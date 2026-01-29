Deviza
EUR/HUF380,66 +0,08% USD/HUF318,07 +0,19% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF414,77 0% PLN/HUF90,6 +0,18% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,1% EUR/HUF380,66 +0,08% USD/HUF318,07 +0,19% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF414,77 0% PLN/HUF90,6 +0,18% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 473,79 +0,17% MTELEKOM2 015 +0,74% MOL3 920 +1,79% OTP40 240 -0,27% RICHTER10 770 -0,37% OPUS554 -0,18% ANY7 520 -0,8% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 212,91 -0,31% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 721,45 +0,85% BUX128 473,79 +0,17% MTELEKOM2 015 +0,74% MOL3 920 +1,79% OTP40 240 -0,27% RICHTER10 770 -0,37% OPUS554 -0,18% ANY7 520 -0,8% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 212,91 -0,31% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 721,45 +0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
BUX
Mol

Folytatódik a rali a pesti tőzsdén, a BUX és az OTP már reggel csúcsot döntött, a Mol lehet a következő

Újabb csúcson indította a napot a pesti tőzsde, az OTP is rekordszinten nyitott, a Mol is közel jár ehhez. A forint vegyesen teljesít csütörtök reggel: a dollárhoz képest javított, az euró viszont drágul.
K. T.
2026.01.29, 09:09
Frissítve: 2026.01.29, 09:13

Optimista hangulatban kezdődött a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,4 százalékos emelkedéssel, 128 713 ponton rajtolt, a hazai részvénypiacon ezzel folytatódik a januári csúcsdöntések sorozata.

tőzsde, BUX, OTP, forint
Csúcson a pesti tőzsde és az OTP is, a forint kissé gyengült az euró ellenében / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP árfolyma 0,4 százalékkal 40 520 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa 0,9 százalékkal 3886 forintig lőtt ki,
  • a Richter papírjai 0,2 százalékkal 10 790 forintra ereszkedtek,
  • a Magyar Telekom jegyzése pedig fél százalékkal 2010 forintig emelkedett.

Az európai piacokon a befektetők a Fed tegnap esti kamatdöntését és üzeneteire reagálhatnak. Az amerikai jegybank a várakozásnak megfelelően nem válroztatott a 3,5-3,75 százalékos iránydó kamatsávon, kommunikációja alapján pedig a közeljövőben is változatlan maradhat a kamatszint.

Délelőtt 10 órától Kormányinfót tart a kabinet, ahol a többi között a rezsistop részleteiről érkezhetnek információk. A nap során számos vállalati gyorsjelentés érkezik Európából és az Egyesült Államokból is. A legérdekesebbnek az Apple amerikai tőzsdezárás utánra időzített beszmolója ígérkezik.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint kedvezően reagált a tengerentúli fejleményekre, a ma reggel közzétett, döcögős külkereskedelmi adatok ugyanakkor gyengítették a hazai fizetőeszközt, amely így eltérően teljesít a dollárral és az euróval szemben.

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a pesti tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam a kora reggeli 380 alatti szintről 380,6-ig kúszott feljebb a KSH adatközlését követően.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár vesszőfutásából viszont profitálni tufott a hazai fizetőeszköz, az amerikai pénz 0,15 százalékkal kerül kevesebbe, 317,9 fointba.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal szemben kisebb gyengülést mutat a reggeli árfolyam. A cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágul.

A statisztikai hivatal pénteken teszi közzé a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatokat, így a munkahét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik a forintpiacon.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1446 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu