonban a bruttó nyereség 33 942 millió svéd koronáról csak 33 084 millió koronára esett vissza, míg az értékesítési és igazgatási költségek szintén svéd koronában számított 9 százalékos esése után
az üzemi eredmény már 4624 millió koronáról 6364 millió koronára tudott nőni, ami 38 százalékos javulást jelent.
Így az adózás utáni eredmény a negyedik negyedévben 4332 millió svéd koronára nőtt, ami részvényenként 2,72 svéd koronát jelent, szemben az egy évvel korábbi, részvényenként 1,861 koronás értékkel szemben.
A H&M beszámolt az egész éves eredményeiről is, mely hasonlóan alakult és ahol szintén nagy szerepet játszott a svéd korona erősödése, ám a svéd devizában csökkenő bevétel ellenére a cég növelni tudta eredményét, mely adózás után 12 085 millió svéd koronára nőtt, szemben az egy évvel korábbi 11 584 millió svéd koronával szemben.
Így látja a jövőt a divatlánc
A vállalat beszélt a kilátásokról is, így elárulta, hogy a 2025. december 1. és 2026 január 31. közötti időszakban helyi pénznemben 2 százalékkal csökkenhet az árbevétel az egy évvel ezelőttihez képest, emögött azonban a korábbi Black Friday héten elért erős eredmény áll, ami decemberben visszafogott keresletet hozott magával, valamint az, hogy a kínai újév idén februárra esik.
A H&M idén 9-10 milliárd svéd korona értékben tervez beruházásokat, főként az üzlethálózat és a technológiai infrastruktúra területén,
míg a korábbi beruházások után Európában idén fokozatosan új logisztikai megoldásokat vezethetnek be.
A cég igazgatósága a részvényenkénti osztalék 7,1 koronára növelését javasolta a tavalyi 6,8 korona után, és felhatalmazást kért a csoport saját B osztályú részvényeinek visszavásárlására is. A vállalat alapítója, Erling Persson családja az osztalékok visszaforgatásával növelte tulajdonrészét a cégben 35,5 százalékról 64 százalékra és sokan találgatják azt is, hogy meddig maradhat tőzsdén a vállalat.
A H&M árfolyama csütörtökön enyhe eséssel kezdte a napot, ám a cég részvényei közel 15 százalékot drágultak az elmúlt egy év során.