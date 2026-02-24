Időzített brüsszeli lépés: az EU a magyar választás után néhány nappal tiltaná be teljesen az orosz olajimportot

Az Európai Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az orosz olaj még fennmaradó importját, mindössze három nappal a magyarországi választás után – írta a Bloomberg. A tervezet a RePowerEU program része, amelynek célja az EU-ba még beáramló, utolsó orosz olajmennyiségek fokozatos kivezetése.

Az EU a magyar választás után néhány nappal tiltaná be teljesen az orosz olajat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar választás után tiltana az unió

A Bloomberg által látott dokumentum szerint a lépés időzítése különösen érzékeny, mivel Magyarország azon kevés uniós tagállamok közé tartozik, amelyek továbbra is jelentős mértékben függenek az orosz olajszállításoktól. A javaslat illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során

az EU tavaly már döntött az orosz gázimport 2027-ig történő megszüntetéséről, az olaj esetében azonban eddig nem született teljes körű tilalom.

A korábbi intézkedések arra kötelezték a tagállamokat, hogy terveket dolgozzanak ki az olajellátás diverzifikálására, ám konkrét importtilalom akkor még nem lépett életbe. Tavalyig az EU olajimportjának mintegy 3 százaléka érkezett Oroszországból, elsősorban Magyarországra és Szlovákiába. Ezek a szállítások azonban az utóbbi időszakban csökkentek, miután az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték megsérült.

Magyarország és Szlovákia következetesen ellenzi az orosz olajra vonatkozó tilalmat. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban azt is jelezte, hogy addig blokkolja az Oroszországgal szembeni 20. uniós szankciós csomagot, amíg nem áll helyre az olajszállítás a Barátság-vezetéken. A Bloomberg szerint az új tilalom pontos jogi és technikai kialakítása még nem ismert, de a korábbi gáztilalmat úgy strukturálták, hogy ne legyen szükség a tagállamok egyhangú jóváhagyására.

Az Európai Bizottság korábban azt közölte, hogy az orosz olaj kivezetése legkésőbb 2027 végéig megtörténik. Az uniós napirendek ugyanakkor előzetesek, és még változhatnak. A bizottság szóvivője nem reagált azonnal a Bloomberg megkeresésére.