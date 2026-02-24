Közel másfél év után újraindította a kamatvágási ciklust a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak , az elmúlt hetekben ugyanis egyre több jel utalt arra, hogy a jegybank 2024 szeptembere után ismét csökkenti az alapkamatot. Akkor a fokozódó inflációs nyomás és a forint gyengülése miatt húzta be a kéziféket a Matolcsy György-vezette MNB. A mostani döntés azt is jelenti, hogy Varga Mihály jegybankelnökként először csökkentette az alapkamatot.

Itt az MNB döntése: újrakezdődik a lazítás, másfél év után hozzányúltak az alapkamathoz Varga Mihályék / Fotó: Varga Mihály / Facebook

Itt az MNB döntése: újrakezdődik a lazítás, másfél év után hozzányúltak az alapkamathoz Varga Mihályék

Az MNB mostani lépésének megágyazott a jegybank tavaly év végén végrehajtott kommunikációs fordulata. Varga Mihály elnök a monetáris tanács december 16-i kamatdöntését követő, szokásos sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a jegybank a következő hónapoktól adatvezérelt üzemmódban működik, azaz hónapról hónapra, a beérkező adatok és pénzpiaci fejlemények fényében hozza meg a döntést. A jegybankelnök szavai egyértelműen fordulatként voltak értékelhetők, az utóbbi bő egy évben ugyanis kifejezetten szigorú hangvétel jellemezte az MNB-t, gyakorlatilag kizárva a lehetőségét bármilyen lazításnak.

Januárban aztán kisebb meglepetésre ismét eltávolodott a kamatcsökkentéstől a jegybank, hogy ebben újfent változás következett be, az a beérkező makroadatoknak és a forint stabilitásának köszönhető.

Idén januárban bőven a jegybank 3 százalékos célja alá, 2,1 százaélkra süllyedt az infláció, ami 8 éves mélypontnak felelt meg. Ráadásul a havi bázisú mutató mindössze 0,3 százalékos volt, ami az ilyenkor szokásos év eleji átárazások függvényében kijezetten alacsony árnyomásra utal a magyar gazdaságban.

Mindez azt is jelenti, hogy az idei év nagyrészében kedvezőbb inflációs kép bonatkozik ki, így arra is van esély, hogy a jegybank 3 százalékos célja közelében alakuljon éves átlagban a drágulás üteme.

Emellett a forint is kifejezetten jól állta az elmúlt hetek megpróbáltatásait. Sem a geopolitikai feszültségek, mint az iráni háború előszele, vagy a Barátság kőolajvezeték leállítása nem okozott gyengülést. Varga Mihály decemberi szavai után egy ideig gyengült a hazai fizetőeszköz, ám később korrigált, és a mostani kamatdöntés előtt erősebb volt, mint a jegybankelnök által végrehajtott kommunikációs fordulat előtt.