Nemcsak a gázra, de a villanyra és a távfűtésre is érvényes a rezsistop – 50 milliárdot vállal át a kormány
A januári rezsistop technikai részleteit a szerdai kormányülésen tárgyalták, melyről a hamarosan kezdődő kormányinfón számol be Vitályos Eszter kormányszóvivő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentkezett: mint mondta, miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról. A kormányfő hangsúlyozta:
a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum.
Vita Ukrajna támogatásáról
Gulyás Gergely először beszámolt arról, hogy a kormányülésen szó esett a nemzeti petícióról is, ennek kézbesítése csütörtökön kezdődik. Elmondta, hogy a nemzeti petíció kitöltésével a magyar állampolgárok világossá tehetik, hogy nem akarják fizetni a szomszédunknál dúló háborút. A kormányszóvivő világossá tette: az EU Ukrajna támogatásával foglalkozik, de saját problémáit képtelen megoldani.
Brüsszel már 193 milliárd eurót adott Ukrajnának, ráadásul újabb 90 millió eurót már bejelentett Ursula von der Leyen, viszont keleti szomszédunk még ennél is sokkal többet kér
– hívta fel a figyelmet, hozzátéve: Ukrajna nem lehet az EU tagja, mert érdemalapú a csatlakozási folyamat.
Végleges döntés a rezsiszámlákról
Gulyás Gergely elmondta, 15 éve nem volt ilyen hideg Magyarországon, ezért tartotta fontosnak a kormány, hogy cselekedjen. Hangsúlyozta: 30 százalékos mennyiségi többletet jelentett a fogyasztásban az a rendkívüli hideg, amelyet 15 éve nem lehetett Magyarországon tapasztalni.
Ez mintegy egy héttel ezelőtti adat, így valószínűleg az egész januárt tekintve ennél kisebb lesz a többletfogyasztás az elmúlt napok kedvezőbb időjárása miatt.
A kormányinfón elhangzott legfrissebb információk a kedvezményekről
- A januári fogyasztásból a kormány 30 százalékos kedvezményt ad, ez a gázszámlákban érvényesül.
- A távhőnél 30 százalékos árkedvezményt fognak adni.
- A villannyal fűtőknek is segítenek, de mindenki csak egy formában kaphat segítséget.
Az, aki villannyal fűt, kérheti, hogy ne a gázszámlán, hanem a villanyszámlán, az áram mennyiségén érvényesítsük a kedvezményt – tette hozzá a miniszter. Arról is beszélt, hogy körülbelül
50 milliárd forint pluszterhet jelentene a magyar családoknak a pluszköltség kifizetése, ezt átvállalja a kormány.
Lantos Csaba jött a fontos részletekkel
A januári hideghullám miatt megugró energiafogyasztásra reagáló állami támogatás részleteit ismertette Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A döntés valamennyi vezetékes energiát használó magyar háztartást érinti: mintegy
- 2,9 millió gázzal fűtő,
- 4,4 millió villamos energiát használó
- és 644 ezer távfűtéses
otthont. A kedvezmény egyszeri, egységesen 30 százalékos mértékű.
A miniszter hangsúlyozta: a fogyasztás növekedése kizárólag az időjárás következménye volt, ezért a kormány célja az volt, hogy minden érintett háztartás részesüljön a támogatásból. A számítások szerint az átlagos fogyasztás mintegy 30 százalékkal emelkedett, ehhez igazították a kedvezmény mértékét is.
Gázfogyasztók esetében a 2,9 millió ügyfélből 1,7 millióan átalánydíjas elszámolásban vannak, mintegy 600 ezren diktálással fizetnek, a többiek pedig jelleggörbés elszámolást alkalmaznak. Az átalánydíjas és jelleggörbés ügyfeleknél a kedvezményt az éves elszámoláskor írják jóvá – emelte ki a miniszter. A diktálással fizetőknél két januári leolvasás alapján határozzák meg a fogyasztást, így náluk a 30 százalékos kedvezmény azonnal érvényesíthető. Kivételt jelentenek azok, akik január 1-jén diktáltak, esetükben egyetlen adat alapján is megállapítható a fogyasztás.
A villamos energiát használó háztartásoknál a kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozni kell arról, hogy melyik mérőre kérik az elszámolást, mivel egy ügyfélhez több villanyóra is tartozhat. Lantos Csaba jelezte:
akinek van gáz- és villamosenergia-felhasználása is, csak akkor kell nyilatkoznia, ha az áram esetében kívánja érvényesíteni a kedvezményt.
Ellenkező esetben automatikusan a gázszámlán jelenik meg a támogatás.
A távhővel fűtött lakásoknál a 93 szolgáltató jellemzően a társasházakon keresztül juttatja el a januári árkedvezményt a fogyasztókhoz. A legtöbb szolgáltató már a következő elszámolásban érvényesíti a támogatást, míg az érintettek mintegy egyharmadánál ez később történik meg.
A miniszter hangsúlyozta: a rendszer biztosítja, hogy aki korábban a rezsivédett sávon belül maradt, az továbbra is ott maradjon, aki pedig afelett fogyasztott, az csak akkor kerülhet vissza, ha érdemben csökkentette a felhasználását. Ugyanakkor minden háztartás részesül a kedvezményből, arányosan a saját fogyasztásához igazítva. Lantos Csaba szerint a szabályozás „nem olyan bonyolult”, mint amilyennek elsőre tűnhet.
Mit tegyek, ha már megkaptam a számlát?
Felmerült egy olyan kérdés, hogy be kell-e fizetni a januári számlát azoknak, akik már megkapták. Az energiaügyi miniszter erre elmondta, hogy a számlázási rendszert még ma újraindítják, ugyanakkor az alapszabály továbbra is az, hogy a számlákat be kell fizetni. Diktálós ügyfelek esetében a kedvezményt összesen két számlában érvényesítik, ezért a számla rendezését javasolja: amennyiben túlfizetés keletkezik, azt jóváírják.
Azon kérdésre, hogy mennyivel lenne nagyobb a rezsi, ha nem az orosz gázt használnánk, a miniszter kifejtette:
ha nem lenne az orosz gáz, akkor több mint háromszorosára emelkedne a jelenlegi rezsivédett ár.
Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy az orosz gáz háromszor olcsóbb a többi piaci gáz áránál.
Érkezik a tűzifa és jön a fegyverpénz is
Vitályos Eszter a tűzifaprogramról elmondta, hogy a tegnapig benyújtott igényeket kielégítik. Azt is bejelentette, hogy holnap, január 30-án fizetik ki a jogosult katonáknak a hathavi illetményt, azaz a fegyverpénzt. Összesen 80 ezren kapnak pénzt, a kormány ezzel akarja elismerni a katonák munkáját. Bejelentette, hogy
hazánkba jön az indiai Motherson nagyvállalat, a cég 39 milliárd forintos beruházást valósít meg, ehhez a kormány kilencmilliárd forint támogatást biztosít.
Nem a brüsszeli drogliberalizációra
A miniszter beszámolt arról is, hogy Brüsszel Magyarországra akarja erőltetni a kábítószerekkel kapcsolatos álláspontját. Az Európai Bíróság ez ügyben el is marasztalta Magyarországot. A tárcavezető szerint ez a döntés egy rossz precedenst teremt és sérti hazánk szuverenitását, valamint előmozdítja a drogliberalizációt.
A Blackrock és más globális tőkekoncentrációk politikai tényezővé váltak
A közelmúltban a közéleti viták fókuszába került a BlackRock, amellyel kapcsolatban Gulyás Gergely egyértelmű politikai állásfoglalást tett. Arra a kérdésre, hogy egy kormány politikai ellenfélként tekinthet-e egy alapkezelőre, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: a kérdés túlmutat egyetlen vállalaton, és a 21. századi nemzeti szuverenitás értelmezésére világít rá. Gulyás Gergely szerint az elmúlt évtizedekben
olyan tőkekoncentrációval rendelkező globális vállalatok jöttek létre, amelyek képesek veszélyeztetni az állami szuverenitást, ezért az állam feladata, hogy megvédje polgárait ezekkel a szereplőkkel szemben, és ez szerinte a Magyarországnál jóval nagyobb országokra is igaz.
A miniszter a kérdésre határozott igennel válaszolt arra vonatkozóan, hogy a BlackRock politikai ellenfélnek tekinthető-e. Egy több mint két évtizeddel korábbi köztársasági elnöki beszédet idézve emlékeztetett arra, hogy Magyarország köztársaság, nem részvénytársaság.
Mol–Nis: rendkívül szellemes jogi megoldás
Kiszivárgott, mennyibe kerülhet az orosz részesedésért fizetendő díj, amit a szerb NiS olajvállalattól vásárolna fel a Mol. Gulyás Gergelyt arról kérdezték, hogyan tudnak fizetni érte, miután szankcionálva van a Gazprom, mik erre a tervek, az Orbán-kormány hogyan tud ezen segíteni. A miniszter válaszul elmondta, ezt tartalmazza a felek között létrejött megállapodás,
egy rendkívül szellemes jogi megoldásról van szó, de mivel ez két magáncég között jött létre, nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni.
Kijelentette, hogy nem tud aggodalmakról a megállapodással kapcsolatban az Európai Bizottság részéről.
Azt is kijelentette, hogy
Magyarországnak nem kerül pénzbe a Béketanácsban való tagság, és ki is lehet belőle lépni, ráadásul önkéntes.
A tagság nem akadályozza a szuverenitáshoz való jogában.
Nem emeli a kormány a vendégmunkáskvótát
Megkérdezték, hogy megemelik-e a vendégmunkáskvótát a jelenlegi 35 ezerről, de Gulyás Gergely egyértelműen nemet mondott: jelenleg az elmúlt évek legalacsonyabb vendégmunkáskvótája van érvényben, és ez elég. A miniszter elmondta: továbbra is vannak hazai munkaerő-tartalékok, ezért a fókusznak azon kell lennie, hogy a kis- és középvállalkozások dolgozói ne menjenek át a nagyvállalatokhoz. Kiemelte: a nagy ipari beruházások jellemzően régióközpontokban valósulnak meg, ahol határon túli magyarok is nagy számban vállalhatnak munkát. Elhangzott az is, hogy a BYD hazai üzemében tavasszal indulhat el a termelés.
Cikkünk frissül.