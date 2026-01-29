Autópálya-matrica, 2026: lejár a határidő, jól gondolja meg mindenki, országosat vagy vármegyeit vásárol – itt vannak az előnyök és a hátrányok

Az autópálya-matricák kapcsán számos dologra érdemes odafigyelni, azonban a legfontosabb mégis az, hogy az érvényességi időt szem előtt tartsuk. Az e-matricák esetében kifejezetten fontos, hogy megfelelő járműadatokat adjunk meg a vásárlás során, mivel az ellenőrzés is rendszám alapján történik. A legtöbb probléma mégis a lejárt vagy éppen hibás érvényességgel vásárolt matricákból adódik.

2026-ban több újítás is érkezik az autópálya-matricáknál / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Az Autopalyamatrica szakportál kiemelte, hogy ebből a szempontból kényelmes megoldást jelent az éves autópálya-matrica, de természetesen az érvényesség itt is releváns szempont lehet.

Január 31. ezért is fontos dátum, hiszen az előző évre érvényes éves matricák utoljára ezen a napon érvényesek, ezután már csak az adott évre szóló engedélyekkel használhatók a fizetős útvonalak. Mindenki számára egyszerűbb, ha csak egy dátumot kell fejben tartani, így az éves országos és vármegyei matricák is jó megoldást jelentenek arra, hogy az érvényességi idő kérdésével kevesebbet kelljen foglalkozni, ám ezt sem érdemes az utolsó pillanatig húzni, hiszen ez akár problémákat is szülhet.

A tapasztalatok alapján az autósok egy jelentős része hajlamos arra, hogy az utolsó pillanatig kihasználja az éves matricák érvényességi idejét. Ennek egyszerű oka van: ebben az esetben mindenki úgy érezheti, hogy jobban kihasználja az akár 13 hónapnyi úthasználati jogosultságot, így máris jobban megéri az éves matricák beszerzése. Ugyanakkor az utolsó pillanatra hagyott éves autópályamatrica-vásárlás sokszor okozhat kapkodást, hibásan megadott adatokat és más figyelmetlenségeket, ami könnyen büntetéshez vezethet. Nem érdemes tehát a végsőkig várni.

Az autópálya-matricák 2026 évre érvényes árai kapcsán is a már jól ismert kalkuláció került alkalmazásra, hiszen ezt konkrét törvény is rögzíti. Ennek lényege, hogy a következő év autópályamatrica-árai az azt megelőző év augusztusának inflációs adatai mentén kerülnek kiszámításra. Esetünkben most tehát 2025 augusztusa a mérvadó, ami 4,3 százalékos inflációs mutatót hozott, így az idén ennyivel kell többet fizetni az autópálya-matricákért.

A 61 760 forintos éves országos matrica már részletfizetéssel, csomagban is megvásárolható.

Az emelés egységes, így minden kategória minden matricáját ugyanez érinteni, de a százalékban megadott emelés egy drágább matrica esetében természetesen nagyobb emelkedést eredményez, mint egy kisebb értékű matricánál. Az egynapos autópálya-matricát pedig külön szabályozás is érinti, hiszen egy új EU-rendelet értelmében annak ára nem haladhatja meg az éves országos matrica árának 9 százalékát.