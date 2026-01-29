Deviza
EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,88 +0,45% GBP/HUF439,95 +0,22% CHF/HUF415,11 +0,08% PLN/HUF90,63 +0,22% RON/HUF74,76 +0,2% CZK/HUF15,67 +0,14% EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,88 +0,45% GBP/HUF439,95 +0,22% CHF/HUF415,11 +0,08% PLN/HUF90,63 +0,22% RON/HUF74,76 +0,2% CZK/HUF15,67 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 644 +0,31% MTELEKOM2 000 0% MOL3 910 +1,53% OTP40 370 +0,05% RICHTER10 830 +0,18% OPUS551 -0,73% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 254,72 +0,1% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 719,07 +0,76% BUX128 644 +0,31% MTELEKOM2 000 0% MOL3 910 +1,53% OTP40 370 +0,05% RICHTER10 830 +0,18% OPUS551 -0,73% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 254,72 +0,1% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 719,07 +0,76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olajellátás
Kuba
Donald Trump

Vége a dalnak: az utolsó szövetségese is elárulta, elzárták az olajtól a 11 milliós országot – Amerika elérte, amit akart

Washington rezsimváltást akar kikényszeríteni. Kuba példátlan válsággal néz szembe a mexikói olaj nélkül.
M. Cs.
2026.01.29., 11:46

Az amerikai kormányzatnak Kuba az újabb célpontja Venezuela után, és Washington mindent megtesz, hogy kikényszerítse a rezsimváltást a szigetországban. A legfontosabb olajforrásától már elvágta Havannát, és egyre nagyobb nyomást gyakorol Mexikóra is, hogy ne küldjön a létfontosságú energiahordozóból Kubába. A déli szomszéd pedig a jelek szerint kezd elbizonytalanodni.

Kuba
Kuba a venezuelai után a mexikói olajat is elveszítheti, üresek a benzinkutak / Fotó: AFP

Kubában már eddig is igen mély volt a gazdasági válság, rendszeresen leáll az áramszolgáltatás, ami tovább nehezítette a gyárak helyzetét és az emberek életét, mert áram nélkül nincsen vízellátás sem.

Nicolás Maduro elfogásával és 

a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált.

Olyannyira, hogy az amerikai kormányzat arra a következtetésre jutott: a kubai gazdaság az összeomlás szélén áll, a rezsim soha nem volt még olyan gyenge, mint most, így ideje lépni – ennek érdekében pedig meg kell fosztani a maradék olajforrásától, Mexikótól is.

Nehéz helyzetben Mexikó

Az amerikai nyomás a jelek szerint némi káoszt okozott Mexikóban. Claudia Sheinbaum elnök a múlt héten még azt mondta, hogy országa „szolidaritásból” továbbra is szállít olajat a szigetországnak, keddi sajtótájékoztatóján azonban a Reuters tudósítása szerint elismerte, hogy leállítottak egy szállítmányt.

Rendszeresek a tartós áramszünetek / Fotó: AFP

„Szuverén döntés volt, amelyet a szükséges pillanatban hoztunk” – fogalmazott. Megkerülte azonban a választ arra a kérdésre, hogy adnak-e majd újra energiahordozót a szigetországnak. „Bárhogy legyen is, közölni fogjuk” – felelte.

A Kubába irányuló olajszállítmányokat különösen nagy figyelemmel követik Washingtonban, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy a szigetország nem kap több energiahordozót és pénzt Venezuelából. Korábbi szövetségesei, így Oroszország sem sietett Havanna segítségére.

Kuba a legnagyobb olajszállítóját már elvesztette

Tavaly Mexikó volt Kuba második legfontosabb olajforrása, bár az exportált mennyiségről nincsenek pontos adatok.

A brit hírügynökség összesítése szerint 2025 első kilenc hónapjában az állami tulajdonban lévő Petróleos Mexicanos (Pemex) napi 

  • 17 200 nyersolajat 
  • és kétezer hordó üzemanyagot 

exportált a szigetországba, amelynek azonban napi százezer hordó olajra van szüksége.

A mexikói jegybank, a Banco de México Bank és a Pemex korábbi jelentései szerint 2025 második felében több mint hárommillió hordó nyersolajat szállítottak Kubába, ami átmeneti könnyebbséget jelentett Miguel Díaz-Canel elnök rezsimje számára.

Egyre mélyül a gazdasági válság / Fotó: AFP

A zavart tovább fokozza, hogy szerdán viszont Sheinbaum már ismét azt mondta, országa „humanitárius segítségként” továbbra is küld majd olajat Kubának.

Kétféleképpen juthat olaj Kubába

– magyarázta Sheinbaum szokásos napi sajtótájékoztatóján a Cibera Cuba tudósítása szerint. „A Pemex és a kubai kormány valamelyik intézménye közötti szerződés alapján, és ezekben az esetekben az olajtársaság határozza meg, hogy mikor küldi az olajat, és mikor nem. A másik a humanitárius segély, amely szintén magában foglalja az olajat” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta azonban, hogy a mexikói kormány nem függesztette fel a szállításokat, cáfolva azokat az állításokat, hogy engedtek az Egyesült Államok diplomáciai nyomásának.

Teljes amerikai blokádra talán már nem is lesz szükség / Fotó: AFP

Azt is kiemelte viszont, hogy ezekről a humanitárius segítségekről mindig a kérelmek alapján döntenek, emlékeztetett a Bloomberg.

Jön a teljes amerikai blokád?

Arról viszont nem beszélt a mexikói elnök, hogy pontosan mennyi olajat küldtek a közelmúltban, illetve milyen feltételek mellett. Az viszont biztos a kubai portál szerint, hogy mexikói olaj nélkül a szigetország széles körű áramszünetekkel, ipari leállásokkal és példátlan közlekedési válsággal néz szembe.

Az Egyesült Államok azonban további szigorításokra készül a kubai rezsimváltás kikényszerítése érdekében, amelynek a Politico több forrásból megerősített korábbi értesülése szerint része lehet a

teljes blokád az olajimport megakadályozására.

Végső döntés még nincs, és talán szükség sem lesz rá, mert már a venezuelai olajszállítmányok elvesztése is az összeomlás szélére sodorta Kuba egyébként is gyenge gazdaságát.

Ezt erősítik Trump elnök szavai is. „Kuba nagyon közel van az összeomláshoz” – mondta kedden Iowa államban tett látogatása során.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Kuba

Vége a dalnak: az utolsó szövetségese is elárulta, elzárták az olajtól a 11 milliós országot – Amerika elérte, amit akart

Kuba példátlan válsággal néz szembe a mexikói olaj nélkül.
10 perc
kormányinfó

Nemcsak a gázra, de a villanyra és a távfűtésre is érvényes a rezsistop – 50 milliárdot vállal át a kormány

Az elszámolószámla alapján egy képlet szerint kiszámolható, hogy mekkora kedvezményt kapnak a fogyasztók. Ennek részletei hamarosan megjelennek. A januári többletfogyasztás nem visz át a rezsisávon, mindenkinek arányos segítség jár.
6 perc
déli pályaudvar

Váratlan fordulat: Lázár János tervei meghiúsultak, de a MÁV-vezér mégis bejelentette az egyik legnagyobb pályaudvar felújítását

Az egyik legnagyobb pályaudvar hosszú ideje vár arra, hogy korszerűsítésen essen át, ám a korábbi, tőkehiány miatt megrekedt tervek után most új lendületet kaphat a projekt.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu