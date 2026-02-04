Putyint hátba szúrta a szövetségese, nem kér többet az orosz olajból – Moszkva reagált: „Mindenki tudta, mit tesznek, nincs miről beszélni!”

Oroszország nem lát semmi újat India bejelentésében, miszerint diverzifikálni kívánja olajbeszerzéseit, mivel Újdelhi eddig is több országból vásárolt kőolajat – derült ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Reutersnek adott nyilatkozatából.

Putyint hátba szúrta a szövetségese, nem kér többet az orosz olajból / Fotó: Anadolu via AFP

Ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, geopolitikai változásokra hivatkozva India még több forrásból szeretné biztosítani a gazdasága energiaellátását. A világ legnépesebb országa azután döntött így, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette az Egyesült Államok és India közötti kereskedelmi megállapodást. Ennek keretében az Egyesült Államok csökkenti az Indiára kivetett importvámokat 25 százalékról 18 százalékra, mivel Narendra Modi indiai miniszterelnök állítólag beleegyezett az orosz olajvásárlások leállításába.

Arra a kérdésre, hogy India tervezi-e az orosz olajimport csökkentését, Dmitrij Peszkov azt mondta: mindenki tudja, hogy Oroszország nem az egyetlen olajszállítója Indiának.

India mindig is vásárolt ilyen termékeket más országoktól. Ezért ebben nem látunk semmilyen új fejleményt

– jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalának szóvivője.

India megadta magát Trumpnak a vámháborúban

Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Donald Trump arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok úgy csökkenti a 25 százalékos reciprocitási vámot 18 százalékra, hogy közben India az amerikai termékekre vonatkozó vámokat és nem vám jellegű korlátozásokat eltörli.

A megállapodás fontos részét képezi India energiapiaci stratégiájának átalakítása. Trump szerint Modi vállalta, hogy az Egyesült Államokból, valamint potenciálisan Venezuelából is jóval több energiát vásárol majd. Az amerikai elnök hozzátette, hogy India a jövőben több mint 500 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai árut, beleértve energia-, technológiai, mezőgazdasági és ipari termékeket.

Az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodás várhatóan új fejezetet nyit a két ország kapcsolatában. Trump szerint a megállapodás elősegítheti a békés energiapiaci átmenetet, a kétoldalú kereskedelem bővítését, és hozzájárulhat az Ukrajnában zajló háború gazdasági nyomásának fokozásához Oroszország ellen.