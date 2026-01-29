Deviza
Microsoft
mesterséges intelligencia
Meta

A tech óriások mindent a mesterséges intelligenciára tettek fel – de a piac egészen másként ítéli meg az eredményeket

Továbbra is óriási összegeket költenek a mesterséges intelligencia fejlesztésére a legnagyobb cégek. Azonban míg a Meta esetében ez elégedettséggel tölti el a befektetőket, a Microsoftnál az aggodalmakat erősíti.
K. B. G.
2026.01.29, 12:23
Frissítve: 2026.01.29, 12:44

Újabb pillanatképet kaphattak a befektetők technológiai óriások teljesítményéről a szerdai tőzsdezárás után, ugyanis mind a Meta, mind a Microsoft közzétette október és december közötti eredményeit.

mesterséges intelligencia, AI, MI, artifical intelligence
A Meta és a Microsoft is mindent a mesterséges intelligenciára tesz fel / Fotó: VRVIRUS / Shutterstock

Bár a várakozásokat mind a két vállalat felülmúlta, a piac ítélete egészen eltérő a kilátások tekintetében, amit részben az is magyaráz, hogy a Microsoft kilátásai erősen köthetők az OpenAI teljesítményéhez. Noha mind a Microsoft, mind a Meta két kézzel szórja a pénzt a mesterségesintelligencia-fejlesztésekre, a Facebook- és Instagram-tulajdonosnál a hirdetések jobb célzásán és a bevételek növekedésén már az eredmények is látszanak. 

A Meta a reklámbevételek növelésére használja a mesterséges intelligenciát

A Meta bevételeinek 97 százalékát továbbra is a hirdetések teszik ki, ezek 24 százalékos éves növekedés után meghaladták az 58 milliárd dollárt. Bár a cég beruházásai ennél is nagyobb mértékben, 49 százalékkal nőttek, ami a működési haszonkulcs csökkenéséhez vezetett, a Meta részvényei ugrottak az eredmények közlése után. 

Mark Zuckerberg cége az idei évben még tovább növeli tőkeberuházásait, melyek 115–135 milliárd dollár között alakulhatnak, szemben a 109,9 milliárd dolláros elemzői várakozásokkal vagy a tavalyi évben feljegyzett 72,22 milliárd dollárral – írja a Reuters. A 2026-os évben pedig 162 és 169 milliárd dollár lehet a cég teljes kiadása, a tavalyi 117,69 milliárd dollárral. A növekedés mögött a mesterséges intelligencia szakértőinek magas kompenzációja is hajtja. 

Zuckerberg szerint azonban a technológia mind a felhasználói élményt, mind a hirdetéseket segíti a cég közösségi oldalain.

A Meta részvényeinek több mint 6 százalékos ugrását az eredmények közlése után az is segítette, hogy a cég más tech óriásokhoz képest alulteljesített, a cég nyeresége a haszonkulcs csökkenése ellenére is 9 százalékkal magasabb volt mint egy évvel korábban.

Húzóerőből kockázat lett az OpenAI a Microsoft számára

A Microsoft bevételei hiába nőttek az egy évvel korábbi 69,6 milliárd dollárról közel 81,3 milliárd dollárra, a 17 százalékos forgalombővülés sem volt elegendő a piacoknak, miután az Azure felhőszolgáltatás 39 százalékos növekedése alig múlta felül az elemzők által várt 38,8 százalékos ütemet, és a cég a növekedés további lassulására számít a következő negyed évben. A piacokat az is megijesztette, hogy 

a meglévő intelligensfelhő-rendelésállomány 45 százaléka, több mint 280 milliárd dollár az OpenAI-hoz köthető, 

ami kockázatos lehet abban az időszakban, amikor a Google megelőzni látszik a ChatGPT fejlesztőjét az MI-versenyben.

Az OpenAI-ba történt befektetés – mely sokáig repítette a cég részvényeit – mára inkább visszahúzó tényezőnek és kockázatnak tűnik a befektetők körében.

A Microsoft kiigazított nyeresége így hiába nőtt egy év alatt 25 milliárd dollárról közel 31 milliárd dollárra, az eredmények közlése után a cég részvényei több mint 6 százalékot zuhantak, miközben a vállalat tőkeberuházásai a jelenlegi negyed évben valamivel kisebbek lehetnek, mint az előzőben. A cég azt is elárulta, hogy fő üzleti mesterségesintelligencia-terméke, a havi 30 dollárba kerülő M365 Copilot jelenleg 15 millió felhasználóval rendelkezik.

