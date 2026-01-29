Elesett a forint, nagyot drágult az euró és a dollár is – még a régiós pénzek is lehagyták

Ezzel egyidejűleg a régiós devizák is elszaladtak a forint mellett. A cseh koronához képest 0,2 százalékot, a lengyel zlotyval szemben pedig 0,3 százalékot gyengült a magyar pénz.

A hosszabb ideje lejtőn lévő dollár 0,05 százalékot javított az euróhoz képest, a két legfontosabb nyugati deviza váltóárfolyama így 1,194-ig ereszkedett.

A pesti tőzsdén a pozitív rajt és csúcsdöntés után lefordult a BUX, amely 0,2 százalékkal ereszkedett délig, a magyar részvénypiac forgalma ugyanakkor meglehetősen gyér, 4,7 milliárd forint volt. A hazai nagypapírok közül a rekordra futó OTP lendülete is elfogyott, a bankrészvény 0,5 százalékos mínusznál jár a nap derekán. A Richter 0,4 százalékkal, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül egyedül a Mol tartja a frontot, az olajrészvény 0,8 százalékot erősödött.