Deviza
EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21% EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92% BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közgyűlés
Épduferr Nyrt
tőzsde

Közgyűlés előtt meredeken oldalaz az építőipari kispapír

A közgyűlést egy megismételt könyvvizsgálat miatt hívták össze. Ennél azonban sokkal izgalmasabb kérdés, hogy ha megszavazzák, akkor százötvenmilliós sajátrészvény-vásárlás indulhat.
Faragó József
2026.02.24, 15:54
Frissítve: 2026.02.24, 16:16

Közel 5 milliós forgalommal majd 5 százalékot esett kedden az Épduferr. Ennek ellenére, a meredeken oldalazó építőipari kispapír tágabb horizonton látványosan felfelé tart. A mostani mozgáshoz a hétfőn közzétett közgyűlési előterjesztések illeszthetők hírként.

közgyűlés
Márciusban közgyűlés / Fotó: Vémi Zoltán

Miről szavazhat a közgyűlés?

Bár az első napirendi pont 

veszteséges év beszámolójáról szól. Ám ez nem a tavalyi,

hanem a 2022-es esztendő. A társaság azért tart rendkívüli közgyűlést március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta. Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette: 

tudomására jutott, hogy a társaságtól független, nem a társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték.  

Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása a második napirendi pont. 

Izgalmasabb pontok a közgyűlésen:

  • az MRP-program aktualizálása, 
  • majd ehhez kapcsolódóan 75 millió forintot fordíthatna a társaság saját részvények vásárlására. 
  • További 75 millió forint értékű saját részvényt pedig akvizíciós célból vehetnének.  
 EPDUFERR részvény
EPDUFERR részvény17:20:00
Árfolyam: 16,1 HUF 0 / -2,42 %
Forgalom: 4 848 672 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Spekulatív árfolyammozgások

Tavaly augusztus végén még 25 forint közelében járt a kurzus, ahová a nyár közepi 5 forint alatti szintekről szúrt fel meredeken a jegyzés. Miután

az ukrajnai újjáépítési lehetőségek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. 

Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja. Az Épduferr is jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. Majd az elmúlt hónapokban lecsorgást láthattunk, január elején volt ugyan egy kisebb felpattanás, de hamar kifulladtak a vásárlók.  

Február közepén 11 forintnál fordult a kurzus, 

s onnan jutott el a mostani 16-17 forintos szintekhez. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu