Putyint hátba szúrta a szövetségese, nem kér többet az orosz olajból – Moszkva reagált: „Mindenki tudta, mit tesznek, nincs miről beszélni!”
Oroszország nem lát semmi újat India bejelentésében, miszerint diverzifikálni kívánja olajbeszerzéseit, mivel Újdelhi eddig is több országból vásárolt kőolajat – derült ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Reutersnek adott nyilatkozatából.
Ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, geopolitikai változásokra hivatkozva India még több forrásból szeretné biztosítani a gazdasága energiaellátását. A világ legnépesebb országa azután döntött így, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette az Egyesült Államok és India közötti kereskedelmi megállapodást. Ennek keretében az Egyesült Államok csökkenti az Indiára kivetett importvámokat 25 százalékról 18 százalékra, mivel Narendra Modi indiai miniszterelnök állítólag beleegyezett az orosz olajvásárlások leállításába.
Arra a kérdésre, hogy India tervezi-e az orosz olajimport csökkentését, Dmitrij Peszkov azt mondta: mindenki tudja, hogy Oroszország nem az egyetlen olajszállítója Indiának.
India mindig is vásárolt ilyen termékeket más országoktól. Ezért ebben nem látunk semmilyen új fejleményt
– jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalának szóvivője.
India megadta magát Trumpnak a vámháborúban
Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Donald Trump arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok úgy csökkenti a 25 százalékos reciprocitási vámot 18 százalékra, hogy közben India az amerikai termékekre vonatkozó vámokat és nem vám jellegű korlátozásokat eltörli.
A megállapodás fontos részét képezi India energiapiaci stratégiájának átalakítása. Trump szerint Modi vállalta, hogy az Egyesült Államokból, valamint potenciálisan Venezuelából is jóval több energiát vásárol majd. Az amerikai elnök hozzátette, hogy India a jövőben több mint 500 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai árut, beleértve energia-, technológiai, mezőgazdasági és ipari termékeket.
Az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodás várhatóan új fejezetet nyit a két ország kapcsolatában. Trump szerint a megállapodás elősegítheti a békés energiapiaci átmenetet, a kétoldalú kereskedelem bővítését, és hozzájárulhat az Ukrajnában zajló háború gazdasági nyomásának fokozásához Oroszország ellen.
India részéről hivatalos megerősítés még nem érkezett a konkrét energiaimport-változtatásokról és a vásárlási kötelezettségekről. Azonban ha Delhi valóban leállítja az orosz olaj vásárlását, az nem megy majd egyik pillanatról a másikra. Az indiai finomítóknak átmeneti időre van szükségük a diverzifikálásra, az orosz olaj azonnali leállása még a Moody’s Ratings szerint is megakasztaná az ország gazdasági növekedését, és felpörgetné az inflációt.
Átmeneti időszakra van tehát szükségük az indiai finomítóknak, annál is inkább, mert már lekötöttek orosz olajszállítmányokat februárra és márciusra is. Pedig India már korábban csökkentette a megvásárolt orosz olaj mennyiségét. Decemberben az elmúlt két év legalacsonyabb szintjére esett az Indiába irányuló orosz olajexport, miközben az OPEC-tagállamokból származó indiai import 11 hónapos csúcsra ugrott.
Az átmeneti időszakra egyébként már csak azért is szükség van, mert az átálláshoz jelentős infrastrukturális fejlesztések szükségesek az indiai finomítóknál.
Nem fog összeomlani az orosz gazdaság
Ami Oroszországot illeti, egyre szűkül ugyan az olajpiaca és az energiahordozókból származó bevétele, lassul a növekedés, a gazdaság azonban a jóslatok ellenére nem omlott össze. India esetleges elvesztése sem mérne halálos csapást az országra, idővel azonban okozhat nehézségeket a gazdaság számára, megnehezítheti az ukrajnai háború finanszírozását.
Putyin ezt is megúszta: máris megvan, melyik ország vásárolja fel az India által visszamondott orosz olajat – súlyos üzenet a nyugati világnak
A geopolitikai nyomás nő, de az exportérték még emelkedni is tudott. Az orosz olajexport korántsem omlott össze, csak irányt váltott: India helyett egyre inkább Kína veszi át a főszerepet.