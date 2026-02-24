Rendkívüli figyelmeztetést kapott Magyarország Putyintól: az ukránok Barátság-vezeték elleni támadásánál is durvább készülhet – az orosz titkosszolgálat már tudja
Adatok és információk állank rendelkezésre a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantásának előkészületeiről – erről is beszélt váratlanul Vlagyimir Putyin kedden.
Az orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ülésén erről nyilvánosan tett nyilatkozatot a sajtónak. Az általa közölt információk horderejét jól mutatja, hogy az orosz média vezető anyagban számol be Putyin szavairól.
Mindez az elmúlt napokban történt, a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásnál is súlyosabb akciót vetít előre, ugyanakkor konkrét bizonyítékok egyelőre nem ismertek.
Putyin figyelmeztette Magyarországot, mi készülhet
A Ria tudósítása szerint az orosz elnök egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy
most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat.
A két csővezeték egyaránt a Fekete-tengeren fut keresztül Oroszországból Törökországba, de eltérő végpontokkal. Magyar szempontból a Török Áramlat kiemelt jelentőségű: ezen keresztül érkezik ugyanis hazánkba az orosz gáz.
Miután az ukránok évekkel ezelőtt elzárták a saját területükön futó Testvériség-vezetéket, ez maradt az egyetlen gázvezeték Magyarország felé, amelyen orosz gáz érkezik.
De a Török Áramlat Európa szempontjából is jelentőséggel bír, bár erről kevesebb szó esik. A délkelet-európai piacra irányuló gázvezeték kihasználtsága ugyan mérséklődött a háború következményeként, de továbbra is napi 51 millió köbméter gáz folyik rajta.
Sőt, 2026 eleje óta február közepéig az ezen az útvonalon zajló gázszállítás 7,12 százalékkal volt magasabb, mint 2025 azonos időszakában. Ez azt jelenti, hogy az év első másfél hónapjában mintegy 2,55 milliárd köbméter orosz gáz érkezett be.
Csak januárban 10 százaléknál is magasabb aránnyal nőtt az orosz gáz exportja Európába.
Visszatérve Putyin figyelmeztetésére, arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország ellenfelei mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék a béketárgyalási folyamatban elért eredményeket. Az országban nőtt a terrortámadások száma, ezek többsége az ukrán titkosszolgálatok műve.
A moszkvai Szavjolovszkij pályaudvar előtti téren történt robbantás elkövetőjét valószínűleg az interneten keresztül szervezték be. Szerinte
Oroszországnak keményen kell reagálnia az alkotmányos rend alapjainak megrendítésére irányuló kísérletekre.
Az elnök egyúttal több utasítást is adott. Arra szólította fel az FSZB-t, hogy
- fokozza a terrorelhárítási tevékenységét,
- és kérte, hogy fordítsanak különös figyelmet „a különleges katonai műveletben”, tehát az ukrán fronton életüket vesztett munkatársak családtagjaira.
Egyúttal arról is beszélt, hogy az orosz szolgálatoknak – a többi rendvédelmi szervvel együttműködve – növelnie kell a Védelmi Minisztérium tisztségviselőinek, a védelmi ipari komplexum szereplőinek, az állami és önkormányzati hatóságok képviselőinek, valamint az oktatási és szociális szféra dolgozóinak védelmi szintjét, különösen a történelmi és határ menti régiókban.
Ezen túlmenően Putyin elrendelte kiegészítő intézkedések megtételét az államhatár védelme érdekében. A kémelhárításnak pedig fokoznia kell a munkáját a hátországi területeken.