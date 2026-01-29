Deviza
Sűrű bankleállások jönnek egy hazai pénzintézetnél az elkövetkező hetekben

Előre tervezett leállások lesznek a Raiffeisen Banknál. A pénzintézet közleményben tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy rendszerfejlesztés miatt a következő hetekben számos szolgáltatásuk rövidebb-hosszabb időre szünetel.
VG
2026.01.29, 12:40
Frissítve: 2026.01.29, 12:47

Fejlesztéseket hajt végre rendszerein a Raiffeisen Bank, ezért január 29-én este, valamint február hónapban előreláthatólag még két alkalommal kerül sor leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban több szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.

Közleményben tájékoztatja ügyfeleit a Raiffeisen Bank arról, hogy rendszerfejlesztés miatt leállásokra kell számítaniuk több alkalommal is a következő hetekben / Fotó: Shutterstock

Ezek a Raiffeisen Bank üzemszünetének részletei

Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ezekben az időszakokban nem lesznek elérhetőek.

2026. 01. 29-én, 19:00–22:59 

  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Raiffeisen Business portál szolgáltatás

2026. 02. 03-án, 22:00–2026. 02. 04., 01:59

  • myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás

2026. 02. 05-én, 22:00–2026. 02. 06, 01:59

  • Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)
  • RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
  • Online Személyi Kölcsön platform
  • Online folyószámla hitelkeret igénylése
  • Raiffeisen Online Broker értékpapír-kereskedési felület
  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Online hitelkártya-igénylése
  • PIN2 kód igénylése
  • Dac merchant portál elérés
  • CSATA Authorization GUI elérés
  • Business Portál platform
  • Stock-e platform
  • Video advisory
  • R-flex platform
  • Davinci platform
  • Loyalty platform

A Raiffeisen Bank a rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetett.

