Sűrű bankleállások jönnek egy hazai pénzintézetnél az elkövetkező hetekben
Fejlesztéseket hajt végre rendszerein a Raiffeisen Bank, ezért január 29-én este, valamint február hónapban előreláthatólag még két alkalommal kerül sor leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban több szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.
Ezek a Raiffeisen Bank üzemszünetének részletei
Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ezekben az időszakokban nem lesznek elérhetőek.
2026. 01. 29-én, 19:00–22:59
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Raiffeisen Business portál szolgáltatás
2026. 02. 03-án, 22:00–2026. 02. 04., 01:59
- myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás
2026. 02. 05-én, 22:00–2026. 02. 06, 01:59
- Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)
- RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
- Online Személyi Kölcsön platform
- Online folyószámla hitelkeret igénylése
- Raiffeisen Online Broker értékpapír-kereskedési felület
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Online hitelkártya-igénylése
- PIN2 kód igénylése
- Dac merchant portál elérés
- CSATA Authorization GUI elérés
- Business Portál platform
- Stock-e platform
- Video advisory
- R-flex platform
- Davinci platform
- Loyalty platform
A Raiffeisen Bank a rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetett.
