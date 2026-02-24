Közgyűlés előtt meredeken oldalaz az építőipari kispapír
Közel 5 milliós forgalommal majd 5 százalékot esett kedden az Épduferr. Ennek ellenére, a meredeken oldalazó építőipari kispapír tágabb horizonton látványosan felfelé tart. A mostani mozgáshoz a hétfőn közzétett közgyűlési előterjesztések illeszthetők hírként.
Miről szavazhat a közgyűlés?
Bár az első napirendi pont
veszteséges év beszámolójáról szól. Ám ez nem a tavalyi,
hanem a 2022-es esztendő. A társaság azért tart rendkívüli közgyűlést március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta. Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette:
tudomására jutott, hogy a társaságtól független, nem a társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték.
Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása a második napirendi pont.
Izgalmasabb pontok a közgyűlésen:
- az MRP-program aktualizálása,
- majd ehhez kapcsolódóan 75 millió forintot fordíthatna a társaság saját részvények vásárlására.
- További 75 millió forint értékű saját részvényt pedig akvizíciós célból vehetnének.
Spekulatív árfolyammozgások
Tavaly augusztus végén még 25 forint közelében járt a kurzus, ahová a nyár közepi 5 forint alatti szintekről szúrt fel meredeken a jegyzés. Miután
az ukrajnai újjáépítési lehetőségek izzították be a hazai kispapír-spekulációt.
Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja. Az Épduferr is jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. Majd az elmúlt hónapokban lecsorgást láthattunk, január elején volt ugyan egy kisebb felpattanás, de hamar kifulladtak a vásárlók.
Február közepén 11 forintnál fordult a kurzus,
s onnan jutott el a mostani 16-17 forintos szintekhez.