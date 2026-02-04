Az EU enyhítene legfontosabb klímavédelmi eszközén – meghosszabbítanák az ingyenes szén-dioxid-kibocsátási jogosultságokat

Az EU enyhítene legfontosabb klímavédelmi eszközén: az Európai Bizottság tervei szerint jelentősen meghosszabbítaná az ingyenes szén-dioxid-kibocsátási jogosultságok kiosztását az Európai Kibocsátáskereskedelmi Rendszerben (ETS). Az EB ezzel enyhítené az energiaigényes iparágakra, elsősorban a vegyiparra, acéliparra és más szén-dioxid-intenzív ágazatokra nehezedő terheket.

Fotó: ANP via AFP

A Handelsblatt által idézett brüsszeli források szerint a bizottság júliusban terjeszti elő hivatalos javaslatát. Eszerint az ingyenes jogosultságok kiosztása hosszabb ideig tartana a jelenlegi szabályozásnál, és az árverések teljes kivezetése is későbbre tolódna. A pontos mérték még nyitott kérdés, ez a brüsszeli tárgyalásokon dől el.

Így működik a kibocsátáskereskedelmi rendszer

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) egy plafon és kereskedés mechanizmus, amely 2005 óta működik. A rendszer lényege: az EU évente meghatározza a maximális kibocsátási mennyiséget (plafont), amely évről évre csökken, hogy elérje a klímacélokat, például 2030-ra 62 százalékos csökkentést 2005-höz képest.

Minden tonna szén-dioxid-kibocsátás után egy kibocsátási jogosultságot (EUA) kell leadni. Ezeket főként árverezik (a bevétel klímavédelmi projekteket finanszíroz), kisebb részüket pedig ingyenesen osztják ki energiaigényes iparágaknak, hogy elkerüljék a versenyképességi hátrányt. Ez az ingyenes rész fokozatosan csökken.

A cégek mérik kibocsátásukat, és leadnak annyi jogosultságot, amennyi megfelel annak – ha kevesebb van, büntetést fizetnek, vagy vásárolnak a piacon; ha több, eladhatják. A jogosultságok szabadon kereskedhetők, így kialakul a szén-dioxid-ár (jelenleg 70-90 euró per tonna körül), ami ösztönzi a költséghatékonyabb kibocsátáscsökkentést.

A jelenleg hatályos szabályok szerint az ingyenes kiosztás már idén jelentősen csökken, 2034-re pedig egyes ágazatokban teljesen megszűnne. Az árverések 2039-ben érnének véget, ettől kezdve a vállalatoknak gyakorlatilag minden kibocsátásuk után piaci áron kellene jogosultságot vásárolniuk.