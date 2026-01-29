A Black Friday miatt rommá kereste magát, de a svéd korona ereje visszahúzta a magyarok kedvenc divatláncát

Belehúzott 2025. november 30-ig tartó üzleti éve végén a svéd H&M divatlánc, mely a Black Fridayt is magában foglaló negyedik negyedévben annak ellenére tudta növelni 2 százalékkal helyi pénznemben számítva forgalmát, hogy 4 százalékkal kevesebb üzlettel rendelkezett – közölte a vállalat csütörtökön.

A Black Friday alatt kevesebb üzletben több ruhát adott el a H&M / Fotó: Deman / Shutterstock

A svéd korona ereje húzta vissza a H&M eredményét, mely így is jobb lett az egy évvel korábbinál

Ugyanakkor az üzletlánc forgalma svéd koronában már visszaesést mutatott, miután a svéd deviza erősödése körülbelül 7 százalékpontos negatív hatást jelentett az árbevételen. Az eladások így 59 221 millió svéd koronát tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 62 193 millió svéd koronával. A bruttó árrés javulása miatt azonban a bruttó nyereség 33 942 millió svéd koronáról csak 33 084 millió koronára esett vissza, míg az értékesítési és igazgatási költségek szintén svéd koronában számított 9 százalékos esése után

az üzemi eredmény már 4624 millió koronáról 6364 millió koronára tudott nőni, ami 38 százalékos javulást jelent.

Így az adózás utáni eredmény a negyedik negyedévben 4332 millió svéd koronára nőtt, ami részvényenként 2,72 svéd koronát jelent, szemben az egy évvel korábbi, részvényenként 1,861 koronás értékkel szemben.

A H&M beszámolt az egész éves eredményeiről is, mely hasonlóan alakult és ahol szintén nagy szerepet játszott a svéd korona erősödése, ám a svéd devizában csökkenő bevétel ellenére a cég növelni tudta eredményét, mely adózás után 12 085 millió svéd koronára nőtt, szemben az egy évvel korábbi 11 584 millió svéd koronával szemben.

Így látja a jövőt a divatlánc

A vállalat beszélt a kilátásokról is, így elárulta, hogy a 2025. december 1. és 2026 január 31. közötti időszakban helyi pénznemben 2 százalékkal csökkenhet az árbevétel az egy évvel ezelőttihez képest, emögött azonban a korábbi Black Friday héten elért erős eredmény áll, ami decemberben visszafogott keresletet hozott magával, valamint az, hogy a kínai újév idén februárra esik.

A H&M idén 9-10 milliárd svéd korona értékben tervez beruházásokat, főként az üzlethálózat és a technológiai infrastruktúra területén,

míg a korábbi beruházások után Európában idén fokozatosan új logisztikai megoldásokat vezethetnek be.