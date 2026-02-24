Deviza
EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21% EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92% BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
bennfentes kereskedés
jegybank

Olajstop és részvényeladások: bennfentes ügylet gyanújával vizsgálódik a jegybank a Molnál

A jegybank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos tranzakciók ügyében. A felügyelet azt ellenőrzi, hogy a Barátság kőolajvezeték január végi leállását követő részvényeladások megfeleltek-e a tőkepiaci szabályoknak.
VG
2026.02.24, 14:51
Frissítve: 2026.02.24, 16:11

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálatot indított a Mol  részvényeivel kapcsolatos egyes tőkepiaci tranzakciók ügyében annak megállapítása érdekében, hogy felmerült-e a bennfentes kereskedelem gyanúja – közölte a jegybank kedden a Reutersszel.

Mol Hernádi Zsolt, Molorosz olaj, szankciók,NIS, Barátság kőolajvezeték
Olajstop és részvényeladások: bennfentes ügyet vizsgál a jegybank a Molnál / Fotó: Lakatos Péter / MTI

A Mol Nyrt. részvényeivel kapcsolatos bennfentes kereskedelem gyanújára hivatkozó bejelentés alapján a központi bank vizsgálja, hogy az érintett kibocsátóhoz köthető egyes tőkepiaci tranzakciók esetében sérültek-e a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó előírások. 

„A folyamatban lévő hatósági eljárásra tekintettel az MNB további részleteket nem közölhet” – közölte a jegybank.

 A MNB nem nevezte meg, ki tette a bejelentést.

A 24.hu keddi cikke szerint a TEBÉSZ, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége fordult a jegybankhoz. A portál információi szerint a bejelentés a Mol egyes vezetői által végrehajtott részvényeladásokkal áll összefüggésben, amelyekre azt követően került sor, hogy január 27-én leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás a Barátságvezetéken. A TEBÉSZ a Reuters megkeresésére nem reagált.

A Mol február 16-án közölte, hogy az energiaügyi minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítása érdekében, miután január 27. óta szünetel a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. 

Az ukrán külügyminisztérium február 12-én arról számolt be, hogy az Ukrajnán áthaladó orosz olajtranzit január 27. óta szünetel egy orosz támadás következtében.

A Mol a Reuters kérdéseire egyelőre nem reagált. Az MNB vizsgálata jelenleg is tart, az eredményéről később adhat tájékoztatást a felügyelet.

Reagált a Mol

Az olajtársaság közleményében leszögezte, hogy kommunikációja minden esetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Hozzátették, hogy a társaság sajtóközleményben és tőzsdei közleményben is tájékoztatást adott arról, hogy a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt kezdeményezte a stratégiai készletek felszabadítását, 

abban az időpontban, amikor a helyzet üzleti hatása egyértelművé vált.  

Ez pedig akkor következett be, amikor az Ukrajnából érkezett hivatalos tájékoztatás nyomán világosság vált, hogy a vezeték visszaindítása bizonytalan és hogy a MOL saját tulajdonú operatív készlete előbb-utóbb el fog fogyni. A vállalat ezért kezdeményezte a stratégiai készlet felszabadítását, hogy a finomítók működése folyamatos maradjon. 

Többször is volt váratlan leállás

A Barátság kőolajvezeték az elmúlt években többször (több mint 20 alkalommal) állt le műszaki, karbantartási vagy egyéb a nem normális üzletmenethez kapcsolódó okból. 

  • A mostanihoz hasonló, a háborús cselekményekhez kapcsolódó váratlan leállás is többször megtörtént már, és 
  • az újraindulás is minden esetben bekövetkezett azelőtt, hogy a Mol saját készletei kimerültek volna. 
  • Így ezek az átmeneti szállítási fennakadások nem jelentettek hatást a Mol üzleti működésére. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a Barátság-vezeték Magyarországon kívül szakasza nem a Mol tulajdonában vagy üzemeltetésében álló infrastruktúra, hanem harmadik felek által működtetett rendszer. A vezetéken bekövetkezett rongálódás önmagában nem a Mol üzleti eseménye, annak kezelése elsődlegesen az ukrán fél felelősségi körébe tartozik. Az Ukrajnából érkező hivatalos tájékoztatásig a Molnak nem volt tudomása arról, hogy a leállás nem egy átmeneti üzemszünet.

A Mol tisztségviselői részvényügyleteiket a jogszabályoknak megfelelően hajtották végre és azok közzététele megvalósult a jogszabályokban előírt csatornákon keresztül - hangsúlyozza az olajtársaság közleménye. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu