Közgyűlés előtt meredeken oldalaz az építőipari kispapír

Közel 5 milliós forgalommal majd 5 százalékot esett kedden az Épduferr. Ennek ellenére, a meredeken oldalazó építőipari kispapír tágabb horizonton látványosan felfelé tart. A mostani mozgáshoz a hétfőn közzétett közgyűlési előterjesztések illeszthetők hírként.

Márciusban közgyűlés / Fotó: Vémi Zoltán

Miről szavazhat a közgyűlés?

Bár az első napirendi pont

veszteséges év beszámolójáról szól. Ám ez nem a tavalyi,

hanem a 2022-es esztendő. A társaság azért tart rendkívüli közgyűlést március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta. Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette:

tudomására jutott, hogy a társaságtól független, nem a társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték.

Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása a második napirendi pont.

Izgalmasabb pontok a közgyűlésen: