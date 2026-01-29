Nemcsak a gázra, de a villanyra és a távfűtésre is érvényes a rezsistop – 50 milliárdot vállal át a kormány

A januári rezsistop technikai részleteit a szerdai kormányülésen tárgyalták, melyről a hamarosan kezdődő kormányinfón számol be Vitályos Eszter kormányszóvivő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormányinfón Vitályos Eszter és Gulyás Gergely ismerteti a legfontosabb részleteket / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentkezett: mint mondta, miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról. A kormányfő hangsúlyozta:

a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum.

Vita Ukrajna támogatásáról

Gulyás Gergely először beszámolt arról, hogy a kormányülésen szó esett a nemzeti petícióról is, ennek kézbesítése csütörtökön kezdődik. Elmondta, hogy a nemzeti petíció kitöltésével a magyar állampolgárok világossá tehetik, hogy nem akarják fizetni a szomszédunknál dúló háborút. A kormányszóvivő világossá tette: az EU Ukrajna támogatásával foglalkozik, de saját problémáit képtelen megoldani.

Brüsszel már 193 milliárd eurót adott Ukrajnának, ráadásul újabb 90 millió eurót már bejelentett Ursula von der Leyen, viszont keleti szomszédunk még ennél is sokkal többet kér

– hívta fel a figyelmet, hozzátéve: Ukrajna nem lehet az EU tagja, mert érdemalapú a csatlakozási folyamat.

Végleges döntés a rezsiszámlákról

Gulyás Gergely elmondta, 15 éve nem volt ilyen hideg Magyarországon, ezért tartotta fontosnak a kormány, hogy cselekedjen. Hangsúlyozta: 30 százalékos mennyiségi többletet jelentett a fogyasztásban az a rendkívüli hideg, amelyet 15 éve nem lehetett Magyarországon tapasztalni.

Ez mintegy egy héttel ezelőtti adat, így valószínűleg az egész januárt tekintve ennél kisebb lesz a többletfogyasztás az elmúlt napok kedvezőbb időjárása miatt.

A kormányinfón elhangzott legfrissebb információk a kedvezményekről

A januári fogyasztásból a kormány 30 százalékos kedvezményt ad, ez a gázszámlákban érvényesül.

A távhőnél 30 százalékos árkedvezményt fognak adni.

A villannyal fűtőknek is segítenek, de mindenki csak egy formában kaphat segítséget.

Az, aki villannyal fűt, kérheti, hogy ne a gázszámlán, hanem a villanyszámlán, az áram mennyiségén érvényesítsük a kedvezményt – tette hozzá a miniszter. Arról is beszélt, hogy körülbelül

50 milliárd forint pluszterhet jelentene a magyar családoknak a pluszköltség kifizetése, ezt átvállalja a kormány.

Lantos Csaba jött a fontos részletekkel

A januári hideghullám miatt megugró energiafogyasztásra reagáló állami támogatás részleteit ismertette Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A döntés valamennyi vezetékes energiát használó magyar háztartást érinti: mintegy

2,9 millió gázzal fűtő,

4,4 millió villamos energiát használó

és 644 ezer távfűtéses

otthont. A kedvezmény egyszeri, egységesen 30 százalékos mértékű.