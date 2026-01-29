Folytatódik a rali a pesti tőzsdén, a BUX és az OTP már reggel csúcsot döntött, a Mol lehet a következő
Optimista hangulatban kezdődött a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,4 százalékos emelkedéssel, 128 713 ponton rajtolt, a hazai részvénypiacon ezzel folytatódik a januári csúcsdöntések sorozata.
A vezető hazai részvények közül
- az OTP árfolyma 0,4 százalékkal 40 520 forintra drágult,
- a Mol kurzusa 0,9 százalékkal 3886 forintig lőtt ki,
- a Richter papírjai 0,2 százalékkal 10 790 forintra ereszkedtek,
- a Magyar Telekom jegyzése pedig fél százalékkal 2010 forintig emelkedett.
Az európai piacokon a befektetők a Fed tegnap esti kamatdöntését és üzeneteire reagálhatnak. Az amerikai jegybank a várakozásnak megfelelően nem válroztatott a 3,5-3,75 százalékos iránydó kamatsávon, kommunikációja alapján pedig a közeljövőben is változatlan maradhat a kamatszint.
Délelőtt 10 órától Kormányinfót tart a kabinet, ahol a többi között a rezsistop részleteiről érkezhetnek információk. A nap során számos vállalati gyorsjelentés érkezik Európából és az Egyesült Államokból is. A legérdekesebbnek az Apple amerikai tőzsdezárás utánra időzített beszmolója ígérkezik.
A forint kedvezően reagált a tengerentúli fejleményekre, a ma reggel közzétett, döcögős külkereskedelmi adatok ugyanakkor gyengítették a hazai fizetőeszközt, amely így eltérően teljesít a dollárral és az euróval szemben.
Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a pesti tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam a kora reggeli 380 alatti szintről 380,6-ig kúszott feljebb a KSH adatközlését követően.
A dollár vesszőfutásából viszont profitálni tufott a hazai fizetőeszköz, az amerikai pénz 0,15 százalékkal kerül kevesebbe, 317,9 fointba.
A régiós devizákkal szemben kisebb gyengülést mutat a reggeli árfolyam. A cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágul.
A statisztikai hivatal pénteken teszi közzé a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatokat, így a munkahét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik a forintpiacon.