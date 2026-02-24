Rendkívüli figyelmeztetést kapott Magyarország Putyintól: az ukránok Barátság-vezeték elleni támadásánál is durvább készülhet – az orosz titkosszolgálat már tudja

Adatok és információk állank rendelkezésre a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantásának előkészületeiről – erről is beszélt váratlanul Vlagyimir Putyin kedden.

Putyin figyelmeztette Magyarországot: Ukrajna sokkal durvább támadásra készülhet a Barátság-vezeték elleni után / Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ülésén erről nyilvánosan tett nyilatkozatot a sajtónak. Az általa közölt információk horderejét jól mutatja, hogy az orosz média vezető anyagban számol be Putyin szavairól.

Mindez az elmúlt napokban történt, a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásnál is súlyosabb akciót vetít előre, ugyanakkor konkrét bizonyítékok egyelőre nem ismertek.

Putyin figyelmeztette Magyarországot, mi készülhet

A Ria tudósítása szerint az orosz elnök egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy

most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat.

A két csővezeték egyaránt a Fekete-tengeren fut keresztül Oroszországból Törökországba, de eltérő végpontokkal. Magyar szempontból a Török Áramlat kiemelt jelentőségű: ezen keresztül érkezik ugyanis hazánkba az orosz gáz.

Miután az ukránok évekkel ezelőtt elzárták a saját területükön futó Testvériség-vezetéket, ez maradt az egyetlen gázvezeték Magyarország felé, amelyen orosz gáz érkezik.

De a Török Áramlat Európa szempontjából is jelentőséggel bír, bár erről kevesebb szó esik. A délkelet-európai piacra irányuló gázvezeték kihasználtsága ugyan mérséklődött a háború következményeként, de továbbra is napi 51 millió köbméter gáz folyik rajta.

Sőt, 2026 eleje óta február közepéig az ezen az útvonalon zajló gázszállítás 7,12 százalékkal volt magasabb, mint 2025 azonos időszakában. Ez azt jelenti, hogy az év első másfél hónapjában mintegy 2,55 milliárd köbméter orosz gáz érkezett be.

Csak januárban 10 százaléknál is magasabb aránnyal nőtt az orosz gáz exportja Európába.

Visszatérve Putyin figyelmeztetésére, arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország ellenfelei mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék a béketárgyalási folyamatban elért eredményeket. Az országban nőtt a terrortámadások száma, ezek többsége az ukrán titkosszolgálatok műve.