Közel lehet az új felvásárláshoz az OTP – elszólta magát a cégvezető

Közép-Ázsiában folytathatja a terjeszkedést az OTP Bank az üzbég Ipoteka Bank 2023-as felvásárlása után – mondta egy interjúban a pénzintézet vezérigazgatója, Csányi Péter.

Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Az OTP vezetését apjától tavaly átvevő Csányi Péter a Bloomberg számára február 19-én adott interjújában elmondta, hogy szeretik Közép-Ázsiát a térség erős alapja miatt, és ahogy jobban megismerik a régiót, úgy növelnék a jelenlétüket is a térségben.

Noha a cégvezető országot nem nevezett meg, az OTP vezetése tárgyal a kazah kormánnyal a budapesti kazah nagykövetség szerint. Az OTP vezérigazgató-helyettese, Wolf László a követség X-bejegyzése szerint találkozott Abzal Szaparbukulij nagykövettel Budapesten, hogy a magyar vállalatok előtt álló kazahsztáni lehetőségekről tárgyaljanak.

Az OTP kazahsztáni terjeszkedése nem először merült fel

Az OTP kazahsztáni terjeszkedése régóta terítéken van, egyebek mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök kazahsztáni látogatásán is felmerült tavaly novemberben. Az OTP a kazahsztáni piacon már építhet az üzbegisztáni tapasztalataira, ahol ugyan a vártnál talán lassabb a növekedés üteme, de

ma már az Ipoteka Bank is stabilan nyereséges.

A pénzintézet nyilvánosan ismert startégiája szerint azokon az új piacokon, amelyeken megjelenik, a top öt szereplő között kíván lenni. Ezt jellemzően egykörös felvásárlással éri el. Ha az OTP kazahsztáni terjeszkedéséről szóló hírek igazak, úgy az ország egyik legnagyobb bankja lehet a célpont. A közép-ázsiai terjeszkedésre azután kerülhet sor, hogy az OTP sajtóban megszellőztetett érdeklődése az HSBC máltai leánybankja iránt nem járt sikerrel.