Olajstop és részvényeladások: bennfentes ügylet gyanújával vizsgálódik a jegybank a Molnál

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tőkepiaci tranzakciók ügyében annak megállapítása érdekében, hogy felmerült-e a bennfentes kereskedelem gyanúja – közölte a jegybank kedden a Reutersszel.

Olajstop és részvényeladások: bennfentes ügyet vizsgál a jegybank a Molnál / Fotó: Lakatos Péter / MTI

A Mol Nyrt. részvényeivel kapcsolatos bennfentes kereskedelem gyanújára hivatkozó bejelentés alapján a központi bank vizsgálja, hogy az érintett kibocsátóhoz köthető egyes tőkepiaci tranzakciók esetében sérültek-e a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó előírások.

„A folyamatban lévő hatósági eljárásra tekintettel az MNB további részleteket nem közölhet” – közölte a jegybank.

A MNB nem nevezte meg, ki tette a bejelentést.

A 24.hu keddi cikke szerint a TEBÉSZ, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége fordult a jegybankhoz. A portál információi szerint a bejelentés a Mol egyes vezetői által végrehajtott részvényeladásokkal áll összefüggésben, amelyekre azt követően került sor, hogy január 27-én leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás a Barátságvezetéken. A TEBÉSZ a Reuters megkeresésére nem reagált.

A Mol február 16-án közölte, hogy az energiaügyi minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítása érdekében, miután január 27. óta szünetel a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Az ukrán külügyminisztérium február 12-én arról számolt be, hogy az Ukrajnán áthaladó orosz olajtranzit január 27. óta szünetel egy orosz támadás következtében.

A Mol a Reuters kérdéseire egyelőre nem reagált. Az MNB vizsgálata jelenleg is tart, az eredményéről később adhat tájékoztatást a felügyelet.

Reagált a Mol

Az olajtársaság közleményében leszögezte, hogy kommunikációja minden esetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Hozzátették, hogy a társaság sajtóközleményben és tőzsdei közleményben is tájékoztatást adott arról, hogy a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt kezdeményezte a stratégiai készletek felszabadítását,

abban az időpontban, amikor a helyzet üzleti hatása egyértelművé vált.

Ez pedig akkor következett be, amikor az Ukrajnából érkezett hivatalos tájékoztatás nyomán világosság vált, hogy a vezeték visszaindítása bizonytalan és hogy a MOL saját tulajdonú operatív készlete előbb-utóbb el fog fogyni. A vállalat ezért kezdeményezte a stratégiai készlet felszabadítását, hogy a finomítók működése folyamatos maradjon.