Folytatódik a rali a pesti tőzsdén, a BUX és az OTP már reggel csúcsot döntött, a Mol lehet a következő

Optimista hangulatban kezdődött a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,4 százalékos emelkedéssel, 128 713 ponton rajtolt, a hazai részvénypiacon ezzel folytatódik a januári csúcsdöntések sorozata.

Csúcson a pesti tőzsde és az OTP is, a forint kissé gyengült az euró ellenében / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül

az OTP árfolyma 0,4 százalékkal 40 520 forintra drágult,

a Mol kurzusa 0,9 százalékkal 3886 forintig lőtt ki,

a Richter papírjai 0,2 százalékkal 10 790 forintra ereszkedtek,

a Magyar Telekom jegyzése pedig fél százalékkal 2010 forintig emelkedett.

Az európai piacokon a befektetők a Fed tegnap esti kamatdöntését és üzeneteire reagálhatnak. Az amerikai jegybank a várakozásnak megfelelően nem válroztatott a 3,5-3,75 százalékos iránydó kamatsávon, kommunikációja alapján pedig a közeljövőben is változatlan maradhat a kamatszint.

Délelőtt 10 órától Kormányinfót tart a kabinet, ahol a többi között a rezsistop részleteiről érkezhetnek információk. A nap során számos vállalati gyorsjelentés érkezik Európából és az Egyesült Államokból is. A legérdekesebbnek az Apple amerikai tőzsdezárás utánra időzített beszmolója ígérkezik.

A forint kedvezően reagált a tengerentúli fejleményekre, a ma reggel közzétett, döcögős külkereskedelmi adatok ugyanakkor gyengítették a hazai fizetőeszközt, amely így eltérően teljesít a dollárral és az euróval szemben.

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a pesti tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam a kora reggeli 380 alatti szintről 380,6-ig kúszott feljebb a KSH adatközlését követően.