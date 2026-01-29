Vége a dalnak: az utolsó szövetségese is elárulta, elzárták az olajtól a 11 milliós országot – Amerika elérte, amit akart

Az amerikai kormányzatnak Kuba az újabb célpontja Venezuela után, és Washington mindent megtesz, hogy kikényszerítse a rezsimváltást a szigetországban. A legfontosabb olajforrásától már elvágta Havannát, és egyre nagyobb nyomást gyakorol Mexikóra is, hogy ne küldjön a létfontosságú energiahordozóból Kubába. A déli szomszéd pedig a jelek szerint kezd elbizonytalanodni.

Kuba a venezuelai után a mexikói olajat is elveszítheti, üresek a benzinkutak / Fotó: AFP

Kubában már eddig is igen mély volt a gazdasági válság, rendszeresen leáll az áramszolgáltatás, ami tovább nehezítette a gyárak helyzetét és az emberek életét, mert áram nélkül nincsen vízellátás sem.

Nicolás Maduro elfogásával és

a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált.

Olyannyira, hogy az amerikai kormányzat arra a következtetésre jutott: a kubai gazdaság az összeomlás szélén áll, a rezsim soha nem volt még olyan gyenge, mint most, így ideje lépni – ennek érdekében pedig meg kell fosztani a maradék olajforrásától, Mexikótól is.

Nehéz helyzetben Mexikó

Az amerikai nyomás a jelek szerint némi káoszt okozott Mexikóban. Claudia Sheinbaum elnök a múlt héten még azt mondta, hogy országa „szolidaritásból” továbbra is szállít olajat a szigetországnak, keddi sajtótájékoztatóján azonban a Reuters tudósítása szerint elismerte, hogy leállítottak egy szállítmányt.

Rendszeresek a tartós áramszünetek / Fotó: AFP

„Szuverén döntés volt, amelyet a szükséges pillanatban hoztunk” – fogalmazott. Megkerülte azonban a választ arra a kérdésre, hogy adnak-e majd újra energiahordozót a szigetországnak. „Bárhogy legyen is, közölni fogjuk” – felelte.

A Kubába irányuló olajszállítmányokat különösen nagy figyelemmel követik Washingtonban, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy a szigetország nem kap több energiahordozót és pénzt Venezuelából. Korábbi szövetségesei, így Oroszország sem sietett Havanna segítségére.

Kuba a legnagyobb olajszállítóját már elvesztette

Tavaly Mexikó volt Kuba második legfontosabb olajforrása, bár az exportált mennyiségről nincsenek pontos adatok.

A brit hírügynökség összesítése szerint 2025 első kilenc hónapjában az állami tulajdonban lévő Petróleos Mexicanos (Pemex) napi

17 200 nyersolajat

és kétezer hordó üzemanyagot

exportált a szigetországba, amelynek azonban napi százezer hordó olajra van szüksége.