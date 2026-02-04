Kritikus szint közelében az európai gáztárolók töltöttsége

A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint az európai föld alatti gáztárolókban (UGS) található gázkészletek 40 százalék alá csökkentek – közölte a Gas Infrastructure Europe.

Európa hamar kifogy a tartalékaiból, ha ilyen tempóban használja fel az orosz gázt / Fotó: pikselstock / Shutterstock

Februártól kezdődik a lejtmenet

A föld alatti gáztárolókból február 2-án kivett üzemanyag mennyisége megközelítőleg 742 millió köbméter volt. A hónap eleje óta a tárolókból kivett teljes mennyiség a harmadik legmagasabb februárban. A föld alatti gáztárolókban lévő üzemanyag teljes mennyisége jelenleg körülbelül 44 milliárd köbméter a GIE legfrissebb adatai szerint.

Európában ezen a héten egyenetlen volt a hőmérséklet. Míg a hét első fele meglehetősen hűvös volt, a hétvégére melegebb idő várható az egész régióban.

A szélenergia részesedése az EU villamosenergia-termeléséből átlagosan 20 százalék volt 2025 decemberében, és 19 százalék 2026 januárjában. Az átlagos gázvásárlási ár Európában januárban 415 dollár volt 1000 köbméterenként, szemben a decemberi 334 dollárral a hideghullám közepette.

Az évet 59,07 százalékos töltöttségen indították a gáztározók (a Gas Infrastructure Europe adatai szerint).

Az ellátás és a gáztartalék folyamatosságának biztosításában kulcsszerepet játszanak a föld alatti gáztárolók.

Az európai föld alatti gáztárolókból történő gázkitermelés legutóbbi szezonja 2025. március 28-án ért véget, a tartalékok 33,57 százaléka maradt meg. Jelenleg az európai föld alatti gáztárolók 39,86 százalékos töltöttséggel rendelkeznek (ami 16,2 százalékponttal alacsonyabb az elmúlt öt év ezen a napon mért átlagánál), szemben az egy évvel korábbi 52,6 százalékkal.

A fűtési szezon október 13-i kezdete óta az EU-országok körülbelül 52,5 milliárd köbméter gázt vételeztek ki a tárolókból.

A nettó kitermelés (a kitermelés teljes szintje meghaladja a betáplált mennyiséget) meghaladta a 47,5 milliárd köbmétert, ami a nyár folyamán betáplált mennyiség 87 százaléka. Ezenkívül a föld alatti gáztárolókból a maximális kapacitásuk elérésétől számított 113. napon kitermelt teljes gázmennyiség 1 százalékkal magasabb, mint az elmúlt öt év ezen a napon mért átlaga.